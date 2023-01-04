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У Києві відкрили пункти утилізації новорічних ялинок. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

ялинка

Кияни з середи, 4 січня, зможуть здати на утилізацію живі новорічні ялинки. Їх перероблять на щепу та використають для мульчування.

Про це повідомили в КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Дерева приймають на утилізацію до 31 січня 2023 року. У спеціальних пунктах їх подрібнюють та готують до подальшого використання. Надалі цю щепу використовують для мульчування лунок вічнозелених рослин. Це допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року - зберігає водний баланс.

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Здати ялинки можна за адресами:

  • КП УЗН Голосіївського району - просп. Голосіївський, 87-Г (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП УЗН Дарницького району - вул. Тростянецька, 58-А (пн.-нд. 07:00-17:00);
  • КП УЗН Дарницького району - фітнес-парк біля озера Лебедине (пн-нд 07:00-17:00);
  • КП УЗН Деснянського району - вул. Електротехнічна, 26 (пн.-пт. 08:00-20:00);
  • КП УЗН Дніпровського району - просп. Визволителів, 6 (пн.-пт. 07:00-21:00; сб-нд 8:00-13:00);
  • КП УЗН Оболонського району - просп. Степана Бандери, 26-А (пн.-пт. 07:00-19:00);
  • КП УЗН Печерського району - вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);
  • КП УЗН Подільського району - вул. Анатолія Кузнецова (колишня вул. Дмитрівська), 16-А (пн.-пт. 07:00-16:00);
  • КП УЗН Святошинського району - вул. Жмеринська, 30-Г (пн.-пт. 08:00-20:00);
  • КП УЗН Солом’янського району - вул. Новопольова, 95-А (пн.-пт. 08:00-18:00);
  • КП УЗН Шевченківського району - пров. Герцена, 6 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП "Дарницьке ЛПГ" - Дарницьке лісництво, Бориспільське шосе, 23 км (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП "Дарницьке ЛПГ" - Дніпровське лісництво, просп. Броварський, 2-А (пн.-пт. 08:00-17:00)
  • КП "Дарницьке ЛПГ" - Білодібровне лісництво, вул. Радистів, 1-В (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП "Дарницьке ЛПГ" - Микільське лісництво, квартал № 35 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП "Дарницьке ЛПГ" - Броварське лісництво, квартал № 72 (пн.-пт. 08:00-17:00);
  • КП "ЛПГ "Конча-Заспа" - вул. Генерала Матикіна, 11-Б (пн.-пт. 08:00-16:00).

Автор: Ольга Лузан
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Коли в країні війна, коли український ліс вирубується кожен день, з його знущається ворог! то нашо були ті ялинки? НАШО БУЛО ЇХ рубати? Заради чого? Дитині можна (й потрібно вже давно!) придбати штучну ялинку!
Нашо рубать? Заради трьох днів? Щоб потім те деревце віднесті на смітник? Як це називається? Дикість - це називається!
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04.01.2023 16:39 Відповісти
Кто вообще придумал рубить на Новый год деревья?
Неужели без этого никак нельзя.
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04.01.2023 16:40 Відповісти
Я проти живих ялинок!!! Навіщо рубати? Поставте штучну! і на довгі роки!
Не важливо ялинка -важливо ,який подарунок під нею лежить
а ще нагадує запах вінків на кладовищі/ вже відмовились від тих вінків,перейщли на штучні/ і цікаво--один і той самий запах що хоронять і що зустрічають новий рік
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04.01.2023 16:53 Відповісти
Варвари.
Зрубати живе дерево, щоб потримати його в оселі тиждень, а потім розщепити.
Немає слів просто. Орки, одним словом. Невже дві тисячі гривень (штучна ялинка) 1 раз на 25 років - це настільки дорого?
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04.01.2023 17:41 Відповісти
 
 