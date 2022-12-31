108 ворожих ДРГ викрила поліція з початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронці викрили 108 ворожих ДРГ та затримали понад 1880 осіб, імовірно причетних до диверсійної діяльності.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За фактами співпраці громадян з державою-агресором - РФ(поліцією - ред.) було розпочато 2220 кримінальних проваджень, викрито 108 ДРГ, затримано понад 1880 осіб, імовірно причетних до диверсійної діяльності", - розповів Єнін.

Він додав, що на звільнених від військ РФ територіях тривають деокупаційні заходи, цей процес є постійним.

За словами першого заступника глави МВС, робота правоохоронців охоплює дуже багато питань: фіксацію воєнних злочинів, забезпечення документами жителів визволених територій, гуманітарне розмінування тощо.

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