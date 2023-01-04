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РФ проводит встречи в Европе, чтобы принудить нас к Минску-3, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что есть много маркеров, свидетельствующих о том, что Россия готовится к "определенному обострению" в феврале.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Они к этому готовятся", – сказал Данилов.

По его словам, сейчас есть много маркеров, свидетельствующих о том, что в феврале "у них будет еще одна попытка, чтобы решить этот вопрос".

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"Сейчас человек по фамилии Козак (Дмитрий Козак, заместитель главы Администрации президента РФ, представитель России на переговорах с Украиной. – Ред.) …активизировался, проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают, соглашений а-ля Минск-3. Конечно, мы на это не пойдем", – отметил Данилов.

Среди таких маркеров он упомянул также Мюнхенскую конференцию безопасности, которая должна состояться во второй половине февраля, и "события в Нью-Йорке 23-24 февраля". "Красный Крест начал беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян", – сказал секретарь СНБО.

"То есть много маркеров, которые говорят о том, что в феврале может быть определенное обострение. Но нам не нужно пугаться. Нам нужно готовиться к этим вещам, что мы и делаем", – добавил Данилов.
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Топ комментарии
+25
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04.01.2023 22:23
+24
Якби не Мінськ 2 то воювали б зараз в гумових капцях з 100% волонтерськими броніками і касками, як в 2014-му
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04.01.2023 22:38
+15
Щось занадто багато часу на розмови стало у вас усіх.
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04.01.2023 22:21
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Щось занадто багато часу на розмови стало у вас усіх.
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04.01.2023 22:21 Ответить
Заробляють бали.
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04.01.2023 22:26 Ответить
ДА вы шо сурьезно??!! а как насчет ***** воно до лютого дотянет ушлебок?? как по мне не очень то много оснований так полагать... что ТОЧНО дотянет на сегодня уже- вопрос 50 на 50% ....
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04.01.2023 22:30 Ответить
Профессор околовсяческих наук Соловей, которого тащят и в наши эфиры, видимо не совсем соображая какую он ведёт игру, уже года 3 компоссирует всем мозги насчёт "вот-вот", "изо дня на день", "летом 2021-го бункерный еле ходит", "в 2022-м фюрера ну точно уже не будет в политике" и тому подобную лабуду, да ещё и с медицинскими диагнозами, за которые его бы уже давно живьём закопали в Битцевском парке, рядом с которым он живёт. А наш доверчивый народ, в том числе и недополитики, всё это повторяют с загадочным видом якобы всезнаемости, при этом не вылазя из соцсетей
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04.01.2023 22:40 Ответить
Путйло живіший усіх живих.
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04.01.2023 22:48 Ответить
да украинские тв "журналисты" особенно с тв каналов зеленского и оппы дермака тупые как валенки (или полезные идиоты) - постоянно тащат в свои эфиры фсб-шных сливных бачков псевдо борцов против путлера и типа "хароших руських"- идиоты не пуганные - война ничего их не учит - интеллектуальный уровень просел до нуля..
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05.01.2023 00:15 Ответить
Так він запрограмований. Зараз менше ставить діагнози хйу.
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05.01.2023 01:00 Ответить
соловей сейчас вещает как обосратый потому что его армии дали песты в Украине и он не знает как обьяснить что рашка ни какая не великая
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05.01.2023 08:49 Ответить
забагато та не про те що треба. Коли цього балабола спитали щодо Чонгару та херсонщини - то відповів "не на часі". А на інше є час балаболити
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05.01.2023 09:17 Ответить
А у цього дєятєля ще й словесний понос відкрився.
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05.01.2023 10:00 Ответить
ну тож час "шашличків" минув, готуйте зустрічну піздюліну! Бо схоже перед 24 лютим не всі знали вислів Si vis pacem, para bellum
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04.01.2023 22:22 Ответить
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04.01.2023 22:23 Ответить
😁 ті, що вели себе харашо - попадуть на концерт Кобзона.)))
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04.01.2023 22:26 Ответить
"Червонийхрест" зі своїми "турботами" іде слідом за кацапським крейсером!!!
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04.01.2023 22:24 Ответить
Капітуляції України ніколи не буде.Крапка.
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04.01.2023 22:24 Ответить
А Оманськи перемовини навіщо були ?
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05.01.2023 09:51 Ответить
Yahoo його зна, якого "ступеню загостреності" має на увазі цей "поважний пан".Після Бахмута всим притомним здається мало би бути все зрозуміло.
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04.01.2023 22:25 Ответить
Цензор заполонили "жуки - гнойовики". Не засуджуйте їх, це їх спосіб виживання і їм немає справ до людей.
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04.01.2023 22:28 Ответить
от оце киздабольство до добра не доведе
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04.01.2023 22:30 Ответить
Дуже цікаво! А чому пан "Данілов у чорній сорочці" не згадує про самміт "Україна-ЄС", що пройде раніше, про "Рамштайн", який теж відбудеться раніше?
Данілов, тобі, як ветеринару, повинно бути відомо, шо попередити хворобу є краще, ніж долати наслідки! То ж все у ваших "зелених" руках... Але саме це і викликає занепокоєння
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04.01.2023 22:33 Ответить
Якби не Мінськ 2 то воювали б зараз в гумових капцях з 100% волонтерськими броніками і касками, як в 2014-му
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04.01.2023 22:38 Ответить
Розмріявся.Швидше,-до Оману-2
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04.01.2023 22:40 Ответить
Данилов,зазвичай ваше збiговисько обсирається у лютому..То може вже зробите потрiбнi висновки? Чи знову iх робити суспiльству?
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04.01.2023 22:44 Ответить
От же ж носяться з тим "мінськом", як ми про асхфальт нагадуєм...
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04.01.2023 22:48 Ответить
краще б казали про "формулу Штанмаєра" яку Гундосік підписав (розведення військ і тд)
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05.01.2023 02:05 Ответить
Конгресс США нового состава вчера не смог избрать нового Спікера Палаты Представителей сегодня крысы Трамписты республиканцы устроили скандал провалили тот кандидатуры...
От избрания Спикера много чего зависит от помощи Украине в том числе...
Трамписты беснуются....
Надобраніч 👏
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04.01.2023 22:49 Ответить
Вообще-то демократ Байден положил в дальний ящик закон Конгресса про ЛендЛиз, т.е. про поставки тяжелого вооружения и самолётов.
А всё потому, что его подпись стоит под неким документом рядом с подписью пуйла - после встречи в Женеве в июне 2021г
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05.01.2023 00:17 Ответить
Добре, що в Європі всім заправляють Штати!
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04.01.2023 23:09 Ответить
Як показав час, мінські угоди це було єдине правильне рішення на той час. Це був виграний час терміном в вісім років. І по барабану що було в тих угодах прописано. Якби ***** всім своїм 200-сот тисячним шоблом відкрито зайшов в Україну в 2014 році, України вже б небуло. А ви уроди мир в очах ***** бачили, асфальт клали, ракетні програми звертали. Час покаже хто армію і історію творив, а хто...
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04.01.2023 23:22 Ответить
Данілов любить розкидатися бравурними реченнями.А діти і родичі його воюють? Мінськ був кращою ситуацією,ніж те що зараз.Легко йому і іншим розповідати за перемоги.
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04.01.2023 23:45 Ответить
минск был лучше на время - но постоянно такая ситуация оставаться не могла
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05.01.2023 00:18 Ответить
Ну так і постійно він і не мав бути.
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05.01.2023 00:48 Ответить
то есть война была бы по любому - так о чем ты споришь
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05.01.2023 00:55 Ответить
Ні.Україна би стала ще сильніша і москалі би просто були змушенні змиритися.
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05.01.2023 01:21 Ответить
стала бы сильнiшой? при зеленском? ты бредишь
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05.01.2023 01:26 Ответить
Так не при Зеленському.Це ж його влада,була і є проти мінська.
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05.01.2023 01:30 Ответить
нужно говорить о времени а не о том кто там был против - минск бы не отменил войну потому что путлеру перед уходом с поста нужен был имперский кипешь
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05.01.2023 01:36 Ответить
то что влада зеленского была против минска это брехня такая же как и то что они не хотели сдать Украину до войны и в стамбуле
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05.01.2023 01:40 Ответить
Вони хотіли виконати мінськ і піти еа поступки москалям.
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05.01.2023 01:45 Ответить
так ты же написал что влада зеленского была против минска ты что не помнишь что пишешь
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05.01.2023 02:54 Ответить
Проти такого,який був при попереднику.
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05.01.2023 03:15 Ответить
минский договор-процесс был один и он ни в каком виде не устраивал Украинцев - а вот зеленые пляди с удовольствием бы его выполнили если бы не народ..
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05.01.2023 06:57 Ответить
Ну так яка могла бути тоді альтернатива мінським угодам? Починати повномасштабну тоді війну?
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05.01.2023 11:32 Ответить
***** пытается организовать минск-2.
а шапито пытается организовать оманские встречи-2.
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04.01.2023 23:50 Ответить
Зеленский долженбылсказать с трибуны конгресса, что если Байден прямо сейчас не даст Украине самолёты, танки и далекобойную арту, то проиграет выборы 2024г на 100%!
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05.01.2023 00:14 Ответить
ты ботиха кацапская должна убитсяапстену
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05.01.2023 00:19 Ответить
Ты ботиха кацапская должна убитсяапстену
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05.01.2023 00:30 Ответить
Его бы поджопниками выгнали из Конгресса обе партии сразу Это оуевшее чмо и так уже пообещало Трампу уголовных дел на Байдена, и до сих пор эти дела остаются открытыми!
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05.01.2023 12:52 Ответить
Это когда Зе пообещало? в конгрессе его проводили с овациями
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05.01.2023 13:08 Ответить
У Діми Козака є друг та партнер в ОПі, він теж носиться з новою концепцією безпеки ( для себе та Гнусавого). Зараз надасть дерьмак козаку гарантій та назвуть його Кокшайськ 1 (стара назва Йошкар Оли, твердині русскага міра) а Козак дерьмаку навзаєм і будуть радовать один одного
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05.01.2023 01:06 Ответить
бажаю мос КАЛЛ ям повного ПРОВАЛУ!
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05.01.2023 03:03 Ответить
хай віддають Луганськ, Донецьк, Херсон,\ Маріуполь та й буде їм і мінськ-3 і4
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05.01.2023 06:45 Ответить
Не брешить: Зеля прагне до Мінська-3. А Московія ставить більш серйозні завдання щодо знищення України.
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05.01.2023 07:41 Ответить
З поганими мінськими ми рашку зупинили і зсу відродили.
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05.01.2023 10:02 Ответить
 
 