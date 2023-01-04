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Новини За кордономВійна в Україні Війна
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війна (56124) Німеччина (4508) Путін (21421) Росія (47118) Євросоюз (6990) Анналена Бербок (323)

Путін відповідає на дипломатію посиленням жорстокості, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок не бачить бажання російського керівництва завершувати війну в Україні за допомогою дипломатії та закликає до продовження всебічної підтримки України, доки це буде потрібно.

Про це дипломат заявила в інтерв’ю Table Media, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, російський президент відповідає на дипломатичні зусилля "все більшим і більшим насильством, …адже Путін слідує імперіалістичній ідеї, згідно з якою міжнародні угоди діють лише доти, доки вони йому корисні".

Бербок нагадала, що спроби переконати господаря кремля припинити війну тривають уже десять місяців. Наразі очільниця німецької дипломатії констатує: "На жаль, попри всі міжнародні зусилля, не видно, що Путін планує припинити свої жорстокі атаки у 2023 році". Вона скептично ставиться також до ідеї перемир’я, адже відсутність війни аж ніяк не означає мир, наголошує Бербок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС зробив все можливе для зупинення війни Росії проти України, але Путін просто хоче знищити сусідню державу, - Бербок

"З прикладу з окупованих Росією територій ми знаємо, до чого призведе те, що дехто зараз називає компромісом: наражати жінок на зґвалтування, чоловіків на вбивства та тортури, дітей на викрадення. Свідченням цього є такі звільнені міста, як Буча, Ізюм, Балаклія", - сказала Бербок.

Глава німецького МЗС підкреслила, що не могла уявити жорстокість російської агресії та нагадала про Маріуполь, що зрівняли із землею, а також смерті, страждання та руйнування, що й далі спричиняє російська армія в Україні.

президент рф почав цю загарбницьку війну і тільки він може її зупинити, сказала Бербок. Вона повторила слова, які часто вживають західні політики: "Якщо Росія припинить бомбардування і відкличе своїх солдатів, у нас буде мир. Якщо Україна перестане воювати, України більше не буде".

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Попри всі розчарування Бербок запевнила, що дипломатичні зусилля щодо встановлення миру тривають "нон-стоп з 24 лютого". А уряд і народ Німеччини будуть підтримувати Україну, доки це буде потрібно. За словами представниці уряду ФРН, вона ніколи досі не відчувала такої солідарності.

"Ми сильніші за війну Путіна", - підсумувала Бербок.
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Топ коментарі
+10
Как говорил Немцов он *******.
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04.01.2023 18:24
+7
все шо треба зробити європі, то налагодити виробництво аналогу шахєдів в особливо великих масшатабах, тоді Україна будет розябувати московію кожен день і тоді московії ***** через декілька місяців
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04.01.2023 18:25
+4
Слушна пропозиція.
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04.01.2023 18:29
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понятно что нужно будет ещё уничтожить два миллиона свиноцабак...\слова дипломатии...!\
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04.01.2023 18:24 Відповісти
Как говорил Немцов он *******.
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04.01.2023 18:24 Відповісти
все шо треба зробити європі, то налагодити виробництво аналогу шахєдів в особливо великих масшатабах, тоді Україна будет розябувати московію кожен день і тоді московії ***** через декілька місяців
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04.01.2023 18:25 Відповісти
вы растягиваете удовольствие...)))
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04.01.2023 18:28 Відповісти
Слушна пропозиція.
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04.01.2023 18:29 Відповісти
Хорошо советовать другим. А что надо было сделать нашим избирателям в 19-м году? Может не уставать от "вайны"? И самое главное: может включить наконец-то мозги ие голосовать "по приколу" на следующих выборах?
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04.01.2023 18:42 Відповісти
дурненькі, не робіть вигляд, що ви не знали як діятиме путін. Шкода, що ви на своїй шкурі не можете відчути путіна. Може порозумнішали б.
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04.01.2023 18:29 Відповісти
https://youtu.be/lZtWg06Cq9M...

Хмырь мавзолейный собирает в Белоруси кулак для похода на Киев...миллионную армию дебилов...💀💀💀👹👹👹🦍🦍🦍💀💀💀
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04.01.2023 18:32 Відповісти
из всех вангователей, только у абдрыстовича всё стабильно "2-3 ХХХ, максимум!" Остальные попрокалывались, в этом легко убедиться вернувшись к их выпускам начальных месяцев войны. солоним, тот хоть понял бесперспективность затеи долгосрочного вангования, и тихо ушёл ..... в провал луннуй гонки! ))
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04.01.2023 18:48 Відповісти
Й який витяг звідси йде? Балістичні ракети. раССєю признати терорістом й повністью зруйнувати як державу. сРани-гаранти - массово бомбардувати раССєю і змусити цю історічну помилку поважати міжнародне право й людяність. раССєя має зникнути з мапи!!!
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04.01.2023 18:32 Відповісти
Когда Кремлевские Понты закончатся и Климаксный фюрер сдохнет..наступит самое интересное для обезьян рюSSкего мира 🦍💀👹💀💀
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04.01.2023 18:38 Відповісти
Те ж саме вмовляти крокодила не їсти м'ясо! Ту недокраїну поки не роздробиш спокою не буде!
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04.01.2023 18:46 Відповісти
усыпить педофила, и вся дипломатия.
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04.01.2023 19:04 Відповісти
КДБшник по іншому не вміє.
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04.01.2023 19:46 Відповісти
Мне иногда кажется шо идет какой то спектакль а мы актеры не знающие сценария.
Не даром же раньше было выражение- " Театр военных действий".
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04.01.2023 19:57 Відповісти
Вот это да! Кто бы мог подумать? Наверное, для этого надо просто походить в школу в седьмом классе, чтобы это понять. Что против быдла и подонков либо даешь агрессивный силовой ответ, либо они будут еще, еще и еще наносить вам вред. И чем слабее вы будете реагировать, тем хуже будет вам. Азы, которые преподаются в школе. Что подонки понимают только язык силы. ЛенаАня, ты что, в школу не ходила? Или ходила в элитную школу с отбором детей? Ну так поищи обычную школу с приемом 100% учеников без возможности их выгнать, сразу поймешь за жизнь.
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04.01.2023 21:09 Відповісти
 
 