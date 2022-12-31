Росіяни вдарили по Миколаєву, почалася пожежа, - Кім

Російські загарбники обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вийшов погуляти містом, якраз "прильоти" по місту. Наразі відомо про пожежу. Про жертв невідомо, виїхали 4 наряди ДСНС. Уточняємо деталі. Різні частини міста, деталі з'ясовують", - сказав він.

Згодом Кім повідомив, що внаслідок ракетної атаки двоє поранених. Один з них в тяжкому стані.

Станом на 15:00 відомо про 6 поранених.

Читайте: По всій території України оголошена повітряна тривога. Кім попередив про пуски ракет