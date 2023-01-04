Росія відправила в похід океанами фрегат з "Калібрами" та гіперзвуковими "Цирконами". Проводжав Путін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський диктатор Володимир Путін дистанційно взяв участь у старті походу фрегата "Адмірал Горшков", оснащеного гіперзвуковими ракетами "Циркон", світовими океанами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
"Фрегат здійснить похід по Атлантичному та Індійському океанам та Середземному морю. Під час походу "Адмірал Горшков" відпрацьовуватиме застосування гіперзвукових ракет "Циркон", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
За словами командира корабля Ігоря Крохмаля, перед походом фрегатом пройдено "повний цикл підготовки".
"На корабель завантажено боєкомплект ракет "Циркон", Калібр", засоби протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії. Екіпаж корабля готовий до виконання завдань бойової служби", - сказав Крохмаль.
Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак повідомлялося, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).
Будь ласка, зачекайте...
Не можна з корабля запускати гіперзвукові ракети - це суїцид для корабля. Кораблі запускають тільки низколітаючи ракети, щоб противник не виявив старту і позицію корабля за кривизною землі.
Двигун гіперракети ГПВРД не може працювати на низьких висотах, а тільки в стратосфері. Крім того гіперракети не ефективні проти рухомих цілей, проти рухомих цілей потрібен пологий профіль польоту, а це гарантована дозвукова швидкість на фінальному відрізку.
То, там Путіну показали ОДИН гіперзвуковий Авангард з 27 махів для якого зняли шість боєголовок, і на самом ділі 27 махів це начальна швидкість, під час польоту швидкості падають в рази через атмосферний супротив (плазму). Гіперзвукову зброю не можна запускати на великі відстані, бо швидкості затухають. Звичайні балістичні боєголовки запущені по настільній траекторіх швидші ібо проводять середній відрізок не в атмосфері, а в космосі.
А на рахунок гіперзвуку-то і попередні ракети типу онікс є гіперзвуковими.
А оті старі Х22 і модернізована версія Х-32 теж майже гіперзвукові.
Х-32 летит на 40 км висоті (привіт С-300 і Петріоту) майже 6000 км на годину швидкість
От і рахуйте.
Не треба недооцінювати противника
США запускали 5 метрову гіперзвукову ракету Х-51 з літака Б-52 на висоті 10000м, дальше 4-метрова розгінна ступінь виводила ракету на висоту 16 000м. Тільки потім включалась ГПВРД.
Яким чином Росія може запускати гіперзвукову ракету з корабля? Ви уявляєте які розміри розгоночної ступені? Більше того Циркону потрібна висота 28 000метрів. Як Циркон вмістили в пускову Калібра?
Х-32 з багаторежимним РЖД не летить постійно на висоті 40км, а просто виходить туди, а потім планує поступово втрачаючи висоту і швидкість. Якщо ви подивитись на американський гіперзвуковий літак Х-15 с багаторежимним РЖД, то ви подивитись, що утримуватись на висоті вище 40км і утримувати високу швидкість він міг дуже короткий час.
****** сами по себе !"
"Она утонула!"(с.)😁😁😁
▪️Ельцин выбирал себе преемника из трёх связанных со спецслужбами кандидатур. Первый был слишком независим (Примаков, экс-директор СВР), второй - слишком зависим (Степашин, экс-директор ФСБ, тогда называвшейся ФСК), третьим был Путин.
▪️К 2021 году власть в России была полностью захвачена ФСБ. Впервые в мировой истории власть в государстве принадлежала не монарху, не диктатору, не политической партии, а госбезопасности как институту.
▪️Когда ФСБ пришло к власти в 2000-м, оно начало реализовывать программу захвата мира, сформулированную ещё в 1917 году, просто тогда её знали как "теорию мировой революции".
▪️Эта программа развивалась последовательно: в 2008-м Россия (ФСБ) захватила Абхазию и Южную Осетию. В Приднестровье Россия вошла ещё ранее. В 2014-м Россия захватила Крым и начала завоевание Донбасса. В 2021-м Россия оккупировала Беларусь - очень тихо и незаметно, через соглашения с диктатором Лукашенко.
▪️Без оккупации Беларуси нельзя было начать войну против Украины, так как наступать на Киев можно было только с территории Беларуси - из России до Киева не дотянуться.
▪️России нужна не Украина. России нужно всё. Это главная проблема, с которой Европа сейчас столкнулась. России нужна вся Европа. Ну а потом, после захвата Европы, Россия планировала начать серьёзный разговор с США, поскольку Аляска тоже когда-то принадлежала Российской империи.
▪️Несмотря на поражения российской армии в Украине, Путин только и думает о нападении на Запад. Людские потери Путина вообще не волнуют. Россия всегда теряла во всех войнах больше, чем все остальные участники. И чем больше теряет Россия в войне, тем величественнее становится и участие и, предположительно, победа.
▪️Мобилизационный ресурс России - 2 миллиона, а Путин пока что потерял 100 тысяч. С точки зрения Путина, у украинцев и НАТО пуль не хватит всех перестрелять. Плюс, из-за наличия ядерного оружия Путин считает, что "Россию победить нельзя", он считает, что победа в битве с Украиной и остальной Европой - это вопрос времени.
▪️Олигархи - самая трусливая категория российского населения, потому что ей есть что терять - большие деньги. Второй по трусливости категорией является генералитет российской армии, им тоже есть, что терять: погоны и генеральские пенсии. Остальному населению России терять нечего, кроме жизни, которая в России ничего не стоит.
▪️Россия станет свободной страной после того, как её население поймёт, что главным её врагом является ФСБ - старейший институт, созданный в декабре 1917 года, и единственный институт, переживший развал СССР. Никаких других врагов у России нет.
Так что все эти каспаровы сру - по курсу российского корабля. Всякую брехню читать - себя не уважать.
Данной ракетой планируется заменить тяжёлую противокорабельную ракету П-700 «Гранит»[3][4][5]. Предполагается, что носителями ракеты станут ТАРКР проекта 1144 и АПЛ проекта 949А Антей[2]
Содержание
1Описание2Разработка3Испытания4Развёртывание5Тактико-технические характеристики6См. также7Примечания8Литература9Ссылки
Описание[править | править код]
Принципиальным отличием данной ракеты является значительно бо́льшая (до М = 8[6]) скорость полёта как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран (как сообщил 20 февраля 2019 года президент РФ В. В. Путин в своём послании Федеральному собранию, новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость «около 9 Махов на дальность более 1000 км». Кроме того он отметил, что «Циркон» может уничтожать как морские, так и наземные цели, а также сообщил, что применение новой ракеты предусмотрено с кораблей и подлодок, уже произведённых или строящихся под ракетные комплексы «Калибр»[7][8]). «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой ракетой, запущенной как с надводного корабля, так и с подводной лодки из подводного положения.
Ракета совершает полёт на маршевом участке на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха невелико; такая высота полёта позволяет значительно увеличить дальность и скорость ракеты[9]. Основной целью «Циркона» являются надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты в радиусе поражения. Скоростные характеристики «Циркона» (~10 200 км/час) делают его недоступным для существующих систем ПРО противника. От такой ракеты практически невозможно защититься, а также своевременно обнаружить её пуск.
Фишка в том что когда подлодка КУРСк сдохла,в том же году в Охотском море тоже утонула подлодка...но о ней ни слова до сих пор... дохнут втихаря....💀💀💀🦍🦍🦍 обезьяны Мавзолейные...
якщо ні - тоді за яким лисим дідьком писати про це в нібито "новинах"?
навіть наші неіснуючи за фактом ВМС про таку хрінь не пишуть - це якось підозріло, ні?