УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17798 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
4 362 2
виплати (486) Кабмін (6264) переселенці (515)

Кабмін ухвалив рішення щодо виплат переселенцям у 2023 році

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

банк,виплати,картка,фінанси

Кабмін схвалив рішення щодо виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідній постанові від 30 грудня 2022 року № 1481.

Згідно з документом, у січні 2023 року допомога на проживання надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої РФ території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові перевірки місць проживання переселенців поки не проводитимуть, - Верещук

При цьому застосовується перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що діяв станом на 1 грудня 2022 року.

Починаючи з лютого допомога надається з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому був оновлений перелік територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих РФ.

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вы на вооружение деньги вкладывайте, что бы не просить и не спрашивать у запада, можно или нет давать ответку.
показати весь коментар
31.12.2022 16:41 Відповісти
Апогей величия России. Если раньше воровали идеи хотя бы на Западе, то теперь стали косплеить КНДР.

показати весь коментар
31.12.2022 16:44 Відповісти
 
 