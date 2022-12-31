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Росіяни вдарили по Миколаєву, почалася пожежа, - Кім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстріляли Миколаїв.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вийшов погуляти містом, якраз "прильоти" по місту. Наразі відомо про пожежу. Про жертв невідомо, виїхали 4 наряди ДСНС. Уточняємо деталі. Різні частини міста, деталі з'ясовують", - сказав він.
Згодом Кім повідомив, що внаслідок ракетної атаки двоє поранених. Один з них в тяжкому стані.
Станом на 15:00 відомо про 6 поранених.
Топ коментарі
+11 Баритон Саша
показати весь коментар31.12.2022 14:33
+8 Vitalius Ivanovus
показати весь коментар31.12.2022 14:30
+7 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар31.12.2022 14:37
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Петушары стали ну прям очень предсказуемыми.
Снова потратили полмиллиарда долларов, чтобы Украина 4 часа посидела без света ?
Новогоднее желание !!!!
69 ракет нічого не змогли зробити, а 20 все потушили. Ну таке собі