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Россияне ударили по Николаеву, начался пожар, - Ким
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики обстреляли Николаев.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Вышел погулять по городу, как раз "прилеты" по городу. Сейчас известно о пожаре. О жертвах неизвестно, выехали 4 наряда ГСЧС. Уточняем детали. Разные части города, детали выясняют", - сказал он.
Впоследствии Ким сообщил, что в результате ракетной атаки двое раненых. Один из них в тяжелом состоянии.
Топ комментарии
+11 Баритон Саша
показать весь комментарий31.12.2022 14:33
+8 Vitalius Ivanovus
показать весь комментарий31.12.2022 14:30
+7 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показать весь комментарий31.12.2022 14:37
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Петушары стали ну прям очень предсказуемыми.
Снова потратили полмиллиарда долларов, чтобы Украина 4 часа посидела без света ?
Новогоднее желание !!!!
69 ракет нічого не змогли зробити, а 20 все потушили. Ну таке собі