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Росію не пустили на найвідомішу технологічну виставку світу CES 2023 у Лас-Вегасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

технології,техніка,віртуальна,віртуальний,реальність,світ

РФ буде відсутня на одній з найбільших технологічних виставок у світі CES 2023, що відбудеться в Лас-Вегасі з 5 по 8 січня. Українських компаній на виставці буде близько десяти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

На виставці очікують понад 3 тис. учасників та близько 100 тис. відвідувачів з усього світу. Але компаній з РФ там не буде.

За словами голови Асоціації споживчих технологій, що проводить виставку, Гері Шапіро, участь Росії в заході "не вітають".

"Цього року ми їх не вітаємо з огляду на політичну ситуацію, – каже Шапіро. – Ми просто не вважаємо це доречним. Це не питання правової політики Сполучених Штатів, це питання нашої політики як організації".

Читайте: Технології США дають ЗСУ перевагу у протистоянні з РФ, - The Washington Post

Кілька російських компаній просили дати їм можливість взяти участь у виставці, каже Шапіро, в якого на лацкані значок з українським прапором. Компаніям відповіли, що вони можуть переїхати в іншу країну.

На CES 2023 представлені близько десяти українських компаній, багато з яких демонструють концепції сталого розвитку. Наприклад, одна з них, Releaf, робить папір з опалого листя.

Також читайте: Останні дані свідчать про те, що Росія занурюється у хаос, - спецслужби Польщі

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
ну правельно !!! немає чого робити, на цій виставці, недо-країні в якої зі своїх технологій немає нічого - усе вкрадене !!!
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04.01.2023 15:11
+9
Какая вообще уместность присутствия средневековых лаптеносцев на выставке самых последних технологий 21-го века?
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04.01.2023 15:17
+9
А шо вони там збиралися показувати? Перевдягнутого в робота Васю? Скульптуру з лайна? Сраку Рогозіна?
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04.01.2023 15:19
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ну правельно !!! немає чого робити, на цій виставці, недо-країні в якої зі своїх технологій немає нічого - усе вкрадене !!!
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04.01.2023 15:11 Відповісти
не все.

РПГ-26 РАСЭЙСКИЙ.

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04.01.2023 15:54 Відповісти
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04.01.2023 17:14 Відповісти
Не скажи.... Петухов и кроликов из говна и палок, которым анало говнет, делают только на расее.
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04.01.2023 16:25 Відповісти
"Шапіро, в якого на лацкані значок з українським"
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04.01.2023 15:12 Відповісти
Цікаво, а що б росія привезла на ту виставку, якщо б пустили.
Без жартів про витвори якутського скульптора.
У них щось точно є, крім зброї.
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04.01.2023 15:15 Відповісти
Щось може і привезе, але коли це "щось" дуже нагадає відвідувачам кітайський оригінал зі стенда поруч, будет якось невдобно.
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04.01.2023 15:19 Відповісти
у них уся зброя це вкрадені західні розробки ...
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04.01.2023 15:20 Відповісти
У кого ж вони поцупили гіперзвукову зброю?
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04.01.2023 15:34 Відповісти
Какая вообще уместность присутствия средневековых лаптеносцев на выставке самых последних технологий 21-го века?
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04.01.2023 15:17 Відповісти
А шо вони там збиралися показувати? Перевдягнутого в робота Васю? Скульптуру з лайна? Сраку Рогозіна?
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04.01.2023 15:19 Відповісти
а чё сразу Вася??? ))))))))))))
там был Федя))) и Алёша)))
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04.01.2023 15:24 Відповісти
Трохи переплутав. Ну то може вони вже Фєдю до Васі проапдейтили. Все ж таки аналоговнєт...
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04.01.2023 15:25 Відповісти
Осколок из очка рогозина батутовича
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04.01.2023 16:35 Відповісти
карлик кремля ведет педирацию в светлое пещерное будущее...развал рашки неизбежен гражданская война на пороге ... ***** дебил долой царя
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04.01.2023 15:20 Відповісти
да че там не пустили )) сами не приехали...
с чем ехать? чем хвалиться? чем удивлять??? ейныеми аналоговнетами????
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04.01.2023 15:21 Відповісти
Ага, зробили "жест доброї волі".
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04.01.2023 15:32 Відповісти
Правильно. Какая им нахер выставка?.. Пусть сначала хоть гвозди научатся делать.
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04.01.2023 15:26 Відповісти
😁
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04.01.2023 15:30 Відповісти
і це дуже гарно. кацапи будуть брати участь у міжнародних заходах лише в концтаборі свИна та у аятол.
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04.01.2023 15:28 Відповісти
Цап-царап не получился..., хотя Штирлицов путлера в США пруд пруди... один ДонГондон Трамп чего стоит...🦍🤣Остальные ..типа Гарри Табах и Андрей Илларионов,типа опричники Трампа тоже не дремлют вместе с давним КГБистом Дмитрием Саймсом...за доллар друг друга удавят...Доктор 🇱🇷Доллар страшная сила 🤣🤣🤣
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04.01.2023 15:33 Відповісти
ТОВАРИШі порохоботи знову записують у вороги України ВСІХ республіканців США,ЗОКРЕМА ГАРІ ТАБАХА..

ЗА КРИТИКУ БОЯГУЗЛИВОЇ ПОЗИЦІЇ БАЙДЕНА.

ПОЛІТИКА,з якою Сивочолий про..бав вибори.
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04.01.2023 16:00 Відповісти
Табах здавався розумним чоловіком, але в нього "трампізм головного мозку". Критикувати Байдена можна і потрібно, але Табах у фанатичності своїй вже не бачить лісу за деревами.
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04.01.2023 18:32 Відповісти
Ванька робот, расху...ривший шлюз на станции.
Водка и порнография Наташи.
На большее бояре не способны.
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04.01.2023 15:36 Відповісти
Памятаю пацанчика який придумав робити папір з опалого листя. Все гініальне просте,
а кацапам що там є представити окрім крадених на Заході технологій ?
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04.01.2023 15:39 Відповісти
В дяревне Простоквашино кот Матроскин круче любого НАТО,Гуталину завались и зашибись..хватит на 100 веков для страны дураков и не Гениев...🤣
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04.01.2023 15:39 Відповісти
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04.01.2023 15:40 Відповісти
Шапіро здорової людини
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04.01.2023 15:43 Відповісти
Всех варваров отправить к себе домой на болота.
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04.01.2023 16:17 Відповісти
Скрепным поносцам напомнили, что их место у параши а не среди цивилизованных людей.
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04.01.2023 16:21 Відповісти
Так хотелось похвастаться китайским "Москвичом", да не судьба.
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04.01.2023 17:07 Відповісти
За однієї умови: голову пуйла
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04.01.2023 17:59 Відповісти
честь и хвала организаторам...такая политка - это исключение из правила
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04.01.2023 21:38 Відповісти
 
 