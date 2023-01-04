Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни, - Кулеба

В Україні очікують на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася.

Про це заявив сьогодні на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США розробили спеціальний план, щоб підготувати ЗРК Patriot до використання в Україні менш ніж за 6 місяців, - Кулеба