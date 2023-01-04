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Новини Політика України
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Румунія просить Україну переглянути "євроінтеграційний" закон про нацменшини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським закликав переглянути ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини, прийнятий в контексті руху України в ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в пресрелізі офісу румунського президента за підсумками розмови.

"Президент Румунії детально зупинився на нещодавньому ухваленні Україною закону про національні меншини, який викликав занепокоєння та невдоволення з боку румунської влади та представників румунської громади в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Йоганніс звернувся до Зеленського з проханням "якнайшвидше знайти рішення для розв’язання цих проблем та усунення занепокоєнь", і у зв’язку з цим міністри закордонних справ України та Румунії проведуть двосторонні переговори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Румунії не задоволене ухваленим Радою "євроінтеграційним" законом про нацменшини: просить виконати рекомендації Венеціанської комісії

В офісі президента Румунії стверджують, що український лідер "висловив відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується українська громада в Румунії".

Також румунський президент засудив атаки Росії на цивільні об'єкти та критично важливу інфраструктуру в Україні, які є воєнними злочинами відповідно до міжнародного гуманітарного права, та наголосив, що "Румунія продовжуватиме діяти для допомоги Україні та українському народу стільки, скільки це буде потрібно".

У повідомленні Зеленського у твіттері зазначається, що лідери обох держав узгодили "кроки з подальшого розвитку двосторонньої взаємодії, насамперед в оборонній галузі", а також обговорили "формулу миру" та питання двостороннього порядку денного.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти) України", який присутній у так званому "євроінтеграційному пакеті".

Також читайте: Українці можуть розраховувати на допомогу Румунії скільки буде потрібно, – президент Йоганніс

Згодом Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що марно просило про консультації з українською стороною щодо закону, й висловило незадоволення низкою його положень.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
Всі хто має державний паспорт зобов'язані знати державну мову! Це аксіома будь-якої держави! Що тим румунам ще не зрозуміло?!!!
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04.01.2023 17:52
+22
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04.01.2023 17:48
+22
****-ли твари идите накуй -одни Бандеру требуют запретить пользуясь украинской бедой а другие еще какую то выгоду себе просят и скоро венгры своё попросят...
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04.01.2023 17:56
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04.01.2023 17:48 Відповісти
Ось Ваві ще згадають і переслідування опозиції та інші гріхи
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04.01.2023 17:51 Відповісти
Всі хто має державний паспорт зобов'язані знати державну мову! Це аксіома будь-якої держави! Що тим румунам ще не зрозуміло?!!!
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04.01.2023 17:52 Відповісти
Де сказано, що Йоганіс просив відмінити обов'язкове вивчення державної мови?
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04.01.2023 17:55 Відповісти
Очередная серия Белгород-Днестровскийнаш!?
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04.01.2023 17:52 Відповісти
и Черновцы с измаилом
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04.01.2023 17:57 Відповісти
****-ли твари идите накуй -одни Бандеру требуют запретить пользуясь украинской бедой а другие еще какую то выгоду себе просят и скоро венгры своё попросят...
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04.01.2023 17:56 Відповісти
"В офісі президента Румунії стверджують, що український лідер "висловив відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується українська громада в Румунії"

Дипломатичною мовою це означає: "Руцкий корабль видел? Иди за ним!"
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04.01.2023 17:57 Відповісти
Цікаво було б знати більше конкретики. Чим наш закон відрізняється від румунського. А то така новина нічого не несе
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04.01.2023 17:59 Відповісти
бессарабская губерния по сей день румынам снится что она их...
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04.01.2023 18:00 Відповісти
Бесарабська губернія то часом не Молдова? Молдавани самі не проти, тільки не знають як все це оформити правильно.
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04.01.2023 18:11 Відповісти
молдаванам придністров"я сниться і вдень і вночі.
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04.01.2023 18:14 Відповісти
Та вони мабудь забили вже на нього давно. Сидить жменька уйобків на кацапському складі з озброєнням. І поки сидить тихо то і фіг з ними.
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04.01.2023 18:18 Відповісти
Проблем немає. а занепокоєння - це марення і сновидіння румунського лідера. Де це він вичитав своє право приймати або змінювати українські закони.
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04.01.2023 18:00 Відповісти
зараз ще угорці підтягнуться
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04.01.2023 18:02 Відповісти
Кого ще українці притисняють?
***** оре: це геноцид проти русні.
Орбан оре: на мадьярів тиснемо.
Моравецький оре: про Бандеру пісні співаємо.
Сьогодні ми вже румунів дискримінуємо...
А хто завтра?
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04.01.2023 18:05 Відповісти
Завтра аятоли або винь- сунь-хунь. Ключ до припинення цих спічів - виключно військовий розгром московщини. Більше нічого.
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04.01.2023 18:11 Відповісти
Від румунів неприємно таке чути...
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04.01.2023 18:12 Відповісти
Да від поляків, які є нашими природними союзниками теж. Поки якось треба пропетляти, бо любі конфлікти крім як з мордором, нам не потрібні, а там якось вдосканалювати відносини. Гадяцький мирний договір між Польщею і Україною 1658 року був вже запізним, хоча і правильним по суті і не спас ні Україну, ні пізніше Польщу. Уроки потрібні для всіх.
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04.01.2023 18:33 Відповісти
Тю, чо ви зразу стартуєте? Румуни шось там вичитали, сказали шо треба обговорити. Наш клован відповів шо нема питань, давайте обговоримо. Румун показав турботу про своїх, наш показав готовність до діалогу. Всі задоволені.
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04.01.2023 18:13 Відповісти
У ЗЕ вихід один: прикинутися шлангом і сказати румунам що це не на часі.
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04.01.2023 18:16 Відповісти
А от це питання дійсно так і є, не на часі,коли буде конкретна дата вступу України в НАТО і ЕС тоді як тільки , так і зразу .
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04.01.2023 18:23 Відповісти
Та ніколи не буде такої дати. Просто зараз був прийнятий закон 7662, а до того інші, котрі зачиняють Україні двері до ЄС.
ЕС вимагає незалежних судів та антикорупційних органів. Нікому нецікаво вкидати гроші на українські «великі будівництва» де метр дороги коштує в 2-4 рази більше ніж у Європі. Але щось все йде не так з цими законами.
абудьте про ЄС. Поки народ не змусить владу визначити і дотримуватись дорожньої карти (прийняти низку законів що зміцнюють незалежні демократичні інституції) ніяких ЄСів для України не буде.
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04.01.2023 19:02 Відповісти
По судам і по "будівництву" згоден.
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04.01.2023 20:53 Відповісти
які положення їх не влаштовують?
Так як в них з Молдовою - не буде.
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04.01.2023 18:18 Відповісти
Це добре якщо в українській громаді є права якими вона користується як нацменшина, але Румунія знаходиться в ЕС і там міждержавні конфлікти майже не можливі, тоді як Україна відмовилась від третього ядерного потенціала в обмін на беспеку і теріторіальнйу цілістність тобто де факто це НАТО і ЕС , і не отримала нічого, мабуть в ЕС на Україну не хотіли витрачати кошти тому що корупція тому і не взяли в ЕС , а в НАТО тому що потрібно було торгувати з РФ (мініти Мерседеси на газ), але і плану Маршала не запропонували як Німеччіні після другої світової , тому не треба зараз під час війни розділяти Україну по національному і мовному питанню, є тут такі вже,а хто хоче вивчати Румунську, Мадярську та інші мови і зараз їхати в ЕС хай вивчають, але без України,от коли буде конкретна дата вступу України в НАТО і в ЕС тоді як тільки так і зразу.
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04.01.2023 18:19 Відповісти
ру-мыны, вы с какой планеты и какой "солнечной ситемы"?..?
у нас тут, между прочим, идёт рубка не на жизнь, а на смерть, пока вы там играетесь в толе-растию то ли хзн шо..
поговорим после нашей общей ПЕРЕМОГИ над злом, если вы не против активно поучаствовать.. заранее спасибо, друзья, если вы не за пдров.......
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04.01.2023 18:32 Відповісти
На сьогодні в Румунії є тільки один(!!!) навчальний українськомовний заклад - ліцей імені Тараса Шевченка у місті Сигіт-Мармаціей. Натомість, в Україні працює понад шістдесят шкіл із виключно румунською мовою навчання. Як бачимо, право румунської нацменшини на освіту в Україні дуже навіть представлене. Йдіть лісом , президент Румунії ! Хай діти повноцінно вивчають українську мову ...
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04.01.2023 18:33 Відповісти
Не проблема. Там вже в черзі Орбан стоїть, одразу за москальським воєнним кораблем.
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04.01.2023 18:44 Відповісти
Йдіть услід за Моравецьким!
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04.01.2023 18:47 Відповісти
С начала вступление в Евросоюз а потом будет видно. А то хитрожопые решили надавить на Украину.
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04.01.2023 18:53 Відповісти
Просто треба ввести норму, що права конкретної нацменшини мають бути симетричними правам українців у країні походження цієї нацменшини. Виключення - для національностей, які не мають своєї державності.
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04.01.2023 18:54 Відповісти
Це Венеціика вчить нас ума -- розуму а румуни наишли час -- тут ***** зчепились не на життя а на смерть а иому даваи мовне питання .
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04.01.2023 18:54 Відповісти
просто побачили шанс,поляки за Бандеру нагнули,то чого і їм не можна?
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05.01.2023 02:49 Відповісти
Шо, вже й циганів уШШімляють?
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04.01.2023 18:55 Відповісти
Достойный ответ Президента Украины:

»щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується Украинская громада в Румунії».

Вы хотите румынские школы в Украине? Хорошо. Сколько украинских школ в румынии? Одна? Ни одной?

Вы хотите « преимущества для румынской громады»? А какие преимущества имеет украинская в румынии?

И так все по списку.

Односторонних преимуществ для Румынии не будет.
Нарушения Конституции Украины не будет.

Давить на Украину как это делает Венгрия не надо. Это плохо кончается.
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04.01.2023 19:20 Відповісти
Румуни розуміють, що це їх останній шанс вибити собі якісь преференції з України. Після перемоги вже Україна спитатає з Румунії і Угорщини про права українців в їх країнах.
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04.01.2023 19:52 Відповісти
попустились з Бандерою перед поляками,попустяться і перед румунами,де ви підори що скавчали про "не треба нервувати союзників"?
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05.01.2023 02:48 Відповісти
 
 