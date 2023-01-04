У Дніпрі демонтували знаковий пам’ятник радянської доби

4 січня у Дніпрі демонтували радянський пам’ятник Юхимові Пушкіну, відомий як "Танк".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо "Свобода".

4 січня демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну, Герою Радянського Союзу, відомий як "Танк" – знаковий пам’ятник радянської доби. Його зняли з постаменту за допомогою спецтехніки.

За інформацією управління з питань охорони культурної спадщини міської ради, пам’ятник не має історичної й художньої цінності. Танк не оригінальний, це – післявоєнна модель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Краматорську знесли пам’ятник Пушкіну. ФОТО