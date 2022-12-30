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Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електроенергією в Києві.

Про це повідомляє ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві.

"Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті. Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві поки діють екстрені та аварійні відключення електроенергії, - КМВА

Автор: Наталя Джума
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Подяка енергетикам.
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30.12.2022 13:04 Відповісти
Ну вот если плешивый не кинет последние резервы ракет завтра ,то Киев встретит новый год со светом.
Слава Повiтряним силам та енергетiкам!
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30.12.2022 13:07 Відповісти
Не встигне ***** до завтра нашкребти ракет для масового залпу. Та і кацапи завтра вже весь день синячитимуть - не до війни їм буде.
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30.12.2022 13:13 Відповісти
Погана справа. Без графіків за аварійними відключеннями: світла нема 4 - 6 годин вдень, вночі є завжди. За графіками: світла нема 8 годин вдень і 4 години вночі, тобто 12 годин на добу. Чому так виходить, цікаво?
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30.12.2022 14:33 Відповісти
Ага. Теж нехороші думки в голову починають лізти...
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30.12.2022 15:35 Відповісти
Тим більше, що за новими графіками світла може не бути до 18 !!! годин на добу. І така картина після кожного обстрілу: перші дні "аварійно" вимикають на 4 - 7 годин на добу, а чим більше часу проходить після обстрілу - "планово" вимикають все більше і більше. Схоже, що гонять в Європу на повну котушку, там-бо дорожче платять. А свої чорнороби переседять і в темряві...
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30.12.2022 17:36 Відповісти
Ну ніби розбирали питання - експорту - там все прозоро (тому що європейський сервіс) - скільки куди і коли йде. Тут же на цензорі було це. А от я не виключаю, що зараз електрика ця для українських споживачів в збиток іде ахмєткє і він намагається її економити максимально.
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30.12.2022 17:40 Відповісти
Розбирали, і не тільки на Цензорі. Туди і йде. Списують на "перетоки", які чомусь підозріло співпадають з масовими відключеннями. Але то таке...
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30.12.2022 17:47 Відповісти
 
 