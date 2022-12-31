Россияне ударили по Николаеву, начался пожар, - Ким

Российские захватчики обстреляли Николаев.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Вышел погулять по городу, как раз "прилеты" по городу. Сейчас известно о пожаре. О жертвах неизвестно, выехали 4 наряда ГСЧС. Уточняем детали. Разные части города, детали выясняют", - сказал он.

Впоследствии Ким сообщил, что в результате ракетной атаки двое раненых. Один из них в тяжелом состоянии.

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