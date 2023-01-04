Франція передасть Україні легкі танки та бронемашини Bastion

Президент України Володимир Зеленський 4 січня провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.

"Провів тривалу і детальну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру. Дякую, друже! Твоє лідерство прискорює нашу перемогу", - йдеться у публікації.

Водночас у повідомленні Єлисейського палацу уточнюється, що буде надано легкі бойові танки AMX-10 RC, передає Європейська правда.

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"Президент (Франції Емманюель Макрон. - Ред.) побажав розширити військову допомогу шляхом згоди на постачання легких бойових танків AMX-10 RC", - йдеться в повідомленні офісу Макрона.

"Це перший випадок, коли танки західного виробництва були поставлені українським збройним силам", - наголосили в Єлисейському палаці.

У повідомленні не уточнюється, про яку кількість техніки йдеться і коли вона буде передана Україні.

Нагадаємо, у жовтні ЗМІ повідомляли, що Україні планують передати бойову модель, на яку може бути встановлений 12,7-мм кулемет. Bastion - 12,5-тонна 10-місна броньована машина, яка виготовляється виключно на експорт. Її переважно продають країнам Африки.

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AMX-10 RC - це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Станом на 2021 рік у французькій армії було понад 240 таких машин; з 2021 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.

Французьку ББМ часто називають "колісним танком", оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою.