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В Киеве и области отменены экстренные отключения электроэнергии, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

Энергетики делают все, чтобы Новый год столица и Киевская область встретили со светом.

Об этом ДТЭК сообщает в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Киев и Киевская область: экстренные отключения отменяются! Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом, если не будет вражеских атак", - говорится в сообщении.

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Слава Повiтряним силам Украины! Киев со светом в новый год а орки с полными штанами обосраными!
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31.12.2022 17:56 Ответить
За останній місяць було багато прильотів в області.
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31.12.2022 18:41 Ответить
яких "багато" , ви шо Ігната не читаєте - в Одеській області ППО збиває майже все ... прильот був але то було місяць назад .
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31.12.2022 18:57 Ответить
Не місяць, а три тижні тому. Наслідки того прильоту ще досі не ліквідовано.
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31.12.2022 19:20 Ответить
з 29 листопада на генераторі постійно, до цього вибірково ше якось світло вмикали ..
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31.12.2022 21:21 Ответить
і область теж без світла, північні райони з учора з 12 без світла і води.. до цього вже більше місяця по 3 години на добу , це шо таке за куйня...
З.І. зараз місцевий РЕМ анонсував шо світла сьогодні не буде - всі потужності спрямовані інші області (?!) - так шо це за така куйня ???
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31.12.2022 18:55 Ответить
 
 