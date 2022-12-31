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війна (56511) Миколаїв (1338) обстріл (21114) Сєнкевич (220)

Внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано 2 житлові будинки, 12 - пошкоджено, - мер Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

31 грудня російські загарбники вдарили ракетами по Миколаєву.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"2 житлові будинки зруйновані вщент. 12 житлових будинків пошкоджено (побиті вікна, двері, дах). У трьох навчальних закладах вилетіли вікна", - зазначив очільник міста.

За словами Сєнкевича, також внаслідок обстрілу сталась пожежа на території гаражного кооперативу. Займання на орієнтовній площі 150 кв.м ліквідували рятувальники ДСНС.

"Ще одна ракета впала біля проїжджої частини. Дорога засипана уламками, але вирви на асфальтовому покритті немає, проїхати можна. Незабаром наші комунальники все розчистять", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Чому ми ракетами не .ба..шимо по москві ?Де ракети ? Хто відповідст за те що в нас немає ракет ?Чому ракети не можна купити ? Чому ті хто цим повине займатись ще досі на свободі ?
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31.12.2022 17:27 Відповісти
Вони не просто на свободі, вони в ОПі!
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31.12.2022 17:29 Відповісти
Да вот уже поймали одного наводчика из руководящего состава ЮУ АЭС. Только о нем тут не очень хотят писать. Он же из партии святого.
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31.12.2022 17:41 Відповісти
Ти не знаєш де ракети? Це вже і горобці знають. Наші нові ракети під асфальтом.
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31.12.2022 17:44 Відповісти
І я постійно про це пишу, що вже у 2019 році були готові всі проекти на ракети, але Президент і його ригівська ОПа вибрали будівництво доріг, а сьогодні через своїх ботів звинувачують США, що ті нам не дають ракет. А де ваші ракети, точніше наші ракети? "Бариги" залишили готові проекти і 170 мільярдів гривень, виграні 4,7 мільярди доларів в росії, де це все?
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31.12.2022 18:20 Відповісти
Я так понимаю, что били С-300? Нигде информации нет. Для Калибров как-то слишком сгруппированно прилетели и весьма куда-попало.
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31.12.2022 20:30 Відповісти
 
 