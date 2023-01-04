В Україні масштабна повітряна тривога

Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Так, наразі тривогу оголошено у всіх регіонах України через зліт ворожої авіації у Білорусі.

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