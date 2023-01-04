РФ проводить зустрічі в Європі, щоб примусити нас до Мінська-3, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є багато маркерів, які свідчать про те, що Росія готується до "певного загострення" у лютому.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Вони до цього готуються", – сказав Данілов.

За його словами, зараз є багато маркерів, які свідчать про те, що в лютому "вони матимуть ще одну спробу, щоб вирішити це питання".

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"Зараз людина на прізвище Козак (Дмитро Козак, заступник глави адміністрації президента РФ, представник Росії на переговорах з Україною. – Ред.) …активізувалася, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля Мінськ-3. Звичайно, ми на це не підемо", – зауважив Данілов.

Серед таких маркерів він згадав також Мюнхенську безпекову конференцію, яка має відбутися у другій половині лютого, і "події в Нью-Йорку 23-24 лютого". "Червоний Хрест почав турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян", – сказав секретар РНБО.

"Тобто є багато маркерів, які кажуть про те, що в лютому може бути певне загострення. Але нам не треба лякатися. Нам треба готуватися до цих речей, що ми й робимо", – додав Данілов.