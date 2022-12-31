У Києві та області скасовано екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК
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Енергетики роблять все, щоб Новий рік столиця та Київська область зустріли зі світлом.
Про це ДТЕК повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Київ і Київська область: екстрені відключення скасовуються! Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом, якщо не буде ворожих атак", - йдеться в повідомленні.
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З.І. зараз місцевий РЕМ анонсував шо світла сьогодні не буде - всі потужності спрямовані інші області (?!) - так шо це за така куйня ???