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война (46847) Николаев (2009) обстрел (20205) Ким Виталий (235)

Россияне ударили по Николаеву, начался пожар, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кім

Российские захватчики обстреляли Николаев.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Вышел погулять по городу, как раз "прилеты" по городу. Сейчас известно о пожаре. О жертвах неизвестно, выехали 4 наряда ГСЧС. Уточняем детали. Разные части города, детали выясняют", - сказал он.

Впоследствии Ким сообщил, что в результате ракетной атаки двое раненых. Один из них в тяжелом состоянии.

Читайте: По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ким предупредил о пусках ракет
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Топ комментарии
+11
Дай, БОЖЕ, щоб ці грьобані кацапи повиздихали до початку Нового Року! Хто не виздихає - хай їм в цьому пощастить в перші місяці 2023року
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31.12.2022 14:33
+8
Да, трухануло неслабо.
Петушары стали ну прям очень предсказуемыми.

Снова потратили полмиллиарда долларов, чтобы Украина 4 часа посидела без света ?
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31.12.2022 14:30
+7
Дед Мороз ***** по **********!!!!!

Новогоднее желание !!!!
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31.12.2022 14:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да, трухануло неслабо.
Петушары стали ну прям очень предсказуемыми.

Снова потратили полмиллиарда долларов, чтобы Украина 4 часа посидела без света ?
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31.12.2022 14:30 Ответить
Конченым неймется.
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31.12.2022 14:33 Ответить
Дай, БОЖЕ, щоб ці грьобані кацапи повиздихали до початку Нового Року! Хто не виздихає - хай їм в цьому пощастить в перші місяці 2023року
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31.12.2022 14:33 Ответить
Кольорові шкарпетки цього зе-поца,просто притягують весь негатив,звиздить без потреби.
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31.12.2022 14:35 Ответить
А ты прям вот по делу пернул в лужу...
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31.12.2022 14:57 Ответить
Тебі зе-сраному кацапу слова не давали.
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01.01.2023 01:23 Ответить
Найвища посадова особа Миколаївської обаасті розтоптав і "мовний закон" і закон про держслужбовця і продовжує спілкуватися з громадянами на ворожій мові. Якраз ця мова покликала до нас кацапів, щоб їх зазистили. А обстріл міст України це відвертий тероризм і безсилля вбивці мокші.
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31.12.2022 15:03 Ответить
Дед Мороз ***** по **********!!!!!

Новогоднее желание !!!!
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31.12.2022 14:37 Ответить
Да будетЪ так сдесь и сейчас ом.....................................
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31.12.2022 20:17 Ответить
Смотришь на ролики где русня радуется инверсионным следам от ракет в сторону Украины, и не понимаешь в чем их радость, если в небо улетело несколько школ и больниц новых, а они стоят на дорогах по колено в грязи и верещат о вяличии. Тупиковая нация, ей богу.
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31.12.2022 14:56 Ответить
Коли останній раз була ракетна атака 69 ракетами, то у нас світло в районі центрального ринка взагалі не виключали (увечері тільки на пів години виключили і відразу включили), а зараз 20 ракет всього на всю Україну летіли і спокійно пролетіли все ППО, вибухів 5 було в Миколаєві, потушили все світло.
69 ракет нічого не змогли зробити, а 20 все потушили. Ну таке собі
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31.12.2022 15:13 Ответить
Біснується сатана перед своїм заточенням.
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31.12.2022 15:20 Ответить
 
 