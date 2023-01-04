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Новини За кордоном
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Німеччина (4508) опитування (1401) рейтинг (696) Шольц Олаф (714)

Рейтинг Шольца знизився майже вдвічі за рік

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шольц

У Німеччині за 2022 рік впала довіра до всіх ключових політичних інститутів - зокрема, до федерального уряду та канцлера Олафа Шольца.

Про це свідчать результати дослідження Trendbarometer, здійсненого соціологічною компанією Forsa, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як і в усі попередні роки, найбільшою довірою серед політичних інститутів користується федеральний президент: 63% німців мають велику довіру до Франка-Вальтера Штайнмаєра.

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Далі в рейтингу довіри зі значним відривом перебувають уряди федеральних земель (46%), бургомістри й члени міських рад (44%), міські та общинні представництва (по 43%). Лише 37% німців все ще мають велику довіру до Бундестагу, 34% - до федерального уряду та 33% - до федерального канцлера.

Таким чином, довіра до уряду за рік впала на 22%, а до Шольца - на 24%. Для порівняння: на рубежі 2020-2021 років у розпал коронавірусу 75% мали велику довіру до його попередниці Ангели Меркель.

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Крім того, 31% респондентів усе ще мають велику довіру до Європейського Союзу, а 17% - до політичних партій.

Соціологи простежили чіткі відмінності в рівні довіри до політичних інститутів між прихильниками окремих партій. Виборці Соціал-демократичної партії довіряють більшості політичних інститутів більше, ніж прихильники консервативного блоку ХДС/ХСС. Натомість серед прихильників праворадикальної "Альтернативи для Німеччини" довіра до політичних інститутів становить 2-3%.

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Опитування було проведене з 15 по 22 грудня 2022 року на основі репрезентативної вибірки у 4003 повнолітніх громадянина Німеччини.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Там кого не візьми - одні українофоби та русофіли. Чого лише вартий штайнмаєр.
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04.01.2023 19:17
+10
"75% мали велику довіру до його попередниці Ангели Меркель."
А теперь все поняли цену пуйловской подстилки. При этом все понимают, что Шольц от Меркель отличается лишь внешними обстоятельствами. Он открыто говорит, что до сих пор советуется с Меркель.
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04.01.2023 19:20
+9
Если Байден не даст сейчас Украине самолёты, танки и далекобойную арту, то проиграет выборы 2024г на 100%!
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04.01.2023 19:17
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Азохенвей!
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04.01.2023 19:09 Відповісти
А як же рейтинг партій?
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04.01.2023 19:09 Відповісти
Если Байден не даст сейчас Украине самолёты, танки и далекобойную арту, то проиграет выборы 2024г на 100%!
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04.01.2023 19:17 Відповісти
Там кого не візьми - одні українофоби та русофіли. Чого лише вартий штайнмаєр.
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04.01.2023 19:17 Відповісти
не судіть їх занадто суворо. З їх точки зору ця війна - боротьба племені мумба-собакосвінюмба і мумба-украюмба. Тільки з племенем мумба-собакосвинюмба в них був гешефт і ще персонально конвертики заносили. То звичайно симпатії були на протилежному боці. Пороху вартувало великих зусиль зробити хочаби паритет. А потім мумба-украюмба обрали собі у вожді аборигена, який краще всіх грав куєм на піаніно, а в європах таке вміння не дуже котується. Нас дуже рятує тільки те, що мумба-собакасвинюмба занадто голосно визжать та занадто сильно ********** обмазаними в гівні дубинками.
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04.01.2023 20:00 Відповісти
Просто отупіли остаточно від ситого життя. Мізки жиром заплили. І їм дуже подобається жити і далі так. Ну нічого, їм ще одне плем'я турко-арабо-курдо-негро-юмба дає прикурити. Так дає, що вони скоро опиняться у резервації у власній країні...
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04.01.2023 21:00 Відповісти
це все через його невпевненність та нерішучість щодо зброї для Украіни
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04.01.2023 19:20 Відповісти
Десь тиждень тому були результати опитування німців щодо підтримки надання зброї Україні.

"За" висловились меньше третини громадян.
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04.01.2023 19:45 Відповісти
це означає, що опитування було сумнівним, можливо проведенним агентами путлера
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04.01.2023 19:58 Відповісти
Буду вдячний, якщо Ви надасте зв'язок організаторів чи виконавців даного опитування з росією!
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04.01.2023 20:08 Відповісти
це, скоріш, питаннячко до BND
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04.01.2023 20:13 Відповісти
Тобто Ви не можете надати підтверджень своєї думки?

Отже - це Ваше переконання, яке не має хоча б якогось підгрунтя під собою?
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04.01.2023 20:42 Відповісти
ваши висновки-маніпуляції та софістика
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04.01.2023 20:48 Відповісти
Виправте мене - наведіть підтвердження своїх слів.
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04.01.2023 21:04 Відповісти
Ой, та у всіх політиків рейтинг падає, тільки у Вялікого Путіна завжди росте )
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04.01.2023 19:20 Відповісти
"75% мали велику довіру до його попередниці Ангели Меркель."
А теперь все поняли цену пуйловской подстилки. При этом все понимают, что Шольц от Меркель отличается лишь внешними обстоятельствами. Он открыто говорит, что до сих пор советуется с Меркель.
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04.01.2023 19:20 Відповісти
Или хотят ее назад. Я не был бы так уверен что народ там сильно разделяет нашу точку. При Меркель им жилось хорошо, дешевая энергетика и т.д. А сейчас получили кучу гемороя, рост цен, войну. А какая-то Украина это такое, можно и глаза закрыть на ее деребан...
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05.01.2023 16:19 Відповісти
Такие есть, примерно 25%, в основном в бывшей сталинской зоне оккупации.
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05.01.2023 17:42 Відповісти
можно человека года продать Германии.....у него с рейтингом все в порядке полном...правда на дорогах много не заработать
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04.01.2023 19:29 Відповісти
за шо ви так ненавидите Німеччину?
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04.01.2023 20:01 Відповісти
я когда писАл ну точно так же думал...но надеялся обойдётся и не спросят😁
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04.01.2023 20:29 Відповісти
Він утомився. І сам працює на зниження рейтинґу. Просто хоче спокійно кудись сховатися І це в той час, коли "можем_павтаріть" їздять лише по москві
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04.01.2023 19:34 Відповісти
Шольц та Микрон всё надеются на договорняк с ******. Звонят ему кожный день, как любовнице
Люди ж всё это видят и с брезгливостью относятся к этим клоунам
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04.01.2023 19:41 Відповісти
Но им выгоден ***** у власти. Это самый бездарный лидер Оркостана за все время его существования. И единственный, при котором эта клоака на грани полного уничтожения с карты Земли. Они просто не хотят рисковать, что может прийти какой-то человек лучше, чем он. Притом даже якобы либерал-демократ, но который не будет за копейки продавать кацапский газ немцам, а пойдет по рыночной цене, чтобы платить нам репарации. Им это менее выгодно, чем *****. Так что позиция этих людей здравая, их волнует хорошая жизнь своей страны, а не какие-то геополитические проекты. А в военном плане они надеются на США, т.к. обе страны индустриальные и американцы в них заинтересованы. Это главное, быть полезной и богатой страной, чтобы иметь реальных союзников, которые за прибыль будут заботится и о вас. И нам нужна индустриальность и мозговые центры по разработке научных технологий, это ключевое направление развития.
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04.01.2023 20:56 Відповісти
яким би пук ін безтолковим не був, але парочку-другу ТРИЛЬЙОНІВ доларів для ********* він "заробив" продаючи жижу і смердючий газ за останні 20 років
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05.01.2023 03:17 Відповісти
Какая то беда с немецкими политиками. Одни полуфабрикаты.
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04.01.2023 21:51 Відповісти
просто німаки пару раз не так давно сильно обпіклись з надто амбітними і "якісними" політиками, тому тепер так....
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05.01.2023 03:20 Відповісти
Ну, так треба бути більш рішучим, а не у носі колупатися, коли у світі так неспокійно. Тому і рейтинг тю-тю...
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05.01.2023 01:04 Відповісти
А шо же такое произошло?
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05.01.2023 02:31 Відповісти
Рейхсканцлер Адольф Гітлер торохтить кістками у гробу від спозирання таких наступників "канцлерів і канцлерш". Бездарних, сикливих і продажних.
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05.01.2023 11:09 Відповісти
 
 