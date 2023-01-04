Байден підтвердив, що постачання Україні БМП Bradley обговорюється

Президент США Джо Байден підтвердив, що у Сполучених Штатах триває обговорення постачань американських бойових машин піхоти М2 Bradley для ЗСУ.

Про це у Twitter повідомила журналістка Bloomberg з пулу Білого дому Дженніфер Джейкобс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

29 грудня агентство Bloomberg з посиланням на ознайомлених із питанням неназваних співрозмовників повідомило, що США обмірковують передачу Україні бойових машин Bradley, проте остаточного рішення поки що не ухвалено.

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