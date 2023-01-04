Масове знищення окупантів у Макіївці свідчить про непрофесійність росіян, - британська розвідка
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Британська розвідка наголошує, що інцидент із масовим знищенням окупантів у Макіївці підкреслює непрофесійні дії російської армії, які вона демонструвала у минулому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у середу.
Розвідка наголошує, що внаслідок удару України по будівлі ПТУ в Макіївці, де були розквартировані російські військовослужбовці, вона була повністю зруйнована.
"Враховуючи масштаби пошкоджень, існує реальна ймовірність того, що поруч з місцем розміщення військ зберігалися боєприпаси, які здетонували під час удару, спричинивши вторинні вибухи", - йдеться у огляді.
Будівля розташована лише за 12,5 км від Авдіївської ділянки фронту, яка є однією з найбільш гарячих точок конфлікту, наголошують у британському відомстві.
"Російські військові мали досвід небезпечного зберігання боєприпасів ще задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійні дії призводять до високого рівня втрат серед російських військовослужбовців", - сказано у зведенні.
Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.
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Жила бы страна родная и нету других забот.
«Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем! Смерть это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения…» - высказался Соловьев.
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последнее обновление: 02 Января 2023 г., 05:49
В ночь на понедельник, 2 января, к югу от Дамаска прогремели взрывы. Сирийское государственное агентство SANA заявляет об очередном ударе израильской армии.
SANA передает, что удар был нанесен по целям в аэропорту Дамаска. Причинен ущерб, погибли не менее двух сирийских военнослужащих, еще двое получили ранения. Международный аэропорт Дамаска выведен из строя.
По версии сирийской стороны, обстрел был осуществлен со стороны Голанских высот.
Информация уточняется.
Власти Израиля не комментируют эти сообщения.
https://txt.newsru.co.il/mideast/2jan2023/syria_il_101.html
"-Почему не говорят о Чулаковке,Пологах, Токмаке?"
"- Что с Токмаком????"
"- То же,что и з Макеевкой."
по ,різних оцінках рашка може відновити військовий потенціал ,через 10-12 років. А через 15 років
. І шо ,знову війна? Дітям та внукам воювати? А ворог тоді вже врахує помилки і більше буде горя.. експерди хрєнові
Заводи роблять снаряди, баби рожають м'ясо.
Форсіруй топку, Ваня, дровішєк на наш вєк хватіт.
Вечная ей память ..
Лучших начали уничтожать с 7 ноября 1917 года,остальных сгноили в ГУЛАГе..., остались негодяи и подонки, без образования и опыта управления государственной машиной...
Почти дословно...
Хаймарс груз-200 выдал ему !
Если уРодина прикажет сдохнуть ...
Запишуся снайпером,все равно..
В этом ГУЛАГе я не стану человеком..
профессионализм любой разведки строится по принципу - меньше болтать языком, а больше делать.