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Франція передасть Україні легкі танки та бронемашини Bastion

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бронемашина,франція,бастіон,bastion

Президент України Володимир Зеленський 4 січня провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.

"Провів тривалу і детальну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру. Дякую, друже! Твоє лідерство прискорює нашу перемогу", - йдеться у публікації.

Водночас у повідомленні Єлисейського палацу уточнюється, що буде надано легкі бойові танки AMX-10 RC, передає Європейська правда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парламенті Фінляндії закликають уряд першими в Європі почати постачання Україні танків Leopard 2

"Президент (Франції Емманюель Макрон. - Ред.) побажав розширити військову допомогу шляхом згоди на постачання легких бойових танків AMX-10 RC", - йдеться в повідомленні офісу Макрона.

"Це перший випадок, коли танки західного виробництва були поставлені українським збройним силам", - наголосили в Єлисейському палаці.

У повідомленні не уточнюється, про яку кількість техніки йдеться і коли вона буде передана Україні.

Нагадаємо, у жовтні ЗМІ повідомляли, що Україні планують передати бойову модель, на яку може бути встановлений 12,7-мм кулемет. Bastion - 12,5-тонна 10-місна броньована машина, яка виготовляється виключно на експорт. Її переважно продають країнам Африки.

Також читайте: Данілов про німецькі танки для ЗСУ: Якщо Шольц хоче війни з РФ під Берліном, може продовжувати гру

AMX-10 RC - це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Станом на 2021 рік у французькій армії було понад 240 таких машин; з 2021 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar.

AMX-10 RC оснащена 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.

Французьку ББМ часто називають "колісним танком", оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+48
вот что значит осколок из жопы рогозина )))
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04.01.2023 19:58
+35
Нам все сгодиться. Всё, что отправляет на тот свет рашистов - всё в пригоде!!
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04.01.2023 20:11
+30
Дякуємо, схоже це відповідь на осколок рогозіна
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04.01.2023 19:59
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вот что значит осколок из жопы рогозина )))
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04.01.2023 19:58 Відповісти
животворящий
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04.01.2023 20:18 Відповісти
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04.01.2023 23:35 Відповісти
Дякуємо, схоже це відповідь на осколок рогозіна
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04.01.2023 19:59 Відповісти
з самого його центру прийняття рішень...
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04.01.2023 20:00 Відповісти
Макрон всерьоз подумав, що у нас бунтівні африканські анклави Луганда та Домбабве - Бастіон машинка для Африки, щось їх навіть у Франціі не видно

Операторы Бенин - 2 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[11] Буркина-Фасо - 8+ Bastion Patsas и 12 Bastion APC; ещё некоторое количество Bastion APC в Национальной гвардии, по состоянию на 2021 год[12] Габон - 5 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[13] Камерун - 15 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[14] Кения - 12 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[15] Кот-д'Ивуар - 9 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[16] Мавритания - 7 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[17] Мали - 27 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[18] Нигер - некоторое количество Bastion Patsas и 13 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[19] Саудовская Аравия - некоторое количество Bastion Patsas, по состоянию на 2021 год[20] Сенегал - 7 Bastion APC и 2 Bastion Patsas, по состоянию на 2021 год[21] Сомали - 13 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[22] Того - 29 Bastion Patsas, по состоянию на 2021 год[23] Тунис - 4 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[24] Уганда - 19 Bastion APC, по состоянию на 2021 год
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04.01.2023 20:42 Відповісти
так і є !

«Бастион» создавался, прежде всего, для французского спецназа действующего в Африке,
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04.01.2023 20:45 Відповісти
Ну то що, повернемо взад?
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04.01.2023 21:17 Відповісти
Зачем. С апреля по октябрь на юге в основном сухо и эта машинка вполне себе подойдет. А для степей северного Крыма - тем более. Но не для южной зимы.
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04.01.2023 21:35 Відповісти
Ну так росія це та ж Африка, тільки зі снігом)
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04.01.2023 20:52 Відповісти
вот он красавчик:
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04.01.2023 23:37 Відповісти
О, ти бач вже легкі танки пішли а то ніяких не було. А згодом танки будут все більше прибавляти у вазі і мортальності.
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04.01.2023 20:02 Відповісти
Это очень хорошо. Только это колесная техника. Это для сухих или промерзших грунтов.

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04.01.2023 20:07 Відповісти
Нам все сгодиться. Всё, что отправляет на тот свет рашистов - всё в пригоде!!
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04.01.2023 20:11 Відповісти
Ну ничего, зато 105 мм это уже что-то!
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04.01.2023 20:12 Відповісти
Виглядає страшно👍
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04.01.2023 20:15 Відповісти
Лео 1 - красавчик !

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04.01.2023 20:18 Відповісти
Обрати внимание, у этого Лео, еще длинная нарезная пушка. А у Лео-2, более короткая и гладкоствольная пушка, которая как понимаю признана более качественной.
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04.01.2023 20:24 Відповісти
У кожного з цих двох типів гармат є свої плюси і мінуси.
Якщо не помиляюся, гладкоствольні стріляють далі, але швидше зношуються.
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04.01.2023 20:35 Відповісти
Гладкоствольная пушка дешевле и мощнее, хотя точность быстрее падает с расстоянием. С другой стороны, танки в 99% случаев ведут бой на расстоянии прямой видимости, поэтому нарезная танковая пушка повсеместно признана дорогой и не нужной игрушкой.
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04.01.2023 20:38 Відповісти
Я тоже придерживаюсь версии, что для задач танка, отлично подходит гладкоствольная, характеристики которой видимо на дистанции боя танка, лучше чем нарезная.
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04.01.2023 20:41 Відповісти
Гладкоствольная нужна только для того,чтоб разогнать относительно лёгкий подкалиберный снаряд до 1500 -1800 м /с

У нарезной пушки снаряд сорвётся с пояска при такой скорости.
Ресурс пушки относительно небольшой из-за большого давления в стволе и высокоенергетических порохов в заряде.
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04.01.2023 21:01 Відповісти
Смысл 3становки гладкоствольной в применении подкалиберного снаряда.
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04.01.2023 21:19 Відповісти
в гладкоствольную пушку для ближней дистанции нарезной патрон до 200м
то же самое что жакан с нарезкой в гладкоствольный дробовик 12 калибра у нас активно используетс
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05.01.2023 05:22 Відповісти
пора уже... там путинской шлюхе Орбану, 50 леопардов обещали, - они ему больше не понадобятся, тем более он голубь мира, как оказалось. Голубям мира танки не нужны, да и НАТО тоже =)
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04.01.2023 20:33 Відповісти
А Украина делала на Бельгию 105 мм реактиний снаряд типа Комбата
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04.01.2023 20:28 Відповісти
Фаларік звався,але той завод з 19го року тільки на експорт і працював,а на всі його пропозиції,по ЗРК середньої дальності,чи важкому дрону.отримували відповідь,що дороги важливіші...
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05.01.2023 02:57 Відповісти
В аккурат для южного направления, к цезарям и химарсам.
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04.01.2023 20:30 Відповісти
неужели такие огромные колеса и мощный движек могут застрять? ну не по болтам же в тайге наступать
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04.01.2023 20:34 Відповісти
Вы проедьте зимой по южным черноземам и суглинкам. Милости просим. На ралли по подтаявшему маслу.
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04.01.2023 21:08 Відповісти
я просто думаю что такое потепление как на новый год это скорее аномалия - дальше ночью будут заморозки до минус 8-10 а днем потепелние до 0 плюс- минус 3 градуса - неужели грунты не промерзнут?
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04.01.2023 23:57 Відповісти
Даже более легкие БТР 8×8 очень часто не могут двигаться по раскисшим грунтам.
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04.01.2023 21:21 Відповісти
а при какой температуре грунты раскисают? если неделя морозов потом потепление и опять заморозки?
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04.01.2023 23:54 Відповісти
главное что єто танак и єто уже прецендент.... значит в ближайшее время и другие танки давать начнут.
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04.01.2023 20:36 Відповісти
Автомобиль предназначен для разведки и огневой поддержки. На пересеченной местности, благодаря возможности регулировать давление в шинах, он показывает примерно такую же проходимость, как у гусеничных машин.
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04.01.2023 20:49 Відповісти
А ты думаешь у БТР нет "системы регулирования давления в шинах"? Просто посмотри массу видео, как гусеничная техника пытается буксироаать все колесное, что сейчас на фронте.
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04.01.2023 21:24 Відповісти
так я к тому и написал что это не совсем танк - а скорее броневик с пушкой против танковой
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04.01.2023 23:53 Відповісти
все своє життя воно було БРДМ,і ніколи танком не вважалось,пряма підміна понять,спробуй його юзнути так само як танк,і зразу всі розмови про її танковість зникнуть...
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05.01.2023 02:59 Відповісти
А еще для асфальтовых дорог. ( В зале раздается нервное гыгыкание @#$хобо%^*)
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04.01.2023 20:41 Відповісти
Це як раз легка і дуже швидкісна машина ( лише16,7 тон) підвищеної прохідності з регульованим кліренсом ..кажуть від 21 до 60см! з центральною системою підкачки шин, яка забезпечую підвищену прохідність по бездоріжжю (тиск в шинах регулюється) може плавати, долає перешкоди типу стінка 0,8 м та рви , м1,65..дуже добре себе зарекомендувала в пустелях в Персідському заліві...в Іраку в Афріці ...вони рік тому, коли знимали їх з озбройне то планували продати Мексиці...напевне Мексика не купила то вирішили віддати нам.....нам треба як повітря...але чого чекали 10 місців???
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04.01.2023 20:56 Відповісти
В пустынях на камнях и песке? Вы смеетесь?

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04.01.2023 21:18 Відповісти
звичайно треба пробувати, але чому б і ні? всього 16,7 тон на ТАКИХ колесах
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04.01.2023 21:34 Відповісти
на таких колесах але треба пробувати
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04.01.2023 21:37 Відповісти
до речі ось теж цікавий ролік...з 4 хв. і тут непагано
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04.01.2023 21:54 Відповісти
У нас такое и на таких колесах не проходило везде зимой. Понимаете о чем я?

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04.01.2023 21:40 Відповісти
цікаво і де це таке зимою не проходить. Але в будь якому випадку AMX-10 RC це те, що нам дуже потрібно
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04.01.2023 21:57 Відповісти
На левобережье. А вы думаете там столько таких колес навешивают ради прикольного фото? Так ведут полевые работы в марте. Вот и сравните проходимость с танкеткой.
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04.01.2023 22:23 Відповісти
в принципі то трактори повинні по колії проходити, звичайно якщо не лізти чи в болото , то звичайно і трактор не вилізе
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04.01.2023 22:42 Відповісти
Это трактора для полевых работ, для работы в поле. Какая в поле колея? Бизнесмены не идиоты и просто так тратить дурные деньги на такую технику никто бы не стал. Просто кроме этого ранней весной ничем другим колесным работать нельзя. Не проходит. А гусеничная старая техника уже давно на свалках или в музее.
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04.01.2023 22:52 Відповісти
Такі колеса у трактора в першу чергу не для підвищення прохідності, а для зменшення навантаження на грунт і зменшення деформації грунта. Все це для підвищення родючості.
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04.01.2023 23:22 Відповісти
Ага. И это тоже. Это имеет место быть при обработке посевов. Только зачем это весной еще до посевной, когда, например, вносят химию или готовят почву? Как пример

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05.01.2023 00:31 Відповісти
Я может чего и забыл уже, но вроде как примерно 8-9 месяцев в году грунт в Украине бывает или сухим или промерзшим.
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04.01.2023 21:17 Відповісти
Съездите на левобережье и в Приазовье сейчас. Только болотники не забудьте.
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04.01.2023 21:20 Відповісти
Уже нет. Из за теплых зим со средины октябряпо конец марта в степи ничего колесного долго не наездит.
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04.01.2023 21:27 Відповісти
+10 на вулиці,щось не спішить промерзати)))
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05.01.2023 03:01 Відповісти
главное что лед тронулся! посмотрим чем ответит купечество США и Германия
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04.01.2023 23:39 Відповісти
з нього такий же танк як з хєра молоток,все своє життя воно класифікувалось як БРДМ, з можливостями протитанкової сау.а тут воно раптом танком стало хоч і легким.маса в 16 тон говорить що броні там як бтр,таке саме мають італійці тільки їх машина хоч 8х8 і має все таки повноцінну танкову 120ку,і їх мащину уже можна хоч якось класифікувати як колісний легкий танк.
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05.01.2023 02:55 Відповісти
Гран мерсі шановним французам. Най у вас ручки не болять і вино не прокисає.
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04.01.2023 20:06 Відповісти
Осколок з жопи рогозіна подіяв!
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04.01.2023 20:08 Відповісти
Це мабудь осколок з дупи Рогозіна зламав французів психологічно
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04.01.2023 20:10 Відповісти
Я бы на месте западных производителей поставлял в Украину все виды вооружений в т.ч. и самого новейшего. Это ведь такой боевой опыт и такие возможности проверять зброю и технику в боевых условиях (тем более с якобы «второй армией мира»), что больше нигде не получишь.
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04.01.2023 20:15 Відповісти
Вы забываете, что вооружение, может попасть в чужие руки. Особенно танки, которые работают на передовой.
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04.01.2023 20:20 Відповісти
И толку все равно орки не смогут освоить эту технику,это Совок еще мог что то копировать.
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04.01.2023 20:21 Відповісти
Всеравно они не смогут скопировать то что сделано по западным технологиям. Помните старый совковский анекдот Про то, как девочка в песочнице из грязи и песка лепила фигурки и если добавляла гавна то получался милиционер….
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04.01.2023 20:32 Відповісти
дело не в попадние в чужие руки - дело в стоимости - когда украинцы что-то требуют от Европы или Америки- они забывают что вооружение стоит огромных денег особенно новое - и кидать такие сумы не каждая страна может себе позволить -так что нужно совесть иметь и губу не раскатывать.
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04.01.2023 20:39 Відповісти
Воздушный шарик?
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04.01.2023 20:17 Відповісти
Ракетами по метеозонду это круто.
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04.01.2023 20:23 Відповісти
Спасибо Франции!
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04.01.2023 20:28 Відповісти
Такі самі 105 мм гармати, встановлені на ізраїльських «Центуріонах», перетворили на брухт багато єгипетських Т-55, та Т-62!
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04.01.2023 20:29 Відповісти
ВВС в онлайн-стрічці "Война в Украине" в 20:15 своєю статею "Что такое колесные танки AMX-10 RC и "Бастионы", которые обещала дать Украине Франция" пояснює конкретні ТТД цієї зброї
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04.01.2023 20:33 Відповісти
Консервная банка - Тип брони алюминиевый сплав, катаная, противопульная
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04.01.2023 20:36 Відповісти
а толщина какая? мда печаль если так..
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04.01.2023 20:40 Відповісти
Толщины википедия не знает.
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04.01.2023 20:46 Відповісти
Ну бо це не танк, це БТР з гарматою...
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04.01.2023 20:54 Відповісти
Это разведовательный БТР для асфальтных поездок с очень капризной коробкой. Моторесурс - всего 1000 км.
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04.01.2023 21:26 Відповісти
Убедил. Поставь с "хорошей коробкой" мы эти отдадим.
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04.01.2023 21:28 Відповісти
У нас они были в 16-м году 24штуки, все в калашном ряду.
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04.01.2023 21:34 Відповісти
не смішно ця хрень повертає,по танковому,тобто гальмує одну сторону коліс,зариватися воно буде тільки "в путь"
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05.01.2023 03:03 Відповісти
після 1991 року AMX-и були оснащені додатковою сталевою бронею високої твердості. спочатку тільки машини, призначені для війни у Перській Затоці, а потім взагалі всі, що використовувалися французькими армійськими підрозділами.
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04.01.2023 21:09 Відповісти
Это не факт, шо нам передадут именно их, у франков осталось алюминивых больше 300 штук.
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04.01.2023 21:14 Відповісти
у них їх взагалі всіх навряд чи набереться 300 штук, і всі ті, що знаходяться у Франції були переобладнані, а також машини в інших країнах, але які використовувалися військовими Іноземного легіону, теж були переобладнані. не переобладнувалися лише машини, передані іншим країнам, окрім Саудівської Аравії. ті також були переобладнані.
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04.01.2023 21:19 Відповісти
Я не знаю, що в голові у Макрона. У нього якась неоднозначна і загадкова поведінка, але якщо це так, то дуже дякуємо пане Президент Франції .
пс. Тьху тьху тьху щоб не зурочити
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04.01.2023 20:44 Відповісти
Наконец-то! Размочили поставки, в отличие от американцев, которые тормозят с бредли. Отличный колесный танк, может вжарить на трассе с горы под сотку км/ч и заехать во фланг к кацапам и спокойно пробивать дзот или подъезд дома, где любят сидеть кацапы.

Надеюсь, еще америкосы еще БМП дадут гусеничные и Шольц добавит немного техники с хорошими пушками. Крайне актуально сейчас иметь мощное вооружение, чтобы пробивать подъезды в городских боях.
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04.01.2023 20:47 Відповісти
А почему "америкосы"? Писал бы уже сразу "пиндосы", как на сраисе принято.
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04.01.2023 21:19 Відповісти
осколок с жопы батутмена дает резалт)
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04.01.2023 21:14 Відповісти
По ходу и первые самолеты мы получим от Франции или Швеции,а не от вечно боющейся "эскалации" Америки.
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04.01.2023 21:17 Відповісти
Вопрос в количестве, если 10 штук, то это ни о чем, а вот если 100 таких колесных танков, то это очень даже неплохие машины для маневренной войны. И очень пригодятся.
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04.01.2023 21:25 Відповісти
Судя по количеству переданных пушек (2+2+…), ипо множественному числу в публикации ( танки, а не танк), этих бронемашин с 105 мм пушкой будет…два.

Это действительно первые «танки», которые за 10 месяцев войны макрон ОБЕЩАЕТ ПЕРЕДАТЬ Украине…
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04.01.2023 21:40 Відповісти
Та набагато краще від волонтерського пікапа з дшк. Ця машина може змінювати свою висоту а також кути нахилу корпусу
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04.01.2023 22:01 Відповісти
это вам не резиновая жопа рогозина=)
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04.01.2023 22:57 Відповісти
Дякуємо.
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04.01.2023 23:06 Відповісти
 
 