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У Дніпрі демонтували знаковий пам’ятник радянської доби

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пам'ятник

4 січня у Дніпрі демонтували радянський пам’ятник Юхимові Пушкіну, відомий як "Танк".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо "Свобода".

4 січня демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну, Герою Радянського Союзу, відомий як "Танк" – знаковий пам’ятник радянської доби. Його зняли з постаменту за допомогою спецтехніки.

За інформацією управління з питань охорони культурної спадщини міської ради, пам’ятник не має історичної й художньої цінності. Танк не оригінальний, це – післявоєнна модель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Краматорську знесли пам’ятник Пушкіну. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
А звідки відомо що це саме ТОЙ танк? Я років кілька тому сперечався з одним таким - "з піною коло рота" те саме доводив стосовно танка в Чернігові Питаю:
- Коли був звільнений Чернігів?
- В сентябре 1943-го!
- А танки Т-34-85 були прийняті на озброєння в січні 1944 року На постаменті стоїть саме Т-34-85
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04.01.2023 14:05
+19
в Полтаві спочатку прокацапського мера-регіАнала потрібно як мінімум посадити ...
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04.01.2023 14:03
+15
так звичайно !!! бо це символ червоножопого, комуно-нацистького, кацапо-совкового лайна, біонепотребу !!! символ окупації України !!! .



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04.01.2023 14:00
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Ждем в когда в Полтаве
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04.01.2023 13:48 Відповісти
в Полтаві спочатку прокацапського мера-регіАнала потрібно як мінімум посадити ...
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04.01.2023 14:03 Відповісти
Это не с мэром что-то нужно делать, а ватными жителями Полтавы, выселить их штоли. А то куда не плюнь везде ватники.
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04.01.2023 14:14 Відповісти
Кацапе, леша, тебе вже виселили у Францію?
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04.01.2023 14:23 Відповісти
На Волині усю техніку на початку 90-х познімали. Звезли в одне місце і за окрему плату можна полазити в середині.
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04.01.2023 13:52 Відповісти
розкуплять..якшо не для сільськогосподарських робіт ,то в якості сувенірів поставлять на подвір'ях
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04.01.2023 13:54 Відповісти
ну и на кой хрен это во дворе?
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04.01.2023 13:59 Відповісти
це кацапське окупаційне лайно хіба на переплавку ...
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04.01.2023 14:04 Відповісти
У нас теж стоїть танк який першим увірвався в місто в 43 році. Його теж геть?
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04.01.2023 13:52 Відповісти
Танк російських окупантів?
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04.01.2023 13:56 Відповісти
пане 5 копійок продавайте на аукціоні Британский коллекционер купил советский танк и нашел в нем слитки золота. 55-летний британский коллекционер танков Ник Мид купил на eBay советский танк T-54 из Ирака. Восстанавливая машину, в топливном отсеке британец нашел пять золотых слитков стоимостью 2 миллиона фунтов (66,8 миллиона гривен). Сам танк обошелся Миду в 30 тысяч фунтов (более одного миллиона гривен). Коллекционер считает, что слитки были украдены иракскими солдатами в Кувейте во время войны в Персидском заливе.https://uainfo.org/blognews/1491896558-britanskiy-kollektsioner-kupil-sovetskiy-tank-i-nashel-v.html
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04.01.2023 13:58 Відповісти
так звичайно !!! бо це символ червоножопого, комуно-нацистького, кацапо-совкового лайна, біонепотребу !!! символ окупації України !!! .



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04.01.2023 14:00 Відповісти
А звідки відомо що це саме ТОЙ танк? Я років кілька тому сперечався з одним таким - "з піною коло рота" те саме доводив стосовно танка в Чернігові Питаю:
- Коли був звільнений Чернігів?
- В сентябре 1943-го!
- А танки Т-34-85 були прийняті на озброєння в січні 1944 року На постаменті стоїть саме Т-34-85
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04.01.2023 14:05 Відповісти
що то, то цей, окупаційне кацапське лайно !!! на переплавку ...
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04.01.2023 14:07 Відповісти
Яре, згадайте класика ... Якби барани не були баранами .(с)
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04.01.2023 15:00 Відповісти
Таке скрізь. У моєму місті, в Парку Перемоги стоит літак-опудало Су-7Б, післявоєного совецького авіапрому. Зафарбували совецькі зірки, нанесли жовто-блакитні стрічки і ... ось вам, Перемога! Чому? Тому що "начальство" прикацаплене.
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04.01.2023 16:42 Відповісти
Это стандартная совковая брехня: "Он первый ворвался!" Все на металлолом.
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04.01.2023 14:07 Відповісти
хазяйновиті здадуть пам'ятник на метал, на крузак на бляхах вистачить. Ломати - не будувати.
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04.01.2023 13:57 Відповісти
а на що ще годиться цей символ кацапського лайна і окупації ???
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04.01.2023 14:01 Відповісти
ну піди поламай танк, "ламати не будувати" ти наш
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04.01.2023 14:02 Відповісти
на переплавку це кацапське окупаційне лайно !!!
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04.01.2023 14:13 Відповісти
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04.01.2023 14:02 Відповісти
деребан та розпил, під назвою "велике крадівництво" в усій своїй красі !!! і війна зеленим наркоманам бпобарабану ...





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04.01.2023 14:12 Відповісти
постамент не убирайте !!!
мы на него какой-нить трофей поставим... руснявый...подбитый и ржавый!!
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04.01.2023 14:02 Відповісти
Не, пусть Берчик там сделает красивую клумбу. У него получится!
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04.01.2023 14:10 Відповісти
там станция метро наверняка будет... так что клумбу и так где-то втулят...
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04.01.2023 14:48 Відповісти
Пане Василю , проспект Яворницького. Поряд -одноіменний музей... Як Ви думаєте ???
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04.01.2023 15:06 Відповісти
а рядом ще й музей АТО (експозиція під відкритим небом), тож там тому постаменту саме місце ...з якимось хламом на згадку недобру про русню падлючу...
а станція метро майбутня носитиме назвку "Музейна" тож і музей знайдуть і експозицію...
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04.01.2023 15:11 Відповісти
увезли танчик ))) и никто не заплакал )))

https://t.me/truexadnepr/35674
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04.01.2023 14:06 Відповісти
Там поруч "музей АТО" зі справжньою технікою.
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04.01.2023 14:07 Відповісти
https://youtu.be/LMqkbbHt_a8..

За что рюZkие презирают рюSkих...
Историк Александр Палий... объясняет на пальцах...
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04.01.2023 14:12 Відповісти
Мене завжди смішила одна обставина - якщо це пам'ятник генералу Пушкіну, то як тоді виглядить танк??!!
Пишуть що це пам'ятник людині, а на постамент ставлять залізяку!
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04.01.2023 14:54 Відповісти
ні...там якось не так було написано...щось типу - танк генерала Пушкіна, який перший увірвався в місто звільняти (а виявилось і такн не той))) і генерал не перший вривався)))
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04.01.2023 15:14 Відповісти
Боря Філатов - мер Дніпра (але точно не міста) показав свою справжню пику, глорифікуючи нацистську окупацію Дніпропетровська.
В період з 19 по 25 серпня 1941 року, в боях за Дніпропетровсь, 8-ма танкова дивізія 4-го механізованого корпусу полковника Пушкіна Є.Г. знищила 80 ворожих танків та багато іншої бойової техніки та живої сили противника, забезпечивши радянським військам планомірний відхід за Дніпро та зайняття оборони на лівому березі річки. За героїчну оборону Дніпропетровська і Дніпродзержинська полковнику Пушкіну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
Під час окупації Дніпропетровська нацистами було страчено близько 11 тисяч євреїв, 30 тисяч військовополонених, 30 тисяч цивільного населення, 75 тисяч були вивезені на примусову роботу в Німеччину, населення міста зменшилося в декілька разів, а місто було зруйновне.
В жовтні 1943 року танки 23-го танкового корпусу вже генерала-лейтенента Пушкіна звільняли Дніпропетровщину, а він сам в січні 1944 року загинув під час звільнення Миколаївщини. Похований в Дніпропетровську.
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04.01.2023 15:52 Відповісти
дуже шкода, я плакаль. Ще казали, що коли повз цього танка пройде третьєкурсниця-целка, він стріляє. Там навколо багато вишів розташовано. Так він ніколи ще не вистрилів
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04.01.2023 17:17 Відповісти
ти ж це дивився напевно, ти ж совєтскій чєлавєк, та порівняй окупацію рашистами та фашистами. Відчуй різницю. Яке лайно тобі більш подобається? Дніпропетровськ бомбили італійці.
https://www.youtube.com/watch?v=VitC2QPzwPs&t=193s
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04.01.2023 17:26 Відповісти
Оба гірше! (с)
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04.01.2023 22:28 Відповісти
У мене з 4-х дідів, 3-є пішли добровольцями на фронт з Дніпропетровська, один з Полтавщини, один з них загинув під час саме форсування Дніпра, напевно, за вашою логікою, намагаючись "окупувати" рідне місто, в якому залишилася його дружина з 3-ма дітьми, які під час нацистської окупації, ледве не померли з голоду.
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05.01.2023 02:24 Відповісти
І яке відношення має генерал Юхим Пушкін, до рашистів, які припхалися в Україну під нацистським триколором Власова-Смисловського? Українці зараз роблять те, що і 81 рік тому робили мої діди, а з ними мільйони таких як вони, і як генерал Пушкін.
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05.01.2023 02:46 Відповісти
дуже дуже проста логіка. Я не знаю, яке він має відношення до рашистів, бо мені на нього начхати. Він має пряме відношення до радянськой тюрми народів. Що робив радянський союз? Теж саме що зараз роблять рашисти. Ви же добре пам'ятаєте, коли палітбюро та брежнєв одобрили вторгнення в Афганістан? Вони вбили керівництво, навіть своїх же радянських лікарів разом, потім вдерлись в незалежну державу. Ви ж пам'ятаєте, як нагнеталась ненависть до афганців - там духі, душмани, як "наші" іх відважно знищують. Як потім ті герої розповідали про своі хероічні діі.. Яким був Афганістан до 1979? Гарной розвиненою краіною, подивиться, багато є матеріалів та відео. А потім чим стал? Зруйнованою пустелею. Хтось відповів за це? Ніхто абсолютно. У чому вина Афганістану? В тому, що він виявився сусідом вялікого і махучего. Зараз Україна на його місті. А на місті совка рашистська падаль. Скільки ще країн зруйнував совок? Усі навколо Тому і логіка така: усе, що пов'язано з совком, має зникнути та відійти у ганебну історію разом з іх танками, пушкіними, монументами та назвами. Але це є тільки моя особиста думка, имхо Ви маєте другу - будь ласка, в нас же дємократія в гулаг за це ж ви не поїдете
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05.01.2023 15:30 Відповісти
Дуже цікава думка - "усе, що пов'язано з совком, має зникнути", враховуючи такий широкий спектр обєктів, які ви описали туди напевно мають відправитися і всі хто народився до грудня 1991 в УРСР. А з ними і Дніпрогес, Запорізька, Рівненська АЕС, всі ТЕЦ, та ж сама Азовсталь, "хрущоби" і "чешки" і будівлі тієї ж ВР і КМ і той самий академік АН СРСР сталінський сексот Грушевський, якого навіть на грошах карбують, і агент КДБ Філарет-Денисенко. Так ви прямо таки описали план Пуйла, що він втілює в Україні, адже саме це він і знищує, разом переважно з населенням відповідного віку. І коли такі як ви кажуть, що Пуйлостан вкрав нашу історію, то може він просто підібрав, що було викинуте як сміття і що ви пропонуєте робити і далі. Бо ви чомусь забуваєте, що СРСР це не якась абстракція, а це УРСР і ще 14 таких самих республік і що саме українець О. Берест першим підняв прапор над Рейхстагом, а ви його пропонуєте записати в "окупанти" і знищити про нього память. Звісно після такого Пуйло і йому подібні будуть розповідати що це виключно вони побідили нацизм. І якщо Україна у війні з нацизмом не перемогла, то тоді на чієму вона в тій війні була боці? Забуваєте, що той самий Брежнєв, "наш сукін син" з Дніпропетровщини, і 25% вбивць що знищували афганців були саме виходці з УРСР. Мій батько в 70-ті служив у Кушці, і за його спогадами у значної частини басмачів що до війни, що під час війни, що після, суттєво нічого не змінилося, бо їх життєвий уклад, незважаючи на трагедію війни, залишився той самий. І його не змогли змінити ані французи до СРСР, ані американці потім.
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05.01.2023 21:43 Відповісти
ну усьо, маладой чєлавєк, я програв, нє витримав ваших аргументів ви пабєділі визнаю свою абсолютну нікчемність бажаю вам приємного вечора нехай танк з пушкіним буде там назавжди
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05.01.2023 22:10 Відповісти
А в Миколаєві напевно буде стояти, доки не згниє.
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04.01.2023 16:12 Відповісти
Жаль. Але тільки тому, що це був один з Великих Дніпровських Жартів: проходячи з гостем міста повз монумент, урочисто так промовити: "А це - пам'ятник Пушкіну!" - та рукой на танк...
І з задоволенням дивитися, як гість клипає очима!
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04.01.2023 22:27 Відповісти
 
 