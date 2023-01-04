Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні очікують на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася.
Про це заявив сьогодні на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", - заявив Кулеба.
Топ коментарі
+4 Evgeny N
показати весь коментар04.01.2023 12:27
+3 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар04.01.2023 12:05
+2 Igor Mazut
показати весь коментар04.01.2023 12:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В реальності було б добре, щоб передали 300-400 бредлі.
Нам цілодобово розказують, що бомбити нас будуть у найближчі дні...