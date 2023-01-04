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Під Бахмутом - справжні поля мертвих тіл, - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти, які місяцями інтенсивно атакують Бахмут, буквально завалюють там лінію фронту трупами своїх солдатів.
Про це після відвідин Бахмута голова військової розвідки Кирило Буданов розповів ABC News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Канал зазначає, що побачене "вразило його".
Начальник Головного управління розвідки сказав інтерв'юеру, що "там справжні поля мертвих тіл".
"Бійці показали мені сектор, де трупи звалені в купу, прямо як у кіно. Сотні трупів просто гниють у відкритому полі. Місцями вони нагромаджені поверх інших тіл, як імпровізовані стіни. Коли російські війська атакують на цьому полі, вони використовують ці тіла для прикриття як щит. Але це не працює", - розповів він.
Топ коментарі
+16 YuWolfus Without-any-boss sheep
показати весь коментар04.01.2023 16:53
+16 Drbest Good
показати весь коментар04.01.2023 16:59
+16 freedom of speech
показати весь коментар04.01.2023 17:13
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Будь ласка, зачекайте...
Это его Задача?
Так работает Разведка?
Слов-нет…
Я понимаю, что его хотят сделать публичной особой, а потом бросить боевого генерала в политику, руководить партией «Слуга народа».
Желание понятно.
Но исполнение этого маневра- не удачное. Он уже становиться очень похожим на арахамию…
зачем копать...?
Мабуть керування розвідкою у воюючий країні, то така справа як полив кактусів у горщику: вилив раз на рік ложку води і ще рік можна не перейматися.
30% - ОРДЛО. Их вообще в РФ за людей не считают
20% - зеки Пригожина. Лаптеногие только поддерживают такую утилизацию криминалитета
20% - контрактники. "Не, ну а ****. Сами контракт подписали. Знали на что шли" - возмущения минимальны.
20% - мобики из глухой глубинки. Кто там возмущаться будет. Да и зачем ...
10% - городские жители. Эти потери путлер старается контролировать и минимизировать. Эти потери могут вызвать "ненужные волны" в РФ. путлер это понимает.
Ну в нас і розвідка...
А вот Макеевка - нет. Может, назвать ее Маккейновка?
Или уж сразу весь конгломерат - Город-Герой Маккейн...
( быв. Донецк)