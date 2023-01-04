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В Україні масштабна повітряна тривога
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Так, наразі тривогу оголошено у всіх регіонах України через зліт ворожої авіації у Білорусі.
Топ коментарі
+13 Maksim Perepelitca
показати весь коментар04.01.2023 10:51
+12 Sashko Poweroid
показати весь коментар04.01.2023 11:00
+9 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар04.01.2023 11:07
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Будь ласка, зачекайте...
Если Лука сам попрет со своей недоармией, но которая все же будет иметь минимум 50 тыс беломобиков, нашим придется несладко на ВСЕХ фронтах.
И напрашиваться самим на открытое и полномасштабное вторжение из Беларуси - это безумие.
В Генштабе, в отличие от диванных вояк, это понимают.
потому доверяйте Залужному а не диванным пистунам, которые готовы шашками махать, но только из безопасного места где-нибудь у мамки под юбкой.
Ось уведуть вiйськовий стан пiд приводом нападу на їх "новые территории", тодi буде нова "ВЯликая Атечественная", i замiнять термiн на вiйна.
Згідно зі статтею 1[ред. | ред. код]Агресією є застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави, або яким-небудь іншим чином, несумісним зі Статутом Організації Об'єднаних Націй, як це зазначено в цій ухвалі.Стаття 3[ред. | ред. код]
Будь-яке з наведених нижче дій, незалежно від оголошення війни, за умови та відповідно до положень статті 2 кваліфікується як акт агресії:
а) Вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
b) Бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
c) Блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
d) Напад збройних сил держави на сухопутні, морські чи повітряні сили або морські та повітряні бойовики або державу, що не має доступу;
e) Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по припиненню дії угоди;
f) Дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
g) Засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них.
Стаття 4[ред. | ред. код]
Вищенаведений перелік актів не є вичерпним, і Рада Безпеки може визначити, що інші акти являють собою агресію згідно з положеннями Статуту.
Стаття 5[ред. | ред. код]Ніякі міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть служити виправданням агресії.Агресивна війна є злочином проти міжнародного світу. Агресія тягне за собою міжнародну відповідальність.Жодне територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними
Процедура[ред. | ред. код]
У відповідності з Гаазькою конвенцією про початок військових дій 1907 року (Україна є її учасником), початок військових дій між державами не повинен починатися без попереднього і недвозначного попередження у вигляді мотивованого оголошення війни або у формі ультиматуму з умовним оголошенням війни.
Оголошення війни, відповідно до міжнародного права, відбувається:[1]
шляхом звернення до власного народу;шляхом звернення до народу або уряду держави-супротивника;шляхом звернення до світової спільноти.
Ультиматум, як особливий спосіб оголошення війни, - категорична вимога одного уряду до іншого, яка не допускає ніяких подальших спорів і заперечень, з погрозою, що у разі невиконання цієї вимоги до спливу певного строку уряд, що пред'явив ультиматум, вживе відповідних заходів. Фактично ультиматум є загрозою війни.
Про стан війни необхідно одразу повідомити нейтральним державам.
Оголошення війни, навіть якщо воно не супроводжується власне воєнними діями, означає початок юридичного стану війни.
Оголошення війни й агресія[ред. | ред. код]
Положення Гаазької конвенції не втратило своєї чинності. Проте, згідно з визначенням агресії, прийнятим на 29-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1974 р., оголошення війни, що не є актом самозахисту, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може вважатися фактом, що перетворює незаконну війну на правомірну. Початок агресивної війни без її оголошення є обставиною, що обтяжує та підвищує відповідальність агресора.
В статті 3, яка дає визначення агресії, написано, що актом прямої агресії, незалежно від того, чи була оголошена війна, чи ні, є:
вторгнення або напад збройних сил держави на територію інших держав, або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не мала, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка із застосуванням сили анексія території іншої держави або частини її;бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;блокада портів або узбережжя держави збройними силами іншої держави;напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили або морські і повітряні флоти іншої держави;застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з державою, що їх приймає, з порушенням умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їхнього перебування на такій території після припинення дії угоди тощо.Правові наслідки[ред. | ред. код]
У більшості держав світу, глава держави, який є одночасно Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил, має повноваження оголошувати стан війни з іншою країною, з подальшим схваленням такого рішення парламентом.
Оголошення війни, навіть без початку військових дій, означає у державі початок юридичного стану війни і має певні правові наслідки для усіх воюючих сторін:
припиняються дипломатичні і консульські зносини між державами, відкликається персонал посольств і консульств (дипломатам надається право безперешкодно залишити територію супротивника);припиняють чинність політичні договори (про ненапад, нейтралітет, про воєнний союз, економічні та культурні угоди між воюючими державами). Деякі багатосторонні договори припиняють свою дію у відносинах між державами, які беруть участь у війні;починають діяти міжнародні норми, прийняті спеціально для періоду збройного конфлікту (союзні договори, договори про взаємну і військову допомогу, договори стосовно правил ведення війни, причому останні не можуть бути денонсовані тощо);майно, що є власністю ворожої держави (за винятком майна дипломатичних представництв і консульських установ), підлягає конфіскації;торгові судна воюючих, що знаходилися до початку війни у ворожих портах, повинні залишити порт супротивника (для цього встановлюється розумний термін для вільного виходу з територіальних вод держави-супротивника - індульт, після закінчення якого такі судна підлягають реквізиції і затриманню до закінчення війни незалежно від їхньої приналежності (державі, приватним компаніям або окремим особам); військові кораблі підлягають обов'язковій реквізиції;до громадян країни-противника може застосовуватися спеціальний режим: їх право на вибір місця проживання обмежується; вони можуть бути інтерновані або примусово поселені в певному місці (статті 41, 42 «Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни» 1949 р.).власні громадяни кожної з воюючих держав поділяються на мирне населення і збройні сили.
Ну а лука - хай звіняє , шо ж поробиш ,, не треба було до себе пускати козломорду орду . .
я считала вас умнее.
если бы это было так просто, то мы давно в Кремле бы тризуб поставили, уничтожитель недоделанный, с дивана смелый.
Але зеленим простіше два рази на день оголошувати повітряну тривогу, ніж олин раз ****** по аеродрому в білокацапії, бо там "священний бітум", без якого ми не зможемо робити дороги...
Да, зелені?