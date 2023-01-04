Франція передасть Україні легкі танки та бронемашини Bastion
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський 4 січня провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.
"Провів тривалу і детальну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру. Дякую, друже! Твоє лідерство прискорює нашу перемогу", - йдеться у публікації.
Водночас у повідомленні Єлисейського палацу уточнюється, що буде надано легкі бойові танки AMX-10 RC, передає Європейська правда.
"Президент (Франції Емманюель Макрон. - Ред.) побажав розширити військову допомогу шляхом згоди на постачання легких бойових танків AMX-10 RC", - йдеться в повідомленні офісу Макрона.
"Це перший випадок, коли танки західного виробництва були поставлені українським збройним силам", - наголосили в Єлисейському палаці.
У повідомленні не уточнюється, про яку кількість техніки йдеться і коли вона буде передана Україні.
Нагадаємо, у жовтні ЗМІ повідомляли, що Україні планують передати бойову модель, на яку може бути встановлений 12,7-мм кулемет. Bastion - 12,5-тонна 10-місна броньована машина, яка виготовляється виключно на експорт. Її переважно продають країнам Африки.
AMX-10 RC - це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT, призначена для ведення розвідки. Вона перебуває на озброєнні французьких сил із 1981 року. Станом на 2021 рік у французькій армії було понад 240 таких машин; з 2021 року їх поступово замінюють на бойові розвідувальні машини Jaguar.
AMX-10 RC оснащена 105-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм і двома димовими гранатометами з електроприводом з кожного боку башти. Боєкомплект становить 38 пострілів 105 мм, 4000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.
Французьку ББМ часто називають "колісним танком", оскільки вона здатна боротись із бронетехнікою.
Будь ласка, зачекайте...
Операторы Бенин - 2 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[11] Буркина-Фасо - 8+ Bastion Patsas и 12 Bastion APC; ещё некоторое количество Bastion APC в Национальной гвардии, по состоянию на 2021 год[12] Габон - 5 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[13] Камерун - 15 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[14] Кения - 12 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[15] Кот-д'Ивуар - 9 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[16] Мавритания - 7 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[17] Мали - 27 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[18] Нигер - некоторое количество Bastion Patsas и 13 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[19] Саудовская Аравия - некоторое количество Bastion Patsas, по состоянию на 2021 год[20] Сенегал - 7 Bastion APC и 2 Bastion Patsas, по состоянию на 2021 год[21] Сомали - 13 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[22] Того - 29 Bastion Patsas, по состоянию на 2021 год[23] Тунис - 4 Bastion APC, по состоянию на 2021 год[24] Уганда - 19 Bastion APC, по состоянию на 2021 год
«Бастион» создавался, прежде всего, для французского спецназа действующего в Африке,
Якщо не помиляюся, гладкоствольні стріляють далі, але швидше зношуються.
У нарезной пушки снаряд сорвётся с пояска при такой скорости.
Ресурс пушки относительно небольшой из-за большого давления в стволе и высокоенергетических порохов в заряде.
то же самое что жакан с нарезкой в гладкоствольный дробовик 12 калибра у нас активно используетс
купечествоСША и Германия
пс. Тьху тьху тьху щоб не зурочити
Надеюсь, еще америкосы еще БМП дадут гусеничные и Шольц добавит немного техники с хорошими пушками. Крайне актуально сейчас иметь мощное вооружение, чтобы пробивать подъезды в городских боях.
Это действительно первые «танки», которые за 10 месяцев войны макрон ОБЕЩАЕТ ПЕРЕДАТЬ Украине…