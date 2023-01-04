У Латвії відкрили справу щодо "громадянина ДНР", який воював проти України

Служба держбезпеки Латвії (VDD) розпочала кримінальний процес щодо громадянина Латвії у зв’язку з його протизаконною участю у бойових діях проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Delfi.

Служба держбезпеки зафіксувала в інтернеті кілька відеоматеріалів, на яких людина у військовій формі з символікою, характерною для збройних сил Росії, висловлює підтримку Росії та вороже ставлення до захисників України, зокрема латишів.

Інформація, отримана під час розслідування, свідчить про те, що дана особа, ймовірно, перебуває на території Донбасу в Україні, яка наразі окупована Росією, і бере участь у бойових діях російських збройних сил, які спрямовані проти територіальної цілісності України.

Наприкінці грудня 2022 року в соцмережах з'явилося відео, на якому озброєний чоловік, який розмовляє латиською та російською мовами, називає себе "громадянином Донецької народної республіки" і закликає міністра оборони Латвії не відправляти солдатів на Донбас. Свою заяву чоловік завершив вихвалянням Росії та популярним у Чечні гаслом "Ахмат - сила".

На відео, про яке йдеться, зображений чоловік, озброєний вогнепальною зброєю. Він одягнений у каску і у військову форму, на якій можна побачити літери Z. На рукаві форми також можна побачити прапор Чечні, що входить до складу Російської Федерації.

На 45-секундному відео чоловік російською говорить, що хоче передати привіт міністру оборони Латвії, щоб "не відправляли добриво землі Донбасу". Потім він повторює повідомлення латиською мовою: "Міністр оборони, не треба посилати сюди солдатів з української сторони. Так вони тут щодня і гинуть", - заявив він.

Чоловік заявив російською, що давно не є громадянином Латвії і що його латвійський паспорт перебуває "де слід".

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