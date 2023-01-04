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Росія відправила в похід океанами фрегат з "Калібрами" та гіперзвуковими "Цирконами". Проводжав Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

адмірал,горшков

Російський диктатор Володимир Путін дистанційно взяв участь у старті походу фрегата "Адмірал Горшков", оснащеного гіперзвуковими ракетами "Циркон", світовими океанами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Фрегат здійснить похід по Атлантичному та Індійському океанам та Середземному морю. Під час походу "Адмірал Горшков" відпрацьовуватиме застосування гіперзвукових ракет "Циркон", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За словами командира корабля Ігоря Крохмаля, перед походом фрегатом пройдено "повний цикл підготовки".

"На корабель завантажено боєкомплект ракет "Циркон", Калібр", засоби протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії. Екіпаж корабля готовий до виконання завдань бойової служби", - сказав Крохмаль.

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Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак повідомлялося, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
rus - ni, peace - da
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04.01.2023 14:06
+40
Ох, щось мені підказує, що скоро цей горшок приєднається по підводного угруповання кацапів.
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04.01.2023 14:08
+30
Та коли вже пристрелять цього божевільного..Не дає спати спокійно цілій планеті. Треба,блін,ракетами мірятись і людей вбивати.
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04.01.2023 14:09
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rus - ni, peace - da
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04.01.2023 14:06 Відповісти
посміховисько
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04.01.2023 14:06 Відповісти
Путіну навішали лапши генерали і інженери, про якісь там гіперзвуки. А він ходить і всім журналістам розказує, що в нього супер зброя.))))
Не можна з корабля запускати гіперзвукові ракети - це суїцид для корабля. Кораблі запускають тільки низколітаючи ракети, щоб противник не виявив старту і позицію корабля за кривизною землі.
Двигун гіперракети ГПВРД не може працювати на низьких висотах, а тільки в стратосфері. Крім того гіперракети не ефективні проти рухомих цілей, проти рухомих цілей потрібен пологий профіль польоту, а це гарантована дозвукова швидкість на фінальному відрізку.
То, там Путіну показали ОДИН гіперзвуковий Авангард з 27 махів для якого зняли шість боєголовок, і на самом ділі 27 махів це начальна швидкість, під час польоту швидкості падають в рази через атмосферний супротив (плазму). Гіперзвукову зброю не можна запускати на великі відстані, бо швидкості затухають. Звичайні балістичні боєголовки запущені по настільній траекторіх швидші ібо проводять середній відрізок не в атмосфері, а в космосі.
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04.01.2023 14:33 Відповісти
На жаль скоріш за все Циркон є.
А на рахунок гіперзвуку-то і попередні ракети типу онікс є гіперзвуковими.
А оті старі Х22 і модернізована версія Х-32 теж майже гіперзвукові.
Х-32 летит на 40 км висоті (привіт С-300 і Петріоту) майже 6000 км на годину швидкість
От і рахуйте.
Не треба недооцінювати противника
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04.01.2023 15:36 Відповісти
Циркон є, але жодного зображення нема. І не виключно, що це бутафорія якась. Типу гіпер Кінжал, який на само ділі Іскандер. А Циркон це на самому ділі Онікс, якому збільшили розгоночну ступінь і він має швидкість 8 махів, як і будь-яка ракета котра виходить на великі висоти.
США запускали 5 метрову гіперзвукову ракету Х-51 з літака Б-52 на висоті 10000м, дальше 4-метрова розгінна ступінь виводила ракету на висоту 16 000м. Тільки потім включалась ГПВРД.
Яким чином Росія може запускати гіперзвукову ракету з корабля? Ви уявляєте які розміри розгоночної ступені? Більше того Циркону потрібна висота 28 000метрів. Як Циркон вмістили в пускову Калібра?

Х-32 з багаторежимним РЖД не летить постійно на висоті 40км, а просто виходить туди, а потім планує поступово втрачаючи висоту і швидкість. Якщо ви подивитись на американський гіперзвуковий літак Х-15 с багаторежимним РЖД, то ви подивитись, що утримуватись на висоті вище 40км і утримувати високу швидкість він міг дуже короткий час.
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04.01.2023 15:54 Відповісти
Ох, щось мені підказує, що скоро цей горшок приєднається по підводного угруповання кацапів.
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04.01.2023 14:08 Відповісти
Знову буде
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04.01.2023 14:09 Відповісти
"И ещё неоднократно
****** сами по себе !"
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04.01.2023 14:54 Відповісти
Флот США напружився від жаху ..
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04.01.2023 14:09 Відповісти
Треба побити ті горшки
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04.01.2023 14:09 Відповісти
Та коли вже пристрелять цього божевільного..Не дає спати спокійно цілій планеті. Треба,блін,ракетами мірятись і людей вбивати.
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04.01.2023 14:09 Відповісти
ще є один, братан )(уйла Кім Чен Ин..Северная Корея в воскресенье, 1 января, по сеульскому времени запустила первую в 2023 году баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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04.01.2023 14:22 Відповісти
т.е. по сельскому времени...
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04.01.2023 16:11 Відповісти
За точку відліку береться рік народження Кім Ір Сена (1912), який приймається за перший рік. Нульового року в календарі чучхи немає. При написанні дат в КНДР використовуються обидва літочислення спільно у формі 주체112 (2023) 1 2 (2 січня 112 чучхе [2023]).
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04.01.2023 19:17 Відповісти
якого чорта військові кораблі взагалі мають право вештатись по світовому океану? Нехай у своїх водах территоріальних граються.
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04.01.2023 14:10 Відповісти
Нам теж треба вiдправити десь там поблизу в похiд нашi морськi дрони камiкадзе.
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04.01.2023 14:10 Відповісти
Зєлєбобікі, а не хочете йому на перехоплення відправити наш фрегат "Сагайдачний"? І шоб Зєля його відправляв у поход? А чому не хочете?
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04.01.2023 14:10 Відповісти
Затопили ссуки...
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04.01.2023 14:22 Відповісти
Судьба у него такая. Изначально "Киров".
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04.01.2023 14:48 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось...
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04.01.2023 14:10 Відповісти
Краще би повєшалось.
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04.01.2023 14:19 Відповісти
Разве такие горшки плавают по одному? Вроде должна быть боевая группа. Или всьо настолько плохо?
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04.01.2023 14:12 Відповісти
Там "Кузя" под прикрытием дымовой завесы сопровождает.

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04.01.2023 16:13 Відповісти
Дистанционно из бункера.
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04.01.2023 14:12 Відповісти
і що, так ніхто й не втопить цю лоханку?
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04.01.2023 14:12 Відповісти
Може знайдеться добра душ і поб'є горшка?
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04.01.2023 14:12 Відповісти
********** побив горшки з усім Світом, неокндр.
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04.01.2023 14:12 Відповісти
Там він і залишиться, навічно
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04.01.2023 14:13 Відповісти
Може сам втопиться?
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04.01.2023 14:14 Відповісти
чекає Горшкова ,доля авіаносця Кузнєцова
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04.01.2023 14:16 Відповісти
Ну, якщо х@йло особисто проводжало, то це в останню путь!
"Она утонула!"(с.)😁😁😁
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04.01.2023 14:16 Відповісти
На входе в Гибралтар, чи в Красное море можно притаить дроно-роботов. Спасибо , шо известили, теперь уйма времени сделать это. А самое главное, шо с космоса читается магнитное поле **************, на которое настаивается дрон-камикадзе(на срабатывание). Другие кораблики ходи рядом-нехочу, не будет никакой реакции.
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04.01.2023 14:19 Відповісти
вперед- мацква зовет...
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04.01.2023 14:19 Відповісти
це тіпа відправили на йух, слідом за Москвою
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04.01.2023 14:20 Відповісти
Схоже, що "похід фрегата океанами" теж дистанційно пройде...
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04.01.2023 14:22 Відповісти
Якщо ніхто не втопить цю лоханку, яка вийшла для провокацій, то цей світ заслуговує на те, щоб бункерний щур його знищив.
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04.01.2023 14:22 Відповісти
А вообще, у кацапни то генерал каких-то дворников, то адмирал каких-то горшков... Битых или ночных, хоть бы уточнили!
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04.01.2023 14:23 Відповісти
В польской газете "Dziennik Polski" (https://plus.dziennikpolski24.pl/jurij-felsztinski-putin-nie-jest-prezydentem-jest-oddelegowany-na-to-stanowisko-przez-federalna-sluzbe-bezpieczenstwa/ar/c15-17161773) вышло интервью с Юрием Фельтишинским, историком и соавтором книги Александра Литвиненко "ФСБ взрывает Россию". Там есть несколько тезисов, объясняющих логику Путина при ведении войны и раскрывающих роль ФСБ в становлении России тем, кем она сейчас является (перевод kasparov.ru (https://www.kasparov.ru/material.php?id=63B32E03C4E52)).

▪️Ельцин выбирал себе преемника из трёх связанных со спецслужбами кандидатур. Первый был слишком независим (Примаков, экс-директор СВР), второй - слишком зависим (Степашин, экс-директор ФСБ, тогда называвшейся ФСК), третьим был Путин.

▪️К 2021 году власть в России была полностью захвачена ФСБ. Впервые в мировой истории власть в государстве принадлежала не монарху, не диктатору, не политической партии, а госбезопасности как институту.

▪️Когда ФСБ пришло к власти в 2000-м, оно начало реализовывать программу захвата мира, сформулированную ещё в 1917 году, просто тогда её знали как "теорию мировой революции".

▪️Эта программа развивалась последовательно: в 2008-м Россия (ФСБ) захватила Абхазию и Южную Осетию. В Приднестровье Россия вошла ещё ранее. В 2014-м Россия захватила Крым и начала завоевание Донбасса. В 2021-м Россия оккупировала Беларусь - очень тихо и незаметно, через соглашения с диктатором Лукашенко.

▪️Без оккупации Беларуси нельзя было начать войну против Украины, так как наступать на Киев можно было только с территории Беларуси - из России до Киева не дотянуться.

▪️России нужна не Украина. России нужно всё. Это главная проблема, с которой Европа сейчас столкнулась. России нужна вся Европа. Ну а потом, после захвата Европы, Россия планировала начать серьёзный разговор с США, поскольку Аляска тоже когда-то принадлежала Российской империи.

▪️Несмотря на поражения российской армии в Украине, Путин только и думает о нападении на Запад. Людские потери Путина вообще не волнуют. Россия всегда теряла во всех войнах больше, чем все остальные участники. И чем больше теряет Россия в войне, тем величественнее становится и участие и, предположительно, победа.

▪️Мобилизационный ресурс России - 2 миллиона, а Путин пока что потерял 100 тысяч. С точки зрения Путина, у украинцев и НАТО пуль не хватит всех перестрелять. Плюс, из-за наличия ядерного оружия Путин считает, что "Россию победить нельзя", он считает, что победа в битве с Украиной и остальной Европой - это вопрос времени.

▪️Олигархи - самая трусливая категория российского населения, потому что ей есть что терять - большие деньги. Второй по трусливости категорией является генералитет российской армии, им тоже есть, что терять: погоны и генеральские пенсии. Остальному населению России терять нечего, кроме жизни, которая в России ничего не стоит.

▪️Россия станет свободной страной после того, как её население поймёт, что главным её врагом является ФСБ - старейший институт, созданный в декабре 1917 года, и единственный институт, переживший развал СССР. Никаких других врагов у России нет.
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04.01.2023 14:29 Відповісти
Как бы там ни было, шо бы там ни было , но факт остается фактом. шо у власти в лаптеунтии - старые маразматики нараискомитета-300. Пыня(а может его с 18-года и нет в живых). або его двойник являются марионетками в руках старых совкошизофренов. Одно, шо радует, их час вышел и они в ближайший пяток лет все повыздыхають... А молодое поколение - переводнячки. Они то и уграють окончательно свою каазлабадию.
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04.01.2023 14:50 Відповісти
Власть гебней, напрямую в раше, была захвачена уже в 1999 году. Когда рашку возглавил путлер. В белоруссии, активный сексот, лукашенко, появился при власти почти что сразу. Замутненный, разве что, колхозными делами, то есть: "крепкий хозяйственник". Замочивший, раба своего, и чудесно "спасенный" на суде. В Украине был на подходе янукович (к 2004 г), такой же, классический сексот, вытащенный за уши с дерьма, во главе с русифицированным, и специально подготовленным под програму - удержание Украины в стойле"русского мира". Вдохновленный путлер, после приключений с Майданом, .в 2010 году не смог скрывать своей радости. С этого момента, путлер начинал создавать и вкрывь и вкось это чудище "ссср2.0", при отчаянном сопротивлении нашего народа. Это и привело до этой стадии войны.
Так что все эти каспаровы сру - по курсу российского корабля. Всякую брехню читать - себя не уважать.
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04.01.2023 16:29 Відповісти
серьезно? именно с 1999-го? кто же тогда устроил войну в Карабахе, потом в Абхазии, Приднестровье, в Чечне? разве не имперская гебня?
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04.01.2023 17:19 Відповісти
"напрямую в раше, была захвачена уже в 1999 году" - "именно с 1999-го" - Именно, напрямую. До этого в раше, они вынуждены были терпеть власть ельцина (номенклатура кпсс).
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04.01.2023 18:41 Відповісти
Скільки буксирів буде супроводжувати цей горщик?
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04.01.2023 14:31 Відповісти
аманата отправил, но экипаж о чем-то догадывается
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04.01.2023 14:33 Відповісти
Відро для гайок під корму повісить не забули?
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04.01.2023 14:35 Відповісти
Там ведро не поможет, из-за турбулентности винта , будет тангенциально(составляющая отцентрово-центробежной силы) раскидывать гайки в разные стороны, по принципу нараисрулетки, не успеешь во все стороны подставить ведро...
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04.01.2023 14:59 Відповісти
И второе... В корме болты будут усиленно подвергаться кавитации. в ведро если и долетят, то только шляпки.
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04.01.2023 15:02 Відповісти
А хто сказав, шо відро ПІД ВОДОЮ висітиме?
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04.01.2023 17:31 Відповісти
а там хоть круть-верть, хоть верть -круть, в ведре будут тока шляпки от болтов... хiба шо для чермета.
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04.01.2023 18:35 Відповісти
Великому кораблю - велика торпеда!
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04.01.2023 14:37 Відповісти
Адмірал горшков - це морський Мойдодир?
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04.01.2023 14:38 Відповісти
утоніт значить...пічялька
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04.01.2023 14:41 Відповісти
Подлодка КУРСк ушла в море и не вернулась..а флагман черноморского флота крейцер Мацква недавно сам утонул.... дырка в дне образовалась.. наверно Дельфины дырку выгрызли..🤣🤣🤣
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04.01.2023 14:42 Відповісти
Золотий запас ***** кудись везуть, напевне
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04.01.2023 14:44 Відповісти
на бразилії новий (старий) підху@ловничок може прийняти...
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04.01.2023 16:45 Відповісти
Авианосец адмирал Кузя недавно сгорел в Мурманске..наверно Хесболла подпалила и ХАМАС..тираристы проклятые вредят мавзолейному Вермахту 🦍🦍🦍💀💀💀💀
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04.01.2023 14:44 Відповісти
Журналісти з так званої - опозиції ( навальнята тобто ) , кажуть що Кузю навмисно підпалили , бо керівництво заводу на якому він ремонтувався , зірвало всі строки здачі Кузі з ремонту , а ще вкрало частину грошей виділених на його ремонт . То ж влаштували пожежу , щоб "замести сліди " . Все як в кіно - Операція И ..
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04.01.2023 14:58 Відповісти
думаю його чекає доля сумнозвісного Кузі - "Адмірала Кузнецова" що димів на весь океан і потім ламався кілька разів доки його не добуксирували до доку
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04.01.2023 14:48 Відповісти
Циркон настільки гіперзвуковий що в 50відсотках по статистиці вибухає в момент запуску.Адміралів горшкових не хватить росії щоб погрожувати світу.
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04.01.2023 14:49 Відповісти
3M22 «Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета[1], разрабатываемая «НПО машиностроения». Принятие на вооружение планируется в 2022 году[2].

Данной ракетой планируется заменить тяжёлую противокорабельную ракету П-700 «Гранит»[3][4][5]. Предполагается, что носителями ракеты станут ТАРКР проекта 1144 и АПЛ проекта 949А Антей[2]

Содержание
1Описание2Разработка3Испытания4Развёртывание5Тактико-технические характеристики6См. также7Примечания8Литература9Ссылки
Описание[править | править код]

Принципиальным отличием данной ракеты является значительно бо́льшая (до М = 8[6]) скорость полёта как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран (как сообщил 20 февраля 2019 года президент РФ В. В. Путин в своём послании Федеральному собранию, новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость «около 9 Махов на дальность более 1000 км». Кроме того он отметил, что «Циркон» может уничтожать как морские, так и наземные цели, а также сообщил, что применение новой ракеты предусмотрено с кораблей и подлодок, уже произведённых или строящихся под ракетные комплексы «Калибр»[7][8]). «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и с подводной лодки из подводного положения.

Ракета совершает полёт на маршевом участке на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха невелико; такая высота полёта позволяет значительно увеличить дальность и скорость ракеты[9]. Основной целью «Циркона» являются надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты в радиусе поражения. Скоростные характеристики «Циркона» (~10 200 км/час) делают его недоступным для существующих систем ПРО противника. От такой ракеты практически невозможно защититься, а также своевременно обнаружить её пуск.
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04.01.2023 14:49 Відповісти
Из выше изложенного , следует , шо охота будет не за самими цирконами, а за их носителями.
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04.01.2023 14:55 Відповісти
парашные подводники напряглись )) есть шанс, что смогут повторить "они утонули" ))
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04.01.2023 14:51 Відповісти
Дров в кацапів вистачить на 3 суток, а потім на веслах!!!
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04.01.2023 14:52 Відповісти
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04.01.2023 14:55 Відповісти
А командир цієї росіянської посудини обізнаний що трапилося із найпотужнішим вбивцею авіаносців крейсером москва?
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04.01.2023 14:58 Відповісти
Будет охранять новое место дислокации руководства кремля. Слава УКРАИНЕ!
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04.01.2023 15:03 Відповісти
После 1945 года подлодки и прочие корыта дохлого Сссра терпели аварии разного рода тяжкими было свыше 70 раз...
Фишка в том что когда подлодка КУРСк сдохла,в том же году в Охотском море тоже утонула подлодка...но о ней ни слова до сих пор... дохнут втихаря....💀💀💀🦍🦍🦍 обезьяны Мавзолейные...
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04.01.2023 15:03 Відповісти
і цо, турки вже пообіцяли пропустити затоками оцей "горшок" у Чорне море?

якщо ні - тоді за яким лисим дідьком писати про це в нібито "новинах"?

навіть наші неіснуючи за фактом ВМС про таку хрінь не пишуть - це якось підозріло, ні?
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04.01.2023 15:09 Відповісти
протоками Босфор і Дарданели, перепрошую)
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04.01.2023 15:17 Відповісти
Я так думаю, шо все этот поход - это понты на европейскую публику.
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04.01.2023 15:56 Відповісти
Бачу кацапи ховають своє судно щоб дрони ЗСУ його не потопили
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04.01.2023 16:21 Відповісти
Буксир то с ними поехал?
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04.01.2023 16:31 Відповісти
Завантажено боєкоплекти ракет ? Цікаво ...
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04.01.2023 17:10 Відповісти
Законная цель. Так что...
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04.01.2023 18:19 Відповісти
Какие на хрен Цирконии:Из консервной банки , что ли!! Пуйло уже бредит!
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04.01.2023 18:25 Відповісти
Цей "цирконій" виявиться повним цирком, коли його запусттять хоч раз. А клоун у кремлі вчергове збреше про диво-зброю, яка "успішно пройшла випробування".
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04.01.2023 19:15 Відповісти
 
 