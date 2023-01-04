Тимчасово окупованими залишаються понад 20% орних земель України
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Окупованими залишаються землі, на яких переважно сіяли озиму пшеницю та кукурудзу, а також соняшник
Про це під час брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз десь понад 20% орних земель знаходяться не під контролем України - це землі під окупацією", - заявив він.
Міністр підкреслив, що саме ці землі є найбільш замінованими.
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