РФ проводит встречи в Европе, чтобы принудить нас к Минску-3, - Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что есть много маркеров, свидетельствующих о том, что Россия готовится к "определенному обострению" в феврале.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
"Они к этому готовятся", – сказал Данилов.
По его словам, сейчас есть много маркеров, свидетельствующих о том, что в феврале "у них будет еще одна попытка, чтобы решить этот вопрос".
"Сейчас человек по фамилии Козак (Дмитрий Козак, заместитель главы Администрации президента РФ, представитель России на переговорах с Украиной. – Ред.) …активизировался, проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают, соглашений а-ля Минск-3. Конечно, мы на это не пойдем", – отметил Данилов.
Среди таких маркеров он упомянул также Мюнхенскую конференцию безопасности, которая должна состояться во второй половине февраля, и "события в Нью-Йорке 23-24 февраля". "Красный Крест начал беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян", – сказал секретарь СНБО.
"То есть много маркеров, которые говорят о том, что в феврале может быть определенное обострение. Но нам не нужно пугаться. Нам нужно готовиться к этим вещам, что мы и делаем", – добавил Данилов.
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Данілов, тобі, як ветеринару, повинно бути відомо, шо попередити хворобу є краще, ніж долати наслідки! То ж все у ваших "зелених" руках... Але саме це і викликає занепокоєння
От избрания Спикера много чего зависит от помощи Украине в том числе...
Трамписты беснуются....
Надобраніч 👏
А всё потому, что его подпись стоит под неким документом рядом с подписью пуйла - после встречи в Женеве в июне 2021г
а шапито пытается организовать оманские встречи-2.