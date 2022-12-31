УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18104 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 007 21
культура (355) Ткаченко Олександр (459) втрати (3823)

Росіяни знищили або пошкодили 1200 об’єктів культурної інфраструктури, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

культура

В Україні внаслідок російської агресії пошкоджено або знищено понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Понад 1200 об'єктів культурної інфраструктури пошкоджено або знищено в Україні", - сказав він.

Ткаченко додав, що росія цілеспрямовано знищує українську культуру. Він зазначив, що у відповідь на це в Україні відбувається знесення пам'ятників російським діячам культури та перейменування вулиць, названих на їхню честь.

"Це природна відповідь суспільства на російську агресію проти української ідентичності", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1000 об’єктів культурної сфери зруйновано через війну РФ проти України, - Ткаченко

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
31.12.2022 23:38
+7
***

Сообщают о взрывах в воронеже, новороссийске, омске, ростове, питере, москве и санкт-петербурге.

БОЖЕНЬКА, НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ ПРАВДА !!!
показати весь коментар
31.12.2022 23:26
+7
Підараси пишуть :
показати весь коментар
31.12.2022 23:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лицемір,хто хотів розглянути наступну оренду попам
показати весь коментар
31.12.2022 23:23 Відповісти
На всіх телеграм каналах пишуть про вибухи у багатьох містах рихфи і навіть у москві ...Цензор моніторте будласка новини
показати весь коментар
31.12.2022 23:24 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2022 23:26 Відповісти
Якщо ми хочемо взяти підорашку швидко і малою кровью то зараз самий час, поки куйцапи "ужратиє" дивляться "новогодній огоньок"))
показати весь коментар
31.12.2022 23:54 Відповісти
***

Сообщают о взрывах в воронеже, новороссийске, омске, ростове, питере, москве и санкт-петербурге.

БОЖЕНЬКА, НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ ПРАВДА !!!
показати весь коментар
31.12.2022 23:26 Відповісти
Мабуть та салюти новорічні. Кацапня ж святкує.
показати весь коментар
31.12.2022 23:35 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2022 23:37 Відповісти
Дракаріс!

Нам би цих дракошек, щоб спалили московію до попелу.
показати весь коментар
31.12.2022 23:40 Відповісти
в питере и.... санкт-петербурге?🤨
показати весь коментар
31.12.2022 23:37 Відповісти
белгороде )))) тарапилось я))))
показати весь коментар
31.12.2022 23:41 Відповісти
Ростов в темряві, є щось у Воронежі. Зайдіть на сайт Кіма унизу
показати весь коментар
31.12.2022 23:38 Відповісти
Підараси пишуть :
показати весь коментар
31.12.2022 23:39 Відповісти
Ткаченко на цій посаді неменша загроза
показати весь коментар
31.12.2022 23:29 Відповісти
Зато в Киеве памятники (ватутину,пушкину и т.д.)ЗАКРЫЛИ МЕШКАМИ С ПЕСКОМ!Палац УкраЇна-разбитий Де тепер грьобаний 95 квартал буде виступати?
показати весь коментар
01.01.2023 09:23 Відповісти
Порожні балачки. Для цьго поца українська культура - квартал 95. Доведено справами за час перебування на зеслужбі міністром культури.
показати весь коментар
31.12.2022 23:29 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2022 23:31 Відповісти


Котики, валіть русню!
показати весь коментар
31.12.2022 23:33 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2022 23:38 Відповісти
Пам'ятник російському солдатові. https://youtu.be/UcdUwahSM5o
показати весь коментар
31.12.2022 23:34 Відповісти
Сколько долларов- денег это будет стоить Маскалям????

нам твои общие разговоры ни к чему!
Где конкретика?

Кацапы должны платить репарацию.

Сколько это ( разрушение памятников культуры Украины) будет в миллиардах $???

Не оценивал?
«Еще не знаешь»?

Так чем ты занимаешься!?!

У тебя Должно Быть уже все посчитано для ( и до ) капитуляции РФ.

Если этого нет то ты «бездельник» ,
и это еще мягко сказано.

Ты уволен. Давайте следующего!
показати весь коментар
31.12.2022 23:40 Відповісти
Может то многоходовочка,для вставай страна ОГРОМНАЯ?
показати весь коментар
01.01.2023 00:05 Відповісти
 
 