У Дніпрі демонтували знаковий пам’ятник радянської доби
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4 січня у Дніпрі демонтували радянський пам’ятник Юхимові Пушкіну, відомий як "Танк".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо "Свобода".
4 січня демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну, Герою Радянського Союзу, відомий як "Танк" – знаковий пам’ятник радянської доби. Його зняли з постаменту за допомогою спецтехніки.
За інформацією управління з питань охорони культурної спадщини міської ради, пам’ятник не має історичної й художньої цінності. Танк не оригінальний, це – післявоєнна модель.
Топ коментарі
+21 Яр Холодний
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+19 vuiko dobrui
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+15 vuiko dobrui
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Будь ласка, зачекайте...
- Коли був звільнений Чернігів?
- В сентябре 1943-го!
- А танки Т-34-85 були прийняті на озброєння в січні 1944 року На постаменті стоїть саме Т-34-85
мы на него какой-нить трофей поставим... руснявый...подбитый и ржавый!!
а станція метро майбутня носитиме назвку "Музейна" тож і музей знайдуть і експозицію...
https://t.me/truexadnepr/35674
За что рюZkие презирают рюSkих...
Историк Александр Палий... объясняет на пальцах...
Пишуть що це пам'ятник людині, а на постамент ставлять залізяку!
В період з 19 по 25 серпня 1941 року, в боях за Дніпропетровсь, 8-ма танкова дивізія 4-го механізованого корпусу полковника Пушкіна Є.Г. знищила 80 ворожих танків та багато іншої бойової техніки та живої сили противника, забезпечивши радянським військам планомірний відхід за Дніпро та зайняття оборони на лівому березі річки. За героїчну оборону Дніпропетровська і Дніпродзержинська полковнику Пушкіну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
Під час окупації Дніпропетровська нацистами було страчено близько 11 тисяч євреїв, 30 тисяч військовополонених, 30 тисяч цивільного населення, 75 тисяч були вивезені на примусову роботу в Німеччину, населення міста зменшилося в декілька разів, а місто було зруйновне.
В жовтні 1943 року танки 23-го танкового корпусу вже генерала-лейтенента Пушкіна звільняли Дніпропетровщину, а він сам в січні 1944 року загинув під час звільнення Миколаївщини. Похований в Дніпропетровську.
https://www.youtube.com/watch?v=VitC2QPzwPs&t=193s
І з задоволенням дивитися, як гість клипає очима!