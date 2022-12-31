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Росіяни вдарили по Миколаєву, почалася пожежа, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кім

Російські загарбники обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вийшов погуляти містом, якраз "прильоти" по місту. Наразі відомо про пожежу. Про жертв невідомо, виїхали 4 наряди ДСНС. Уточняємо деталі. Різні частини міста, деталі з'ясовують", - сказав він.

Згодом Кім повідомив, що внаслідок ракетної атаки двоє поранених. Один з них в тяжкому стані.

Станом на 15:00 відомо про 6 поранених.

Читайте: По всій території України оголошена повітряна тривога. Кім попередив про пуски ракет

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Дай, БОЖЕ, щоб ці грьобані кацапи повиздихали до початку Нового Року! Хто не виздихає - хай їм в цьому пощастить в перші місяці 2023року
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31.12.2022 14:33
+8
Да, трухануло неслабо.
Петушары стали ну прям очень предсказуемыми.

Снова потратили полмиллиарда долларов, чтобы Украина 4 часа посидела без света ?
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31.12.2022 14:30
+7
Дед Мороз ***** по **********!!!!!

Новогоднее желание !!!!
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31.12.2022 14:37
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Да, трухануло неслабо.
Петушары стали ну прям очень предсказуемыми.

Снова потратили полмиллиарда долларов, чтобы Украина 4 часа посидела без света ?
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31.12.2022 14:30 Відповісти
Конченым неймется.
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31.12.2022 14:33 Відповісти
Дай, БОЖЕ, щоб ці грьобані кацапи повиздихали до початку Нового Року! Хто не виздихає - хай їм в цьому пощастить в перші місяці 2023року
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31.12.2022 14:33 Відповісти
Кольорові шкарпетки цього зе-поца,просто притягують весь негатив,звиздить без потреби.
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31.12.2022 14:35 Відповісти
А ты прям вот по делу пернул в лужу...
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31.12.2022 14:57 Відповісти
Тебі зе-сраному кацапу слова не давали.
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01.01.2023 01:23 Відповісти
Найвища посадова особа Миколаївської обаасті розтоптав і "мовний закон" і закон про держслужбовця і продовжує спілкуватися з громадянами на ворожій мові. Якраз ця мова покликала до нас кацапів, щоб їх зазистили. А обстріл міст України це відвертий тероризм і безсилля вбивці мокші.
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31.12.2022 15:03 Відповісти
Дед Мороз ***** по **********!!!!!

Новогоднее желание !!!!
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31.12.2022 14:37 Відповісти
Да будетЪ так сдесь и сейчас ом.....................................
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31.12.2022 20:17 Відповісти
Смотришь на ролики где русня радуется инверсионным следам от ракет в сторону Украины, и не понимаешь в чем их радость, если в небо улетело несколько школ и больниц новых, а они стоят на дорогах по колено в грязи и верещат о вяличии. Тупиковая нация, ей богу.
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31.12.2022 14:56 Відповісти
Коли останній раз була ракетна атака 69 ракетами, то у нас світло в районі центрального ринка взагалі не виключали (увечері тільки на пів години виключили і відразу включили), а зараз 20 ракет всього на всю Україну летіли і спокійно пролетіли все ППО, вибухів 5 було в Миколаєві, потушили все світло.
69 ракет нічого не змогли зробити, а 20 все потушили. Ну таке собі
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31.12.2022 15:13 Відповісти
Біснується сатана перед своїм заточенням.
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31.12.2022 15:20 Відповісти
 
 