РФ проводить зустрічі в Європі, щоб примусити нас до Мінська-3, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є багато маркерів, які свідчать про те, що Росія готується до "певного загострення" у лютому.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Вони до цього готуються", – сказав Данілов.
За його словами, зараз є багато маркерів, які свідчать про те, що в лютому "вони матимуть ще одну спробу, щоб вирішити це питання".
"Зараз людина на прізвище Козак (Дмитро Козак, заступник глави адміністрації президента РФ, представник Росії на переговорах з Україною. – Ред.) …активізувалася, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля Мінськ-3. Звичайно, ми на це не підемо", – зауважив Данілов.
Серед таких маркерів він згадав також Мюнхенську безпекову конференцію, яка має відбутися у другій половині лютого, і "події в Нью-Йорку 23-24 лютого". "Червоний Хрест почав турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян", – сказав секретар РНБО.
"Тобто є багато маркерів, які кажуть про те, що в лютому може бути певне загострення. Але нам не треба лякатися. Нам треба готуватися до цих речей, що ми й робимо", – додав Данілов.
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Данілов, тобі, як ветеринару, повинно бути відомо, шо попередити хворобу є краще, ніж долати наслідки! То ж все у ваших "зелених" руках... Але саме це і викликає занепокоєння
От избрания Спикера много чего зависит от помощи Украине в том числе...
Трамписты беснуются....
Надобраніч 👏
А всё потому, что его подпись стоит под неким документом рядом с подписью пуйла - после встречи в Женеве в июне 2021г
а шапито пытается организовать оманские встречи-2.