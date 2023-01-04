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Під Бахмутом - справжні поля мертвих тіл, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Російські окупанти, які місяцями інтенсивно атакують Бахмут, буквально завалюють там лінію фронту трупами своїх солдатів.

Про це після відвідин Бахмута голова військової розвідки Кирило Буданов розповів ABC News, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Канал зазначає, що побачене "вразило його".

Начальник Головного управління розвідки сказав інтерв'юеру, що "там справжні поля мертвих тіл".

"Бійці показали мені сектор, де трупи звалені в купу, прямо як у кіно. Сотні трупів просто гниють у відкритому полі. Місцями вони нагромаджені поверх інших тіл, як імпровізовані стіни. Коли російські війська атакують на цьому полі, вони використовують ці тіла для прикриття як щит. Але це не працює", - розповів він.

Також читайте: Російський наступ під Бахмутом ще не досяг кульмінації, - речник Східного угруповання військ Череватий

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
А коли Буданов перестане сидіти на двох стільцях, а стане вже повноцінним блогером? Женіть його, бо щось варнякає та варнякає!
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04.01.2023 16:53
+16
Главный разведчик Украины считает трупы убитых после боев?

Это его Задача?
Так работает Разведка?

Слов-нет…

Я понимаю, что его хотят сделать публичной особой, а потом бросить боевого генерала в политику, руководить партией «Слуга народа».
Желание понятно.
Но исполнение этого маневра- не удачное. Он уже становиться очень похожим на арахамию…
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04.01.2023 16:59
+16
Там "продуманные" потери.
30% - ОРДЛО. Их вообще в РФ за людей не считают
20% - зеки Пригожина. Лаптеногие только поддерживают такую утилизацию криминалитета
20% - контрактники. "Не, ну а ****. Сами контракт подписали. Знали на что шли" - возмущения минимальны.
20% - мобики из глухой глубинки. Кто там возмущаться будет. Да и зачем ...
10% - городские жители. Эти потери путлер старается контролировать и минимизировать. Эти потери могут вызвать "ненужные волны" в РФ. путлер это понимает.
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04.01.2023 17:13
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А коли Буданов перестане сидіти на двох стільцях, а стане вже повноцінним блогером? Женіть його, бо щось варнякає та варнякає!
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04.01.2023 16:53 Відповісти
так его на этот пост поставил такой же блогер только с гундосым голосом и уродливой заточкой лица
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04.01.2023 18:18 Відповісти
А что, видео, фотографий с дронов, квадрокоптеров нет?
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04.01.2023 20:14 Відповісти
Жили погано -- нема чого и починати .
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04.01.2023 16:56 Відповісти
это про кацапию ты точно написал
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04.01.2023 18:19 Відповісти
Главный разведчик Украины считает трупы убитых после боев?

Это его Задача?
Так работает Разведка?

Слов-нет…

Я понимаю, что его хотят сделать публичной особой, а потом бросить боевого генерала в политику, руководить партией «Слуга народа».
Желание понятно.
Но исполнение этого маневра- не удачное. Он уже становиться очень похожим на арахамию…
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04.01.2023 16:59 Відповісти
Причому пише, що його вразили ці трупи. Як дівчинку А мені, вибачте, наср@ти на ті трупи. І на такі повідомлення Буданова, які не можна перевірити. Міг хоч одну гору_трупів бодай сфотографувати.
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04.01.2023 18:24 Відповісти
не... ну правда есть фотки горы трупов свиноцабак...\мне лень искать, думаю что свиноцабаки и до этого додумались...\
зачем копать...?
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04.01.2023 18:42 Відповісти
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04.01.2023 22:32 Відповісти
у нашіх реаліях він, за думкою верховного, ще й за асфальт відчитатися повинен
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04.01.2023 19:47 Відповісти
Мені чомусь здається, що Буданов має займатися розвідкою, а не вішати локшину на вуха українців. Поля встелені тільки кацапами? Звичайно там "квартальців" немає, але там найкращі наші сини і дочки і ще кацапи мобілізували і проводять навчання десь до 500 тисяч, як їх в ОП назвали "мобіками", і алкашами, а це велика сила. Нвавіщо розхолдажувати народ? Хто буде зустріячати ту силу на кордоні з білоруссю і Засрашкою?
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04.01.2023 16:59 Відповісти
Піздобол недолугий.
Мабуть керування розвідкою у воюючий країні, то така справа як полив кактусів у горщику: вилив раз на рік ложку води і ще рік можна не перейматися.
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04.01.2023 17:01 Відповісти
висновок телеграмного "хорошего руского" Генерал СВР: "***** не смущают растущие потери на фронте, он готов к большой мобилизации и готов положить на плаху своих бредовых идей ещё сотни тысяч человеческих жизней."
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04.01.2023 17:03 Відповісти
Там "продуманные" потери.
30% - ОРДЛО. Их вообще в РФ за людей не считают
20% - зеки Пригожина. Лаптеногие только поддерживают такую утилизацию криминалитета
20% - контрактники. "Не, ну а ****. Сами контракт подписали. Знали на что шли" - возмущения минимальны.
20% - мобики из глухой глубинки. Кто там возмущаться будет. Да и зачем ...
10% - городские жители. Эти потери путлер старается контролировать и минимизировать. Эти потери могут вызвать "ненужные волны" в РФ. путлер это понимает.
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04.01.2023 17:13 Відповісти
хреново твой путлер контролирует потери из города саратова - как бы у него башка не слетела
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04.01.2023 18:22 Відповісти
ну у этого свинорыла видно есть белый билет...)
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04.01.2023 18:25 Відповісти
Из Самары.
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04.01.2023 19:40 Відповісти
точно - перепутал сразу хотел так написать
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04.01.2023 20:21 Відповісти
Цей канал більше схожий на художню літературу, що б там не казав *****.
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04.01.2023 18:43 Відповісти
ну так хорошие руские - це суцільна інтелігенція, яка на папері страдает за народ. Інколи доводиться їх перечитувати...
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05.01.2023 00:37 Відповісти
Зато скрепно и слоями,можем повторить как под Ржевом.
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04.01.2023 17:05 Відповісти
Так от звідки ті всі написи
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04.01.2023 17:06 Відповісти
Да, Буданов саморуч їх викладає...
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04.01.2023 17:14 Відповісти
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04.01.2023 17:06 Відповісти
Тю. я бы чмобиками выложил слоган, мол, сирийский фарш скромно курит в сторонке. Да простят меня американские побратимы.
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04.01.2023 18:48 Відповісти
Саме час провести конкурс «Тріпло року». Цікаво, хто переможе - буданов чи арестович? Чи можна опитування провести в Дії
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04.01.2023 17:12 Відповісти
Труп пригожина поведет в бой армию мертвых...

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04.01.2023 17:13 Відповісти
Голову розвідки вразили поля з трупами, коли він відвідав Бахмут.
Ну в нас і розвідка...
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04.01.2023 17:14 Відповісти
Тут не про те. Якщо він в Бахмуті, він не займається своїми прямими обов'язками.
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04.01.2023 17:45 Відповісти
Бахмут - хорошее историческое название.
А вот Макеевка - нет. Может, назвать ее Маккейновка?
Или уж сразу весь конгломерат - Город-Герой Маккейн...
( быв. Донецк)
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04.01.2023 17:38 Відповісти
иду работать на известковый
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04.01.2023 18:01 Відповісти
та там як в Чорнобилі в 86му,увесь верхній шар грунту бульдозерам на дистанційному керуванні,здирати і в могильники для токсичних відходів згортати,а зверху уже можна і вапном))))
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05.01.2023 03:11 Відповісти
Не пора ли зеленожопому Мюнхаузену перейти на работу в цирк, вместе со своим сожителем гогилашвили ?
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04.01.2023 18:24 Відповісти
Ото гарні соняхи вродять! )))
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04.01.2023 18:25 Відповісти
" Идем мы с гогилашвили по Бахмуту ,а вдоль дороги мертвые с косами стоят... И тишина..."
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04.01.2023 18:29 Відповісти
У керівників розвідок країн НАТО чи Китаю, росії немає часу коментувати щось подібне а в нашого є на таке час. Бурба свого часу не догледів такого видатного.... за що йому мінус.
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04.01.2023 18:34 Відповісти
18:11 Буданов дал прогноз о смерти Путина: Очень быстро и скоро

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04.01.2023 18:59 Відповісти
Русня доказала что может повторить... Ржев и Зееловские высоты у них хорошо получается.
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04.01.2023 19:07 Відповісти
это только потери - а представь сколько сдохших свиноцабак...?)))
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04.01.2023 19:27 Відповісти
А собственно разведкой этот красавец будет заниматься?
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04.01.2023 20:02 Відповісти
а він і так активно нею займається! наприклад,23.02.22 він встановив,що Рашка не планує нападу на Україну і 24.02.22 збирався повідомити Україні декілька оригінальних рецептів весняних шашликів.
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04.01.2023 20:53 Відповісти
 
 