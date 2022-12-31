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Піротехніка заборонена. Будь ласка, повідомляйте про її продаж, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

піротехніка

Поліція просить громадян повідомляти про місця продажу піротехніки, яка заборонена по всій території країни.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця Нацполіції Мар'яна Рева, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, заборона на використання піротехнічних засобів на всій території України автоматично означає і заборону на їх продаж. За це передбачена адміністративна відповідальність - як правило, штраф.

"Звісно, що проводяться відповідні рейди, і за це відповідальною є не лише поліція, а й інші органи контролю. Такі точки перевіряються, ми реагуємо на повідомлення громадян, тому звертаємося до всіх: якщо вам відомо, що десь продають піротехніку, яка є забороненою, телефонуйте на 102, повідомляйте", - закликала Рева.

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Вона запевнила, що поліція реагуватиме на цю інформацію або передаватиме її іншим органам.

Автор: Ольга Лузан
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А "піротехніку для кротів і заритих оркокацапів" мабуть не підлягають забороні ?
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31.12.2022 09:20 Відповісти
Пиротехникам путевку на авдеевское направляние.
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31.12.2022 09:21 Відповісти
Нещодавн на "цензорі" матюжили якогось піротехніка. То це так називається заборонено!
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31.12.2022 09:47 Відповісти
Дааа... А раніше годинами салюти на Новий Рік.. касапи - гімно..
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31.12.2022 09:52 Відповісти
в Дніпрі на новий рік, в 2005 чи 2006 здається то взагалі приблизно дві години бухкали
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31.12.2022 10:25 Відповісти
а бєнгальські вогні?😥😥😥 в мене є декілька хотів собі маленьке новорічне свято влаштувати...
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31.12.2022 10:06 Відповісти
так бенгальські вогники ж не бухкають. а взагалі новий рік ,то просто число помінялось,а по суті ,як жили так і живем .і на рік стаємо старіше
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31.12.2022 10:24 Відповісти
Новий рік просто зміна дати в календарі, не більше.
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31.12.2022 10:48 Відповісти
Спасибо кэп. Ваш день рождения тоже. Но для многих НГ - это ритуальный семейный праздник (у многих не семейный с этом году). А для вас "просто зміна дати". Все люди разные, но это не меняет факта, что НГ традиционный праздник для большинства стран Мира, который ждут и любят праздновать в том числе в Украине, а в этом году мы сделаем исключение, а наверстаем в следующем.
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31.12.2022 13:41 Відповісти
 
 