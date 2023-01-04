УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16148 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
411 3
Аграрний фонд (26) Мінагрополітики (187) Сольський Микола (52)

Тимчасово окупованими залишаються понад 20% орних земель України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рілля

Окупованими залишаються землі, на яких переважно сіяли озиму пшеницю та кукурудзу, а також соняшник

Про це під час брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ. 

Зараз десь понад 20% орних земель знаходяться не під контролем України - це землі під окупацією", - заявив він.

Міністр підкреслив, що саме ці землі є найбільш замінованими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продукти можуть подорожчати через відключення світла, - Мінагрополітики

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якщо уявити що 20% орних земель побила сарана, то не так страшно... стихійне лихо - нашестя московитів.
показати весь коментар
04.01.2023 15:15 Відповісти
а ще скільки спаскуджених мінами і снарядами??? і замінованих навмисно кацапнею...(на одному лані можкть до декілько сот цього непотребу небезпечного розмінувати...а тих же ланів там...оком не осягнути!!!)
показати весь коментар
04.01.2023 15:17 Відповісти
По прямій то розмінувати можна досить легко і механізовано,а що робити з лісками,посадками.
Що робити із тисячами невзірваних ***********
показати весь коментар
04.01.2023 15:27 Відповісти
 
 