УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14114 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
12 224 56
армія РФ (13428) війна (56124) Данілов (1187) перемовини (2482) Росія (47118) РНБО (1717)

РФ проводить зустрічі в Європі, щоб примусити нас до Мінська-3, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є багато маркерів, які свідчать про те, що Росія готується до "певного загострення" у лютому.

 Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Вони до цього готуються", – сказав Данілов.

За його словами, зараз є багато маркерів, які свідчать про те, що в лютому "вони матимуть ще одну спробу, щоб вирішити це питання".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак про закінчення війни: Не буде "Мінська-2", "нормандських домовленостей". У США це розуміють

"Зараз людина на прізвище Козак (Дмитро Козак, заступник глави адміністрації президента РФ, представник Росії на переговорах з Україною. – Ред.) …активізувалася, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля Мінськ-3. Звичайно, ми на це не підемо", – зауважив Данілов.

Серед таких маркерів він згадав також Мюнхенську безпекову конференцію, яка має відбутися у другій половині лютого, і "події в Нью-Йорку 23-24 лютого". "Червоний Хрест почав турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян", – сказав секретар РНБО.

"Тобто є багато маркерів, які кажуть про те, що в лютому може бути певне загострення. Але нам не треба лякатися. Нам треба готуватися до цих речей, що ми й робимо", – додав Данілов.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
04.01.2023 22:23
+24
Якби не Мінськ 2 то воювали б зараз в гумових капцях з 100% волонтерськими броніками і касками, як в 2014-му
показати весь коментар
04.01.2023 22:38
+15
Щось занадто багато часу на розмови стало у вас усіх.
показати весь коментар
04.01.2023 22:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось занадто багато часу на розмови стало у вас усіх.
показати весь коментар
04.01.2023 22:21 Відповісти
Заробляють бали.
показати весь коментар
04.01.2023 22:26 Відповісти
ДА вы шо сурьезно??!! а как насчет ***** воно до лютого дотянет ушлебок?? как по мне не очень то много оснований так полагать... что ТОЧНО дотянет на сегодня уже- вопрос 50 на 50% ....
показати весь коментар
04.01.2023 22:30 Відповісти
Профессор околовсяческих наук Соловей, которого тащят и в наши эфиры, видимо не совсем соображая какую он ведёт игру, уже года 3 компоссирует всем мозги насчёт "вот-вот", "изо дня на день", "летом 2021-го бункерный еле ходит", "в 2022-м фюрера ну точно уже не будет в политике" и тому подобную лабуду, да ещё и с медицинскими диагнозами, за которые его бы уже давно живьём закопали в Битцевском парке, рядом с которым он живёт. А наш доверчивый народ, в том числе и недополитики, всё это повторяют с загадочным видом якобы всезнаемости, при этом не вылазя из соцсетей
показати весь коментар
04.01.2023 22:40 Відповісти
Путйло живіший усіх живих.
показати весь коментар
04.01.2023 22:48 Відповісти
да украинские тв "журналисты" особенно с тв каналов зеленского и оппы дермака тупые как валенки (или полезные идиоты) - постоянно тащат в свои эфиры фсб-шных сливных бачков псевдо борцов против путлера и типа "хароших руських"- идиоты не пуганные - война ничего их не учит - интеллектуальный уровень просел до нуля..
показати весь коментар
05.01.2023 00:15 Відповісти
Так він запрограмований. Зараз менше ставить діагнози хйу.
показати весь коментар
05.01.2023 01:00 Відповісти
соловей сейчас вещает как обосратый потому что его армии дали песты в Украине и он не знает как обьяснить что рашка ни какая не великая
показати весь коментар
05.01.2023 08:49 Відповісти
забагато та не про те що треба. Коли цього балабола спитали щодо Чонгару та херсонщини - то відповів "не на часі". А на інше є час балаболити
показати весь коментар
05.01.2023 09:17 Відповісти
А у цього дєятєля ще й словесний понос відкрився.
показати весь коментар
05.01.2023 10:00 Відповісти
ну тож час "шашличків" минув, готуйте зустрічну піздюліну! Бо схоже перед 24 лютим не всі знали вислів Si vis pacem, para bellum
показати весь коментар
04.01.2023 22:22 Відповісти
показати весь коментар
04.01.2023 22:23 Відповісти
😁 ті, що вели себе харашо - попадуть на концерт Кобзона.)))
показати весь коментар
04.01.2023 22:26 Відповісти
"Червонийхрест" зі своїми "турботами" іде слідом за кацапським крейсером!!!
показати весь коментар
04.01.2023 22:24 Відповісти
Капітуляції України ніколи не буде.Крапка.
показати весь коментар
04.01.2023 22:24 Відповісти
А Оманськи перемовини навіщо були ?
показати весь коментар
05.01.2023 09:51 Відповісти
Yahoo його зна, якого "ступеню загостреності" має на увазі цей "поважний пан".Після Бахмута всим притомним здається мало би бути все зрозуміло.
показати весь коментар
04.01.2023 22:25 Відповісти
Цензор заполонили "жуки - гнойовики". Не засуджуйте їх, це їх спосіб виживання і їм немає справ до людей.
показати весь коментар
04.01.2023 22:28 Відповісти
от оце киздабольство до добра не доведе
показати весь коментар
04.01.2023 22:30 Відповісти
Дуже цікаво! А чому пан "Данілов у чорній сорочці" не згадує про самміт "Україна-ЄС", що пройде раніше, про "Рамштайн", який теж відбудеться раніше?
Данілов, тобі, як ветеринару, повинно бути відомо, шо попередити хворобу є краще, ніж долати наслідки! То ж все у ваших "зелених" руках... Але саме це і викликає занепокоєння
показати весь коментар
04.01.2023 22:33 Відповісти
Якби не Мінськ 2 то воювали б зараз в гумових капцях з 100% волонтерськими броніками і касками, як в 2014-му
показати весь коментар
04.01.2023 22:38 Відповісти
Розмріявся.Швидше,-до Оману-2
показати весь коментар
04.01.2023 22:40 Відповісти
Данилов,зазвичай ваше збiговисько обсирається у лютому..То може вже зробите потрiбнi висновки? Чи знову iх робити суспiльству?
показати весь коментар
04.01.2023 22:44 Відповісти
От же ж носяться з тим "мінськом", як ми про асхфальт нагадуєм...
показати весь коментар
04.01.2023 22:48 Відповісти
краще б казали про "формулу Штанмаєра" яку Гундосік підписав (розведення військ і тд)
показати весь коментар
05.01.2023 02:05 Відповісти
Конгресс США нового состава вчера не смог избрать нового Спікера Палаты Представителей сегодня крысы Трамписты республиканцы устроили скандал провалили тот кандидатуры...
От избрания Спикера много чего зависит от помощи Украине в том числе...
Трамписты беснуются....
Надобраніч 👏
показати весь коментар
04.01.2023 22:49 Відповісти
Вообще-то демократ Байден положил в дальний ящик закон Конгресса про ЛендЛиз, т.е. про поставки тяжелого вооружения и самолётов.
А всё потому, что его подпись стоит под неким документом рядом с подписью пуйла - после встречи в Женеве в июне 2021г
показати весь коментар
05.01.2023 00:17 Відповісти
Добре, що в Європі всім заправляють Штати!
показати весь коментар
04.01.2023 23:09 Відповісти
Як показав час, мінські угоди це було єдине правильне рішення на той час. Це був виграний час терміном в вісім років. І по барабану що було в тих угодах прописано. Якби ***** всім своїм 200-сот тисячним шоблом відкрито зайшов в Україну в 2014 році, України вже б небуло. А ви уроди мир в очах ***** бачили, асфальт клали, ракетні програми звертали. Час покаже хто армію і історію творив, а хто...
показати весь коментар
04.01.2023 23:22 Відповісти
Данілов любить розкидатися бравурними реченнями.А діти і родичі його воюють? Мінськ був кращою ситуацією,ніж те що зараз.Легко йому і іншим розповідати за перемоги.
показати весь коментар
04.01.2023 23:45 Відповісти
минск был лучше на время - но постоянно такая ситуация оставаться не могла
показати весь коментар
05.01.2023 00:18 Відповісти
Ну так і постійно він і не мав бути.
показати весь коментар
05.01.2023 00:48 Відповісти
то есть война была бы по любому - так о чем ты споришь
показати весь коментар
05.01.2023 00:55 Відповісти
Ні.Україна би стала ще сильніша і москалі би просто були змушенні змиритися.
показати весь коментар
05.01.2023 01:21 Відповісти
стала бы сильнiшой? при зеленском? ты бредишь
показати весь коментар
05.01.2023 01:26 Відповісти
Так не при Зеленському.Це ж його влада,була і є проти мінська.
показати весь коментар
05.01.2023 01:30 Відповісти
нужно говорить о времени а не о том кто там был против - минск бы не отменил войну потому что путлеру перед уходом с поста нужен был имперский кипешь
показати весь коментар
05.01.2023 01:36 Відповісти
то что влада зеленского была против минска это брехня такая же как и то что они не хотели сдать Украину до войны и в стамбуле
показати весь коментар
05.01.2023 01:40 Відповісти
Вони хотіли виконати мінськ і піти еа поступки москалям.
показати весь коментар
05.01.2023 01:45 Відповісти
так ты же написал что влада зеленского была против минска ты что не помнишь что пишешь
показати весь коментар
05.01.2023 02:54 Відповісти
Проти такого,який був при попереднику.
показати весь коментар
05.01.2023 03:15 Відповісти
минский договор-процесс был один и он ни в каком виде не устраивал Украинцев - а вот зеленые пляди с удовольствием бы его выполнили если бы не народ..
показати весь коментар
05.01.2023 06:57 Відповісти
Ну так яка могла бути тоді альтернатива мінським угодам? Починати повномасштабну тоді війну?
показати весь коментар
05.01.2023 11:32 Відповісти
***** пытается организовать минск-2.
а шапито пытается организовать оманские встречи-2.
показати весь коментар
04.01.2023 23:50 Відповісти
Зеленский долженбылсказать с трибуны конгресса, что если Байден прямо сейчас не даст Украине самолёты, танки и далекобойную арту, то проиграет выборы 2024г на 100%!
показати весь коментар
05.01.2023 00:14 Відповісти
ты ботиха кацапская должна убитсяапстену
показати весь коментар
05.01.2023 00:19 Відповісти
Ты ботиха кацапская должна убитсяапстену
показати весь коментар
05.01.2023 00:30 Відповісти
Его бы поджопниками выгнали из Конгресса обе партии сразу Это оуевшее чмо и так уже пообещало Трампу уголовных дел на Байдена, и до сих пор эти дела остаются открытыми!
показати весь коментар
05.01.2023 12:52 Відповісти
Это когда Зе пообещало? в конгрессе его проводили с овациями
показати весь коментар
05.01.2023 13:08 Відповісти
У Діми Козака є друг та партнер в ОПі, він теж носиться з новою концепцією безпеки ( для себе та Гнусавого). Зараз надасть дерьмак козаку гарантій та назвуть його Кокшайськ 1 (стара назва Йошкар Оли, твердині русскага міра) а Козак дерьмаку навзаєм і будуть радовать один одного
показати весь коментар
05.01.2023 01:06 Відповісти
бажаю мос КАЛЛ ям повного ПРОВАЛУ!
показати весь коментар
05.01.2023 03:03 Відповісти
хай віддають Луганськ, Донецьк, Херсон,\ Маріуполь та й буде їм і мінськ-3 і4
показати весь коментар
05.01.2023 06:45 Відповісти
Не брешить: Зеля прагне до Мінська-3. А Московія ставить більш серйозні завдання щодо знищення України.
показати весь коментар
05.01.2023 07:41 Відповісти
З поганими мінськими ми рашку зупинили і зсу відродили.
показати весь коментар
05.01.2023 10:02 Відповісти
 
 