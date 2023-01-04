Росію не пустили на найвідомішу технологічну виставку світу CES 2023 у Лас-Вегасі
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РФ буде відсутня на одній з найбільших технологічних виставок у світі CES 2023, що відбудеться в Лас-Вегасі з 5 по 8 січня. Українських компаній на виставці буде близько десяти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
На виставці очікують понад 3 тис. учасників та близько 100 тис. відвідувачів з усього світу. Але компаній з РФ там не буде.
За словами голови Асоціації споживчих технологій, що проводить виставку, Гері Шапіро, участь Росії в заході "не вітають".
"Цього року ми їх не вітаємо з огляду на політичну ситуацію, – каже Шапіро. – Ми просто не вважаємо це доречним. Це не питання правової політики Сполучених Штатів, це питання нашої політики як організації".
Кілька російських компаній просили дати їм можливість взяти участь у виставці, каже Шапіро, в якого на лацкані значок з українським прапором. Компаніям відповіли, що вони можуть переїхати в іншу країну.
На CES 2023 представлені близько десяти українських компаній, багато з яких демонструють концепції сталого розвитку. Наприклад, одна з них, Releaf, робить папір з опалого листя.
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РПГ-26 РАСЭЙСКИЙ.
Без жартів про витвори якутського скульптора.
У них щось точно є, крім зброї.
там был Федя))) и Алёша)))
с чем ехать? чем хвалиться? чем удивлять??? ейныеми аналоговнетами????
ЗА КРИТИКУ БОЯГУЗЛИВОЇ ПОЗИЦІЇ БАЙДЕНА.
ПОЛІТИКА,з якою Сивочолий про..бав вибори.
Водка и порнография Наташи.
На большее бояре не способны.
а кацапам що там є представити окрім крадених на Заході технологій ?