Кабмин принял решение о выплате переселенцам в 2023 году

Кабмин одобрил решение о выплате пособий на проживание внутренне перемещенным лицам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в соответствующем постановлении от 30 декабря 2022 года №1481.

Согласно документу, в январе 2023 года помощь на проживание предоставляется лицам, переместившимся с временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, территории территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), а также внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения.

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При этом применяется перечень территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), действовавшего по состоянию на 1 декабря 2022 года.

Начиная с февраля помощь оказывается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был обновлен перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.