У Києві відкрили пункти утилізації новорічних ялинок. ПЕРЕЛІК

Кияни з середи, 4 січня, зможуть здати на утилізацію живі новорічні ялинки. Їх перероблять на щепу та використають для мульчування.

Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Дерева приймають на утилізацію до 31 січня 2023 року. У спеціальних пунктах їх подрібнюють та готують до подальшого використання. Надалі цю щепу використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Це допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року - зберігає водний баланс.

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Здати ялинки можна за адресами: