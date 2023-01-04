Росія відправила в похід океанами фрегат з "Калібрами" та гіперзвуковими "Цирконами". Проводжав Путін

Російський диктатор Володимир Путін дистанційно взяв участь у старті походу фрегата "Адмірал Горшков", оснащеного гіперзвуковими ракетами "Циркон", світовими океанами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Фрегат здійснить похід по Атлантичному та Індійському океанам та Середземному морю. Під час походу "Адмірал Горшков" відпрацьовуватиме застосування гіперзвукових ракет "Циркон", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За словами командира корабля Ігоря Крохмаля, перед походом фрегатом пройдено "повний цикл підготовки".

"На корабель завантажено боєкомплект ракет "Циркон", Калібр", засоби протиповітряної оборони, торпедного озброєння та артилерії. Екіпаж корабля готовий до виконання завдань бойової служби", - сказав Крохмаль.

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Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак повідомлялося, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).