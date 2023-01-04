УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15591 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
2 654 15
війна (56124) зброя (5740) ППО (1812) допомога (5007) США (14432) Кулеба Дмитро (3151)

Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

В Україні очікують на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася.

Про це заявив сьогодні на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США розробили спеціальний план, щоб підготувати ЗРК Patriot до використання в Україні менш ніж за 6 місяців, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Якщо немає навченого персоналу, то хоч завтра розгорни той комплекс - це нічого не змінить. Воїни ЗСУ швидко вчаться і довели це, але всеодно: на підготовку людей потрібен час! І хоч за комір собі нас@ри, а "9 вагітних за місяць не народять". Тому, пан Кулеба, не треба піаритись на питаннях, які не відносяться до компетенції вашого міністерства. Краще виконуйте свою роботу: (п)Ослиця в Болгарії, відсутність посла в Китаї... Чи "ета другоє"?
показати весь коментар
04.01.2023 12:27
+3
Так може і Леопарди зроблять оркам сафарі в степах України? Патріот для Патріотів України
показати весь коментар
04.01.2023 12:05
+2
Так поставка Леопардов вроде от вашей страны зависит.
показати весь коментар
04.01.2023 12:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так може і Леопарди зроблять оркам сафарі в степах України? Патріот для Патріотів України
показати весь коментар
04.01.2023 12:05 Відповісти
Так поставка Леопардов вроде от вашей страны зависит.
показати весь коментар
04.01.2023 12:28 Відповісти
Наше керівництво служить народу Німеччини, а ваше ще потрібно зрозуміти кому. Через це і проблема.
показати весь коментар
05.01.2023 07:23 Відповісти
Наше правительство и президент служит нашему народу и это доказывает последние 10 месяцев. А ваше в течении многих лет выкармливала диктатора и блокировала вступление Украины в НАТО
показати весь коментар
05.01.2023 07:53 Відповісти
"Народу" з іменем слуги і за весь цей період окрім асфальту і концертів,конвертів ні до чого не додумалося. Про НАТО, так ваш арахімія з зе ще на початку війни в Туреччині говорили на тему нейтралітету. При чому тут Німеччина,коли ваш уряд не знає що робити. До речі,оці часті розмови про мирну угоду не маніпуляція розумом України, бо німці Бахмут і Київ показують і ніяк не про мир говорять.
показати весь коментар
05.01.2023 08:12 Відповісти
Германия при том что она ещё с времён Ющенко с 2008 года блокировала, при участии Меркель,вступление в НАТО действуя в угоду росии.
показати весь коментар
05.01.2023 09:16 Відповісти
Хіба що після передачі Абрамсів, але це тільки мрії.
В реальності було б добре, щоб передали 300-400 бредлі.
показати весь коментар
04.01.2023 12:46 Відповісти
Угу...год ждали пока дадут....теперь еще год развертывать будут....вот такие союзники....
показати весь коментар
04.01.2023 12:17 Відповісти
Якщо немає навченого персоналу, то хоч завтра розгорни той комплекс - це нічого не змінить. Воїни ЗСУ швидко вчаться і довели це, але всеодно: на підготовку людей потрібен час! І хоч за комір собі нас@ри, а "9 вагітних за місяць не народять". Тому, пан Кулеба, не треба піаритись на питаннях, які не відносяться до компетенції вашого міністерства. Краще виконуйте свою роботу: (п)Ослиця в Болгарії, відсутність посла в Китаї... Чи "ета другоє"?
показати весь коментар
04.01.2023 12:27 Відповісти
Могут на пару месяцев и обученный персонал посадить другой страны.
показати весь коментар
04.01.2023 12:31 Відповісти
Якщо навчилися працювати на Іріс Т і Назамсах, то і Петріоти будуть ефективно знищувати кацапський метололом🤔
показати весь коментар
04.01.2023 12:51 Відповісти
Так,бо основа одна,а решта тонкощі цього виду зброї
показати весь коментар
05.01.2023 07:24 Відповісти
"у максимально стислі терміни?"

Нам цілодобово розказують, що бомбити нас будуть у найближчі дні...
показати весь коментар
04.01.2023 12:48 Відповісти
1 Петріот навіть Київ не прикриє.
показати весь коментар
04.01.2023 14:10 Відповісти
Як розгорнуть, тоді й розкажеш! Та й то не ясно, чи про таке слід патякати.
показати весь коментар
04.01.2023 15:03 Відповісти
 
 