У Києві та області скасовано екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК

Енергетики роблять все, щоб Новий рік столиця та Київська область зустріли зі світлом.

Про це ДТЕК повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Київ і Київська область: екстрені відключення скасовуються! Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом, якщо не буде ворожих атак", - йдеться в повідомленні.

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