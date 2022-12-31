Система жизнеобеспечения Киева работает в штатном режиме, без электроснабжения находятся около 30% потребителей, - Кличко

Столичная система жизнеобеспечения после российского массированного ракетного удара 31 декабря работает в штатном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений", - написал Кличко.

Он уточнил, что движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

"Ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты. О возобновлении движения по красной линии сообщим дополнительно", - уточнил мэр.

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