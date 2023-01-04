Румунія просить Україну переглянути "євроінтеграційний" закон про нацменшини
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Президент Румунії Клаус Йоганніс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським закликав переглянути ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини, прийнятий в контексті руху України в ЄС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в пресрелізі офісу румунського президента за підсумками розмови.
"Президент Румунії детально зупинився на нещодавньому ухваленні Україною закону про національні меншини, який викликав занепокоєння та невдоволення з боку румунської влади та представників румунської громади в Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Йоганніс звернувся до Зеленського з проханням "якнайшвидше знайти рішення для розв’язання цих проблем та усунення занепокоєнь", і у зв’язку з цим міністри закордонних справ України та Румунії проведуть двосторонні переговори.
В офісі президента Румунії стверджують, що український лідер "висловив відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується українська громада в Румунії".
Також румунський президент засудив атаки Росії на цивільні об'єкти та критично важливу інфраструктуру в Україні, які є воєнними злочинами відповідно до міжнародного гуманітарного права, та наголосив, що "Румунія продовжуватиме діяти для допомоги Україні та українському народу стільки, скільки це буде потрібно".
У повідомленні Зеленського у твіттері зазначається, що лідери обох держав узгодили "кроки з подальшого розвитку двосторонньої взаємодії, насамперед в оборонній галузі", а також обговорили "формулу миру" та питання двостороннього порядку денного.
Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти) України", який присутній у так званому "євроінтеграційному пакеті".
Згодом Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що марно просило про консультації з українською стороною щодо закону, й висловило незадоволення низкою його положень.
Будь ласка, зачекайте...
Дипломатичною мовою це означає: "Руцкий корабль видел? Иди за ним!"
***** оре: це геноцид проти русні.
Орбан оре: на мадьярів тиснемо.
Моравецький оре: про Бандеру пісні співаємо.
Сьогодні ми вже румунів дискримінуємо...
А хто завтра?
ЕС вимагає незалежних судів та антикорупційних органів. Нікому нецікаво вкидати гроші на українські «великі будівництва» де метр дороги коштує в 2-4 рази більше ніж у Європі. Але щось все йде не так з цими законами.
абудьте про ЄС. Поки народ не змусить владу визначити і дотримуватись дорожньої карти (прийняти низку законів що зміцнюють незалежні демократичні інституції) ніяких ЄСів для України не буде.
Так як в них з Молдовою - не буде.
у нас тут, между прочим, идёт рубка не на жизнь, а на смерть, пока вы там играетесь в толе-растию то ли хзн шо..
поговорим после нашей общей ПЕРЕМОГИ над злом, если вы не против активно поучаствовать.. заранее спасибо, друзья, если вы не за пдров.......
»щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується Украинская громада в Румунії».
Вы хотите румынские школы в Украине? Хорошо. Сколько украинских школ в румынии? Одна? Ни одной?
Вы хотите « преимущества для румынской громады»? А какие преимущества имеет украинская в румынии?
И так все по списку.
Односторонних преимуществ для Румынии не будет.
Нарушения Конституции Украины не будет.
Давить на Украину как это делает Венгрия не надо. Это плохо кончается.