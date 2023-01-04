УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15591 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
20 998 134
ВР (11722) опозиційний блок (255) Арахамія (1000) ЧЕСНО (98) Опозиційна платформа - За життя (466)

Тимошенко і Арахамія проти позбавлення нардепів ОПЗЖ повноважень, - ЧЕСНО. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

опзж

Майже 70 депутатів Верховної Ради не погодилися ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Про це йдеться у відповіді на запит Руху ЧЕСНО народного депутата від фракції "Слуга народу" Олега Дунди, який ініціював збір підписів, інформує Цензор.НЕТ.

Фракція "Батьківщина" відмовилася майже у повному складі. За інформацією ініціатора збору підписів, всі члени фракції посилались на лідерку Юлію Тимошенко, що це саме її рішення. Єдина членкиня фракції, яка погодилась підписати після новорічних свят, — Альона Шкрум.

Крім того, не хочуть позбавляти повноважень народних та місцевих депутатів від партій на кшталт ОПЗЖ і представники владної фракції "Слуга народу", зокрема голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Ось перелік тих нардепів, які у 2022 році не підписали звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (дані актуальні станом на 2 січня 2023 року):

Представники фракції "Слуга народу":

  1. Лада Булах
  2. Олена Шуляк
  3. Вікторія Подгорна
  4. Андрій Герус
  5. Юрій Мисягін
  6. Микита Потураєв
  7. Петро Павловський
  8. Євгенія Кравчук
  9. Сергій Мандзій
  10. Ігор Фріс
  11. Юрий Здебский
  12. Микола Тищенко
  13. Галина Третьякова
  14. Олександр Корнієнко
  15. Данило Гетьманцев
  16. Давид Арахамія
  17. Олександр Литвинов
  18. Олексій Жмеренецький
  19. Євгеній Брагар
  20. Богдан Торохтій
  21. Сергій Гривко
  22. Андрій Мотовиловець
  23. Максим Бужанський
  24. Анатолій Гунько
  25. Олександр Федієнко
  26. Олександр Горобець
  27. Петро Павловський
  28. Михайло Радуцкий
  29. Сергій Бабак
  30. Артем Культенко
  31. Павло Халімон
  32. Володимир Іванов
  33. Павло Фролов
  34. Федір Веніславський
  35. Олександр Мережко
  36. Ганна Лічман
  37. Олександр Трухін
  38. Остапенко Анатолій
  39. Артем Ковальов
  40. Олександр Бакумов
  41. Микола Галушко
  42. Олег Колєв
  43. Маргарита Шол

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд заборонив партію "Опозиційний блок". ДОКУМЕНТ

"За майбутнє":

  1. Тарас Батенко
  2. Анатолій Урбанський
  3. Мялик Віктор

Позафракційні:

  1. Віктор Бондар

Також підписувати відмовився представник ЄС Володимир В’ятрович.

"Конституції дає підстави для позбавлення мандату нардепів, і звернення не змінять цей перелік. Але замість того, щоб забезпечувати вироки в кримінальних справах чи довідки про виїзд депутатів на постійне проживання за кордон, влада займається дешевою імітацією. Де-факто — створила коаліцію з ОПЗЖ і за допомогою їхніх голосів протягує корупційні закони. Якби "слуги" боролися з депутатами ОПЗЖ, вони були б за ґратами, а не на керівних посадах у парламенті, як Шуфрич. Щоб внести будь-яке питання на пленарне засідання, достатньо голосу представника монобільшості на погоджувальній раді", - пояснив В'ятрович. 

Наразі є 96 підписів зі 150 необхідних і збір продовжується. Найбільший відсоток голосів станом на 2 січня дали фракції "Європейської солідарності" та "Голосу".

Ось список тих, хто поставив свій підпис:

  1. Олег Дунда
  2. Віктор Балога
  3. Олексій Гончаренко
  4. Марія Мезенцева
  5. Ірина Фріз
  6. Андрій Парубій
  7. Тетяна Циба
  8. Микола Величкович
  9. Олег Синютка
  10. Вікторія Сюмар
  11. Гео Лерос
  12. Андрій Лопушанський
  13. Дмитро Гурін
  14. Михайло Бондар
  15. Ахтем Чийгоз
  16. Іванна Климпуш-Цинцадзе
  17. Ніна Южаніна
  18. Софія Федина
  19. Марія Іонова
  20. Ростислав Павленко
  21. Юлія Клименко
  22. Соломія Бобровська
  23. Оксана Савчук
  24. Максим Павлюк
  25. Олександр Аліксійчук
  26. Олена Вінтоняк
  27. Дмитро Припутень
  28. Едуард Прощук
  29. Анатолій Драбовський
  30. Валентина Короленко
  31. Ярослав Рущишин
  32. Максим Саврасов
  33. Володимир Ар’єв
  34. Вячеслав Рубльов
  35. Ярослав Железняк
  36. Андрій Осадчук
  37. Ольга Стефанишина
  38. Андрій Клочко
  39. Леся Василенко
  40. Наталія Піпа
  41. Ганна Бондар
  42. Олександр Салійчук
  43. Іван Юнаков
  44. Ігор Василів
  45. Євген Петруняк
  46. Ігор Марчук
  47. Олег Марусяк
  48. Олександр Горенюк
  49. Олена Хоменко
  50. Людмила Буймістер
  51. Степан Кубів
  52. Олексій Леонов
  53. Андрій Стріхарський
  54. Вадим Галайчук
  55. Дмитро Наталуха
  56. Олександр Качура
  57. Олена Мошенець
  58. Ольга Василевська-Смаглюк
  59. Василь Мокан
  60. Віталій Безгін
  61. Віталій Войцеховський
  62. Ольга Руденко
  63. Олександр Кабанов
  64. Єлизавета Богуцька
  65. Мар'ян Заблоцький
  66. Аліна Загоруйко
  67. Юрій Камельчук
  68. Дмитро Костюк
  69. Святослав Юраш
  70. Роман Грищук
  71. Максим Пашковський
  72. Олександр Санченко
  73. Богдан Яременко
  74. Дмитро Кисилевський
  75. Олександр Ковальчук
  76. Жан Беленюк
  77. Олександр Маріковський
  78. Дмитро Микиша
  79. Костянтин Касай
  80. Арсеній Пушкаренко
  81. Лариса Білозір
  82. Микола Кучер
  83. Єгор Чернєв
  84. Ірина Констанкевич
  85. Павло Бакунець
  86. Антон Яценко
  87. Дмитро Разумков
  88. Ігор Гузь
  89. Ігор Молоток
  90. Ірина Геращенко
  91. Артур Герасимов
  92. Микола Княжицький
  93. Роман Костенко
  94. Сергій Рахманін
  95. Андрій Шараскін
  96. Едуард Прощук

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора за заявою Гудименка відкрив провадження проти нардепів ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+60
Ахххахахаха
Як несподівано. Зєлєбобікі, шо с хлєбалом? Так-так, знаю, "після війни" і все таке
показати весь коментар
04.01.2023 11:20
+36
Не можна просто так їх відсторонювати. Треба судити і садити
показати весь коментар
04.01.2023 11:21
+34
Кремлівська зозуля - Люля, таки підтвердила своє «почесне» звання та довела нарешті вже усім - що вона дійсно кремлівська ***** крашена разом з усіма своїми підкаблучниками у партії.
показати весь коментар
04.01.2023 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Декому дуже подобається словосполучення "українські гниди".
показати весь коментар
04.01.2023 13:47 Відповісти
і до чого це?
показати весь коментар
04.01.2023 15:25 Відповісти
тобто 96 дупутатів визнають що не читали Конституцію або що можна підтертися нею? (зокрема ст.81 чітко встановлює в яких випадках можна позбавляти дупутата мандату)
показати весь коментар
04.01.2023 12:18 Відповісти
мне просто интересно сколько раз твари продали Ukrainu .
показати весь коментар
04.01.2023 12:22 Відповісти
А чому? Всі ж свої...??!

"Круговая порука мажет, как копоть.

Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.

Я ищу глаза, а чувствую взгляд,

Где выше голов находится зад.

За красным восходом - розовый закат.

Скованные одной цепью,....?"Н.П.

+Закінчиться Війна! Прийдуть переможці, злі і справедливі, і розірвуть цей ланцюг, порочне коло...?!
показати весь коментар
04.01.2023 14:18 Відповісти
Цікаво, у назві новини прізвище Арахамії навмисно перекрутили?
показати весь коментар
04.01.2023 12:23 Відповісти
Бабушка української корупції свято вірить, що дружбан таки переможе. І так нагадує про себе, я з ним назавжди
показати весь коментар
04.01.2023 12:25 Відповісти
Як тільки десь вигулькне агрохімія щось починає попахувати лайном...чого б це?
показати весь коментар
04.01.2023 12:27 Відповісти
в списку і побитие їбало касовим апаратом- великий наслідник колі Азірова-абаСранцев
показати весь коментар
04.01.2023 12:29 Відповісти
Слезы мешают мне говорить....
показати весь коментар
04.01.2023 12:41 Відповісти
Також підписувати відмовився представник ЄС Володимир В'ятрович.

"Конституції дає підстави для позбавлення мандату нардепів, і звернення не змінять цей перелік. Але замість того, щоб забезпечувати вироки в кримінальних справах чи довідки про виїзд депутатів на постійне проживання за кордон, влада займається дешевою імітацією,не ставлячи свій підпис під цим зверненням вятрович відкриває тим самим свою антиукраїнську суть, а чи то душу, котра куплена одним і тим самим покупцем- куйлом,котрий не тільки скуповує політиків,артистів ,бізнесменів,меді,журналістів, в цілому світі і в Україні для антиукраїнської діяльності, але й веде геноцид українеського народу.ЄС варто позбавити вятровича мандату в іншому випадку він буде ще не один раз вимазувати її антиукраїнським лайном.
показати весь коментар
04.01.2023 12:45 Відповісти
То, что арахамия не поставил свою подпись говорит о еще большем, чем кажется на первый взгляд.
Арахамия, как глава фракции, наверняка советовался с Зеленским.
И поэтому решение Арахамии - это решение Зеленского или его согласие. Иначе, если бы у Зеленского было другое противоположное мнение, то Арахамия не посмел бы "дуть против ветра".
Поэтому многие депутаты от Слуг зная это, или понимая это, смело отказались ставить свои подписи.
показати весь коментар
04.01.2023 12:59 Відповісти
Шось мені підказує, що Юлька зі своєю гоп-компанією у наступний парламент не пройдуть..
За зелене стадо взагалі мовчу - там кримінальними справами накриють усіх, як бик вівцю.
показати весь коментар
04.01.2023 13:00 Відповісти
а де ж підпис "Головного патріота" ? про скасування повноважень, или бывших в СДПУо ПР ну и т д не бывает?
показати весь коментар
04.01.2023 13:00 Відповісти
показати весь коментар
04.01.2023 13:08 Відповісти
Арахамию лишить украинского гражданства.
Хватит саботажа.
показати весь коментар
04.01.2023 13:15 Відповісти
Разницы между ОПЗЖ, Юлей, и СН нет никакой - все заточены на коррупцию, разграбление страны, дерибан бюджета. 80% из них чистые уголовники, чего стоит только старая проститутка Ю.....Они маму родную продадут за две копейки ...
показати весь коментар
04.01.2023 13:15 Відповісти
Де тi казкарi, якi чесали проте, що порох застував партiю регioнiв. Зебили, де ви?
показати весь коментар
04.01.2023 13:24 Відповісти
Конституція України:

Стаття 81.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;

7) його смерті.
показати весь коментар
04.01.2023 13:35 Відповісти
рука руку моет
показати весь коментар
04.01.2023 13:40 Відповісти
цю новину потрібно на кожному стовпі приклеїти щоб країна знала хто є зрадником!
показати весь коментар
04.01.2023 13:43 Відповісти
До депутатів від ОПЗЖ додати ще 70 і лишити повноважень можливо через ДІЮ зробити опитування громадькості по виборчим округам де вони вибирались і винести рішення по всім гуртом або поосібно. Ви (влада) ж намагаєтесь проштовхути вибори в ДІЮ от вам і привід показати єфективність.
показати весь коментар
04.01.2023 14:38 Відповісти
Та задовбали вже з цією Дією. От Ви й допомагаєте проштовхнути вибори у Дії. Як у рашці.
показати весь коментар
04.01.2023 23:50 Відповісти
Мова йде про позбавлення повноважень, а не вибори про які вже мріють і там себе угледіли.
показати весь коментар
05.01.2023 09:38 Відповісти
більщість слуг це те саме що оп3zzzzzце було ясно 3 першого дня
показати весь коментар
04.01.2023 14:54 Відповісти
Друзі - спільники - мародьори підтримують та захищають один одного ДО шухеру(зміни влади).
Незабаром почнуть топити,бо всі у оновлену ВРУ не влізуть.
показати весь коментар
04.01.2023 15:25 Відповісти
Нумерація двузначних чисел не функціонує?
показати весь коментар
04.01.2023 16:08 Відповісти
Две гнусные мрази на теле Украины.
показати весь коментар
04.01.2023 16:47 Відповісти
Війна скінчиться, тоді війська швидко прошерстять арахамію і ко.
показати весь коментар
04.01.2023 18:59 Відповісти
Мечты, мечты...
показати весь коментар
04.01.2023 23:51 Відповісти
Если из Рады убрать депутатов из ОПЗЖ, то у Слуг народа в парламенте при голосованиях не будет большинства.
А оно надо это Зеленскому, тем более накануне президентских выборов?
показати весь коментар
04.01.2023 19:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 