Росію не пустили на найвідомішу технологічну виставку світу CES 2023 у Лас-Вегасі

РФ буде відсутня на одній з найбільших технологічних виставок у світі CES 2023, що відбудеться в Лас-Вегасі з 5 по 8 січня. Українських компаній на виставці буде близько десяти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

На виставці очікують понад 3 тис. учасників та близько 100 тис. відвідувачів з усього світу. Але компаній з РФ там не буде.

За словами голови Асоціації споживчих технологій, що проводить виставку, Гері Шапіро, участь Росії в заході "не вітають".

"Цього року ми їх не вітаємо з огляду на політичну ситуацію, – каже Шапіро. – Ми просто не вважаємо це доречним. Це не питання правової політики Сполучених Штатів, це питання нашої політики як організації".

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Кілька російських компаній просили дати їм можливість взяти участь у виставці, каже Шапіро, в якого на лацкані значок з українським прапором. Компаніям відповіли, що вони можуть переїхати в іншу країну.

На CES 2023 представлені близько десяти українських компаній, багато з яких демонструють концепції сталого розвитку. Наприклад, одна з них, Releaf, робить папір з опалого листя.

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