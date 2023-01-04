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У Балаклії на невідомому вибуховому предметі у лісі підірвався чоловік

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мінування,міна,міни

Зранку 4 січня у Балаклії на невстановленому вибуховому предметі підірвався 21-річний чоловік. З травмами його забрали до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області

"Попередньо встановлено, що постраждалий збирав у лісі сухостій. Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції близько 09:10", - йдеться у повідомленні. Предмет, на якому він підірвався, нині встановлюють", - йдеться в повідомленні. 

21-річного місцевого мешканця доставили до лікарні.

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Автор: Марина Макєєва
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