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У Києві та області скасовано екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК

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київ

Енергетики роблять все, щоб Новий рік столиця та Київська область зустріли зі світлом.

Про це ДТЕК повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Київ і Київська область: екстрені відключення скасовуються! Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом, якщо не буде ворожих атак", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Слава Повiтряним силам Украины! Киев со светом в новый год а орки с полными штанами обосраными!
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31.12.2022 17:56 Відповісти
За останній місяць було багато прильотів в області.
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31.12.2022 18:41 Відповісти
яких "багато" , ви шо Ігната не читаєте - в Одеській області ППО збиває майже все ... прильот був але то було місяць назад .
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31.12.2022 18:57 Відповісти
Не місяць, а три тижні тому. Наслідки того прильоту ще досі не ліквідовано.
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31.12.2022 19:20 Відповісти
з 29 листопада на генераторі постійно, до цього вибірково ше якось світло вмикали ..
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31.12.2022 21:21 Відповісти
і область теж без світла, північні райони з учора з 12 без світла і води.. до цього вже більше місяця по 3 години на добу , це шо таке за куйня...
З.І. зараз місцевий РЕМ анонсував шо світла сьогодні не буде - всі потужності спрямовані інші області (?!) - так шо це за така куйня ???
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31.12.2022 18:55 Відповісти
 
 