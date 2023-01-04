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Масове знищення окупантів у Макіївці свідчить про непрофесійність росіян, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макіївка
Фото: Reuters

Британська розвідка наголошує, що інцидент із масовим знищенням окупантів у Макіївці підкреслює непрофесійні дії російської армії, які вона демонструвала у минулому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у середу.

Розвідка наголошує, що внаслідок удару України по будівлі ПТУ в Макіївці, де були розквартировані російські військовослужбовці, вона була повністю зруйнована.

"Враховуючи масштаби пошкоджень, існує реальна ймовірність того, що поруч з місцем розміщення військ зберігалися боєприпаси, які здетонували під час удару, спричинивши вторинні вибухи", - йдеться у огляді.

Будівля розташована лише за 12,5 км від Авдіївської ділянки фронту, яка є однією з найбільш гарячих точок конфлікту, наголошують у британському відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії шукають винних і вимагають покарання за знищення військових РФ в окупованій Макіївці, - Reuters

"Російські військові мали досвід небезпечного зберігання боєприпасів ще задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійні дії призводять до високого рівня втрат серед російських військовослужбовців", - сказано у зведенні.

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Очень даже наоборот, они маладцы. Это пример для наступников, как должен поступать настоящий кацап.
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04.01.2023 09:13
+10
Там не в "непрофесійності" справа! Просто їх командири стоять перед "дилеммою" : їх війська боєздатні лише великою масою - на індивідуальні бойові дії (та ще й на чужій території) вони нездатні Та ще додається відсутність моральної мотивації - вони готові вбивать, але не готові умирать самі Та ще й невідомо за що З-за цього при будь-якій можливості їх солдат мріє якось "відпетлять" Навіть щляхом дезертирства Єдиний шлях цьому запобігти - "зігнать стадо докупи", щоб воно постійно перебувало під візуальним контролем Але "зганяння докупи" створює умови для масованого точкового удару по скупченню живої сили
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04.01.2023 09:39
+9
Для самих іванів їхнє життя ніц не варте. Бо живуть все життя в г¡вні.
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04.01.2023 09:19
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Очень даже наоборот, они маладцы. Это пример для наступников, как должен поступать настоящий кацап.
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04.01.2023 09:13 Відповісти
Жизнь Иванов Дурачков для Кремля - ноль.
Жила бы страна родная и нету других забот.
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04.01.2023 09:16 Відповісти
Для самих іванів їхнє життя ніц не варте. Бо живуть все життя в г¡вні.
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04.01.2023 09:19 Відповісти
Популярный российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что «жизнь сильно переоценена» и россиянам не нужно бояться умирать, поскольку «все мы попадем в рай». С подобным заявлением он выступил в эфире своего шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия».
«Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем! Смерть это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения…» - высказался Соловьев.
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NO COMMENTS
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04.01.2023 09:49 Відповісти
є Ізраїльський пруф на обстріл дамаского аеропорту, плз?
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04.01.2023 10:19 Відповісти
время публикаци: 02 Января 2023 г., 05:00
последнее обновление: 02 Января 2023 г., 05:49

В ночь на понедельник, 2 января, к югу от Дамаска прогремели взрывы. Сирийское государственное агентство SANA заявляет об очередном ударе израильской армии.

SANA передает, что удар был нанесен по целям в аэропорту Дамаска. Причинен ущерб, погибли не менее двух сирийских военнослужащих, еще двое получили ранения. Международный аэропорт Дамаска выведен из строя.

По версии сирийской стороны, обстрел был осуществлен со стороны Голанских высот.

Информация уточняется.

Власти Израиля не комментируют эти сообщения.

https://txt.newsru.co.il/mideast/2jan2023/syria_il_101.html
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04.01.2023 10:32 Відповісти
תודה. בצורה טעימה.)
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04.01.2023 10:35 Відповісти
Из коментариев самарского форума:
"-Почему не говорят о Чулаковке,Пологах, Токмаке?"
"- Что с Токмаком????"
"- То же,что и з Макеевкой."
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04.01.2023 09:54 Відповісти
Жив би Путлер родімий і немає інших забот!
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04.01.2023 10:12 Відповісти
Друга армія тане як снігова баба навесні.
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04.01.2023 09:21 Відповісти
Почему? Они очень профессионально утилизировались и причем оптом.
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04.01.2023 09:21 Відповісти
От розкажіть ,як має бути професійно...і так ляпають всі кому не лінь...а ворог вчиться на помилках..
по ,різних оцінках рашка може відновити військовий потенціал ,через 10-12 років. А через 15 років
. І шо ,знову війна? Дітям та внукам воювати? А ворог тоді вже врахує помилки і більше буде горя.. експерди хрєнові
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04.01.2023 09:26 Відповісти
Одиному японцю показали винахід ,який його ,на 5 років забезпечить прибуток. він сказав -мені потрібно не на 5 а 50 років.
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04.01.2023 09:29 Відповісти
Нащо їм напружувати професіоналізм, коли любий прокол завжди можна заткнути пачкою ресурсів?
Заводи роблять снаряди, баби рожають м'ясо.
Форсіруй топку, Ваня, дровішєк на наш вєк хватіт.
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04.01.2023 09:30 Відповісти
Школу в Беслане взяли за три дня... спецназ сработал четко...300 детей застрелены быстро и качественно,за взрослых не помню...Анна Политковская написала книгу о тех мавзолейных подвигах хмыря путлера...
Вечная ей память ..
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04.01.2023 09:35 Відповісти
Там не в "непрофесійності" справа! Просто їх командири стоять перед "дилеммою" : їх війська боєздатні лише великою масою - на індивідуальні бойові дії (та ще й на чужій території) вони нездатні Та ще додається відсутність моральної мотивації - вони готові вбивать, але не готові умирать самі Та ще й невідомо за що З-за цього при будь-якій можливості їх солдат мріє якось "відпетлять" Навіть щляхом дезертирства Єдиний шлях цьому запобігти - "зігнать стадо докупи", щоб воно постійно перебувало під візуальним контролем Але "зганяння докупи" створює умови для масованого точкового удару по скупченню живої сили
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04.01.2023 09:39 Відповісти
Зачем об этом кричать, на весь мир, пусть думают ,что они самые лучшие. Не забирайте у них уверенность
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04.01.2023 09:42 Відповісти
...быдлонасекомыши приперлись подыхать,обязаны помочь....
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04.01.2023 09:45 Відповісти
Академик Дмитрий Лихачёв однажды сказал правильные вещи...
Лучших начали уничтожать с 7 ноября 1917 года,остальных сгноили в ГУЛАГе..., остались негодяи и подонки, без образования и опыта управления государственной машиной...
Почти дословно...
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04.01.2023 09:48 Відповісти
Міць кацапської армії в її телевізорі і на парадах, а так вона слабенька, як ризинка на старих дідовських трусах.
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04.01.2023 09:55 Відповісти
Кацап неучённый пошёл в ПТУ

Хаймарс груз-200 выдал ему !

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04.01.2023 10:00 Відповісти
Роспропагандоны потом расскажут, как мокшандия отстроит все разрушенное в «маладых риспубликах» и заживут они лучше прежнего. И училище это разрушенное тоже новое построят, а бабы новое быдло нарожают.
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04.01.2023 10:05 Відповісти
Вот закончу бурситет,стану я шахтером!

Если уРодина прикажет сдохнуть ...
Запишуся снайпером,все равно..

В этом ГУЛАГе я не стану человеком..
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04.01.2023 10:17 Відповісти
Derzat kazarmax BK,eto tolko kacapi takoje mogli pridumat.Ja kak uvidel pervyje foto podumal sto eto JDAM bombi otrobotali po kartinke,togda i BK nenado.
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04.01.2023 10:18 Відповісти
складывается впечатление, что это не британская разведка, а клуб пи#даболов и советчиков.
профессионализм любой разведки строится по принципу - меньше болтать языком, а больше делать.
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04.01.2023 10:24 Відповісти
 
 