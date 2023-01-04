Під Бахмутом - справжні поля мертвих тіл, - Буданов

Російські окупанти, які місяцями інтенсивно атакують Бахмут, буквально завалюють там лінію фронту трупами своїх солдатів.

Про це після відвідин Бахмута голова військової розвідки Кирило Буданов розповів ABC News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Канал зазначає, що побачене "вразило його".

Начальник Головного управління розвідки сказав інтерв'юеру, що "там справжні поля мертвих тіл".

"Бійці показали мені сектор, де трупи звалені в купу, прямо як у кіно. Сотні трупів просто гниють у відкритому полі. Місцями вони нагромаджені поверх інших тіл, як імпровізовані стіни. Коли російські війська атакують на цьому полі, вони використовують ці тіла для прикриття як щит. Але це не працює", - розповів він.

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