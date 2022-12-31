В Киеве и области отменены экстренные отключения электроэнергии, - ДТЭК

Энергетики делают все, чтобы Новый год столица и Киевская область встретили со светом.

Об этом ДТЭК сообщает в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Киев и Киевская область: экстренные отключения отменяются! Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом, если не будет вражеских атак", - говорится в сообщении.

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