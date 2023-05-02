УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5417 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
838 4
війна (56827) Держекоінспекція (124) збитки (236) екологія (926)

Окупанти завдали українському довкіллю збитків на понад 1,5 трлн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

екологія

Загальна сума збитків, яку зафіксували в Держекоінспекції, довкіллю України складає понад 1,5 трлн гривень.

Про це повідомили в Держекоінспекції, інформує Цензор.НЕТ.

До Єдиного реєстру збитків було внесено 1042 факти подій, які відбулися на території нашої країни внаслідок військової інтервенції РФ та завдали шкоди довкіллю.

"Зокрема, спеціалістами Держекоінспекції відібрано 854 проб ґрунтів та 1138 проб вод. У результаті заходів контролю розраховано шкоду навколишньому природному середовищу, таким чином загальна сума збитків, завданих атмосферному повітрю, земельним та водним ресурсам становить понад 1,5 трлн гривень", - заявив перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба.

Читайте: Унаслідок російських обстрілів в Україні знищені 3 мільйони гектарів лісів, - Зеленський

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ніяких трильйонів не вистачить, аби оживити хоч одного хомяка
показати весь коментар
31.12.2022 14:52 Відповісти
Де "Біла книга" онлайн де кожен може перевірити вибите скло, зруйнований будинок, зрубане дерево, вкрадені речі, спалено зерно, пораненого сусіда, вбитого воїна?
показати весь коментар
31.12.2022 14:59 Відповісти
Кожному Українцю не враховуючи збитків і т.д. по 1 мільйону доларів як мінімум, за кожного загиблого мінімум 10 мільйонів доларів, кацапи повинні платити за все це лайно поколіннями й жити з злиднях.
показати весь коментар
31.12.2022 15:15 Відповісти
Без репарацій нам ніяк. Переговори тільки про порядок виплат. А суми з процентами уявити важко - вже в голові не вміщаються і мозок такі гігантські цифри не сприймає. Кацапським дебілам вбили в бошки і залили боярою ідєйку "побєдітєлєй нє судят". І поки влни камлають "на пабєду" готуються списки військових злочинців для трибуналів та гросбухи з постатейною виплатою протягом багатьох десятиліть... Кацапи дійсно тупі якщо не розуміють що всі витрати на війну і плата за західну зброю якою ми їх знищуємо буде включена в суму репарацій... Вже навіть цікаво коли з ********** безслідно зникнуть роттенберги.
показати весь коментар
31.12.2022 15:16 Відповісти
 
 