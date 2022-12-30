Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень, - ДТЕК
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Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електроенергією в Києві.
Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві.
"Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті. Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак", - йдеться в повідомленні.
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