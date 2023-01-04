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Байден підтвердив, що постачання Україні БМП Bradley обговорюється
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден підтвердив, що у Сполучених Штатах триває обговорення постачань американських бойових машин піхоти М2 Bradley для ЗСУ.
Про це у Twitter повідомила журналістка Bloomberg з пулу Білого дому Дженніфер Джейкобс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
29 грудня агентство Bloomberg з посиланням на ознайомлених із питанням неназваних співрозмовників повідомило, що США обмірковують передачу Україні бойових машин Bradley, проте остаточного рішення поки що не ухвалено.
Топ коментарі
+21 Серая Лиса
показати весь коментар04.01.2023 23:36
+19 Вася Шевченко f77d76ba
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+13 переигравший ботокс
показати весь коментар04.01.2023 23:32
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Будь ласка, зачекайте...
а у американских политиков на первом месте интересы американцев и своей партии
чим більше тягнуть резіну, тим потужніша зброя буде потрібна
Генерал Залужний все чітко сказав:
броневий кулак - Крим буде відрізаний з суши,
МЛРС - Крим стане Херсоном
подивіться на голосування: серед республіканців всього лише 22 трампіста, а решта нормальні пацани
крутять Байден та глиста Саліван
один лисий вже направляв до Куби кораблі....
чи не так ?
вот пульне цей офіцер ЯО в Омерику, прийде додому щи хлєбать, а там жінка із спаленими від отвєтки патлами та дочка-хібакусі скажуть йому: "ну ти й мудак !"
чи не так ?
залишили ракети ?
отож, а ракети на Кубі, це не ракети в Туреччині
після того як "один лисий вже направляв до Куби кораблі" відбулась суттєва деескалація
язик не повертається назвати це пшиком
До того ж, московитам не треба далеко відправляти кораблі - Аляска поруч, тільки руку простягни! Але сцикотно...
Але ваш, пане, стьоб (якщо це був саме він) мені сподобався!
Любой конфликт с США в Тихом или Атлантическом океане сразу сместит акцент с Украины. При этом никакой эскалации не случится и моментального разгрома РФ тоже.
Микрон с Шольцем будут точно также ежедневно названивать Путину и призывать к переговорам.
Да, Путин потеряет пару кораблей и подводных лодок, но поставки оружия в Украину встанут.
Именно это ему и нужно в предверии нового наступления.
Это же элементарный ход, Ватсон!
Такий сценарій можливий хіба у випадку, якщо Захід дасть значну "слабину" і дозволить Пуйлу досягнути значного успіху у війні з нами. Ось тоді такі люди як Сі ЦзіньПін, Ким Чен Ин, іранські аятолли та інші ******* диктатори можуть дійсно "підняти голову". Я не вірю, що Західний світ дозволить цьому статися, це буде крах світового капіталізму і демократії.
ЗСУ у середу, 4 січня, збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
хлопкиаплодисменты на Фиоленте
С этой приблатненной достоевщинкой в мировом масштабе надо заканчивать немедленно, нейтрализовав либо самого серийного маньяка, либо подчиненную ему по профессиональному недосмотру психиатров(С)