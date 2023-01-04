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Байден підтвердив, що постачання Україні БМП Bradley обговорюється

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

bradley

Президент США Джо Байден підтвердив, що у Сполучених Штатах триває обговорення постачань американських бойових машин піхоти М2 Bradley для ЗСУ.

 Про це у Twitter повідомила журналістка Bloomberg з пулу Білого дому Дженніфер Джейкобс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

29 грудня агентство Bloomberg з посиланням на ознайомлених із питанням неназваних співрозмовників повідомило, що США обмірковують передачу Україні бойових машин Bradley, проте остаточного рішення поки що не ухвалено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США обмірковують постачання Україні БМП Bradley, – Bloomberg
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Топ коментарі
+21
Ви у слові ***** зробили аж 4 помилки. Це неприпустимо!
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04.01.2023 23:36
+19
///
ЗСУ у середу, 4 січня, збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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04.01.2023 23:39
+13
Допомога надається крапельними методами, якби дали вдосталь військової техніки ще на початку весни, то війна би скінчилась до літа
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04.01.2023 23:32
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А тут-то в чем проблема... не танки и их реально много у США... и очень бы помогли, помощнее, чем М113 будут...
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04.01.2023 23:21 Відповісти
Допомога надається крапельними методами, якби дали вдосталь військової техніки ще на початку весни, то війна би скінчилась до літа
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04.01.2023 23:32 Відповісти
допомога надается так как считается нужным той странной которая это делает - Украина не пуп земли как бы нам этого не хотелось
а у американских политиков на первом месте интересы американцев и своей партии
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04.01.2023 23:41 Відповісти
Американские граждане в булочную на танках не ездят. А если танк стоит без дела, то и протухнуть может
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05.01.2023 05:57 Відповісти
танки дадут как только будут решены проблемы с подготовкой экипажей ремонтной базы, персонала облслуживания и л о г и с т и к и
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05.01.2023 06:51 Відповісти
Похоже я веду переписку с человеком из Пентагона. Так бы и сказали.
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05.01.2023 08:01 Відповісти
просто нужно не много мозг включать и слушать знающих людей а не ботов зеленых
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05.01.2023 08:10 Відповісти
А почему не ботов кремлевских? Поменяли тактику «дискуссии»?
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05.01.2023 12:37 Відповісти
+ 100!
чим більше тягнуть резіну, тим потужніша зброя буде потрібна

Генерал Залужний все чітко сказав:
броневий кулак - Крим буде відрізаний з суши,
МЛРС - Крим стане Херсоном
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04.01.2023 23:42 Відповісти
Если бы всё зависило от Байдена, то онне далбы ничего
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05.01.2023 00:07 Відповісти
если бы ты не был кацапским ботом то тебя не было-бы на цензоре
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06.01.2023 00:11 Відповісти
если бы ты не был дебильным кацапским ботом то тебя не было-бы на цензоре
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06.01.2023 00:23 Відповісти
очень остроумно - купи себе мозг если своего не хватает
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06.01.2023 01:09 Відповісти
Так купи - на то что ты пишешь мозг не потребен
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06.01.2023 01:33 Відповісти
я тебе боту могу только по башке настучать
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06.01.2023 01:55 Відповісти
Администрация очень ограничена, она не все может решить. В конгресе есть трамписты и они мешают.
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04.01.2023 23:42 Відповісти
єрунда !!!!

подивіться на голосування: серед республіканців всього лише 22 трампіста, а решта нормальні пацани

крутять Байден та глиста Саліван
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04.01.2023 23:44 Відповісти
Дело не только в голосовании. Трамписты устраивают разные компании например ни цента Украине, устраивают скандалы например о Зелеском - парень в спортивном костюме приехал клянчить денег, гнать его ну и т.д. Это создает определенный бэкграуд и администрация тупо перестраховывается как бы чего не вышло.
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05.01.2023 07:39 Відповісти
Да вы шо? А вы там заседали и все слышали? Или скинете линна слушания, где трамписты мешают
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05.01.2023 05:59 Відповісти
Юрий Швец, Рамис Юнус
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05.01.2023 07:34 Відповісти
Я о линке на документы Конгресса говорю, а вы меня к дерьмомету отсылаете
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05.01.2023 08:02 Відповісти
Дерьмомет трампушка и его последователи, скажи трамписты не орали ни цента Украине ?Хватит гнать волну коза драная
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05.01.2023 08:30 Відповісти
Козел драный, имеете проблемы с пониманием прочитанного? Я прошу линк на оригинальные документы Конгресса США, которые подтверждают ваше утверждение. Линка не имеете, документы не видели и не читали. Но нахлебались дерма от Швеца и прочих. Хлебайте и дальше, но не загрязняйте эфи
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05.01.2023 12:42 Відповісти
ты совсем придурок что ли все трамписты - сучки кацапсике голосуют против помощи Украине
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06.01.2023 00:12 Відповісти
Ещё один патриота изображает. Линк, недоделанный
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06.01.2023 04:19 Відповісти
дура почитай конченого сыночка трампа неужели папаши с ним не согласен
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06.01.2023 04:25 Відповісти
Дурак, я хочу почитать его кухарку и садовник
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06.01.2023 06:36 Відповісти
"Бредлі" добре себе показали під час операції "Буря в Пустелі" - навіть краще ніж "Абрамси"!
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05.01.2023 01:42 Відповісти
Как много меняет в голове всего один осколок, даже если он попал в жопу рогозина.
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04.01.2023 23:23 Відповісти
Путин уже направил корабль к берегам США. Путину нужен военный конфликт с США, чтобы оправдать свое поражение в Украине. Байден провоцирует Путина на новый Перл Харбор. Дедушкам все равно, они уже старые...
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04.01.2023 23:31 Відповісти
Ви у слові ***** зробили аж 4 помилки. Це неприпустимо!
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04.01.2023 23:36 Відповісти


один лисий вже направляв до Куби кораблі....
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04.01.2023 23:39 Відповісти
пам'ятаєте чим закінчилося ?
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05.01.2023 00:04 Відповісти
пшиком закінчилось - всі хотять жити, особливо дружини та дочьки офіцерів

чи не так ?

вот пульне цей офіцер ЯО в Омерику, прийде додому щи хлєбать, а там жінка із спаленими від отвєтки патлами та дочка-хібакусі скажуть йому: "ну ти й мудак !"

чи не так ?
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05.01.2023 01:02 Відповісти
закінчилось тим що амери підтерли свої юпітери з турції - як на мене то аналогія не на нашу користь
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05.01.2023 01:04 Відповісти
а що зробили совєти на Кубі ?
залишили ракети ?

отож, а ракети на Кубі, це не ракети в Туреччині
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05.01.2023 04:02 Відповісти
добре - по пояснюю по літерах

після того як "один лисий вже направляв до Куби кораблі" відбулась суттєва деескалація
язик не повертається назвати це пшиком
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05.01.2023 10:59 Відповісти
Американцы из этого кораблика ресторанчик сделают, такие случаи уже были.
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04.01.2023 23:37 Відповісти
кацап у вас ботокс потек из ушей
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04.01.2023 23:42 Відповісти
Йой, як в США всі затряслися! А от якби туди ще й "Кузю" послати - то усе НАТО б здалося відразу! Одночасно реготати і займатися обороною - важко. Але "Кузя" періодично догоряє на "ремонті" і не може посприяти захопленню "клятої Америки"...
До того ж, московитам не треба далеко відправляти кораблі - Аляска поруч, тільки руку простягни! Але сцикотно...

Але ваш, пане, стьоб (якщо це був саме він) мені сподобався!
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04.01.2023 23:49 Відповісти
Если у США случится военный конфликт с ****** - абсолютно все поставки оружия в Украину остановятся. Не нужно недооценивать врага и идеализировать союзников.
Любой конфликт с США в Тихом или Атлантическом океане сразу сместит акцент с Украины. При этом никакой эскалации не случится и моментального разгрома РФ тоже.
Микрон с Шольцем будут точно также ежедневно названивать Путину и призывать к переговорам.
Да, Путин потеряет пару кораблей и подводных лодок, но поставки оружия в Украину встанут.
Именно это ему и нужно в предверии нового наступления.
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04.01.2023 23:57 Відповісти
Kakoj ecio karabl mozet ugrozat statam?Oni jesli zaxotiat ves flot kacapski sotriot bez problem.Nenado sravnivat dve raznyje urovnia armiji.Uroven ix ocen silno otlycajetsia
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05.01.2023 00:04 Відповісти
Ну и что? У ***** нет цели победить США или потопить их корабли. У него цель - напасть и отвлечь внимание от Украины.
Это же элементарный ход, Ватсон!
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05.01.2023 00:09 Відповісти
Ecio s kem ona mozet napast jesli uze netu takoj kak armiji,ona razbyta.Gde reguliarnja ix armija,jesli zeki i rezerv teper vojujet.Gde ix reguliarnaja armija sto s Nato dolzna byla vojevat,tanki i drugaja texnika takze pocti neostalos.
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05.01.2023 00:32 Відповісти
Именно превосходство США в обычных вооружениях - гарантия того. что они не применят их в полной мере против РФ.
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05.01.2023 00:11 Відповісти
U amerikansec obycnyje voruzenyje kakix kacapi daze nevydeli,sto tam govorit sto oni imeli u sebia.Nicego nemogu pridumat iz voruzenyje stob te imeli sto to podobnoje kak u amerikancev.Uroven razvytija sovsem drugoj,i eto vazno
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05.01.2023 00:24 Відповісти
Ти адекватний флот в рф один з найгірших в Європі флот Японії здатен знищити флот РФ і затрати все що вони захочуть а ти говориш про США 1 авіаносець США і флоту РФ не існує
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05.01.2023 15:05 Відповісти
Если у США случится военный конфликт с ******, война с Украиной сразу же закончится. И там и здесь раша быть не сможет
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05.01.2023 00:21 Відповісти
Миша Коротков, "Если у США случится военный конфликт с ******", то эрэфии не станет через месяц. Во-первых, США - это НАТО. Во-вторых, Украина поможет странам альянса укатать русню😂🤣😂
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05.01.2023 00:24 Відповісти
А варіант Тайвань-КИТАЙ не розглядали? Якщо там ЩОСЬ замутиться Америці явно буде вже не до України. І рашка якби ні при чому...а які "оперативні і рішучі" гейропейці члени НАТО ми вже бачимо(брити окрема розмова). так що не все так однозначно. Окрім того, всі добре знаємо, що основний "заводіла" в НАТО все таки Америка, але...але тихоокеанський регіон все таки район інтересів Америки, а не всього НАТО. А на два фронти навіть Америка не рискне тягатись. І ще одне-та не хочуть(бояться) вони всі раптового розпаду рашки. Ослабити -так, розпаду- боронь боже...якось так
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05.01.2023 06:43 Відповісти
Можете не хвилюватись, Китай не почне війну проти Тайваню (принаймні у найближчі десятиліття). Китайська економіка є досить залежною від ринку США та американських санкцій. Особливо зараз, коли в них є певна економічна криза. Китайці не такі дурні, щоб після десятиліть будівництва власної економіки, розбудови інфраструктури, масштабів якої немає мабуть більше ніде у світі, розв'язати велику континентальну війну з НАТО, яка просто погубить все те, що вони створювали багато років...
Такий сценарій можливий хіба у випадку, якщо Захід дасть значну "слабину" і дозволить Пуйлу досягнути значного успіху у війні з нами. Ось тоді такі люди як Сі ЦзіньПін, Ким Чен Ин, іранські аятолли та інші ******* диктатори можуть дійсно "підняти голову". Я не вірю, що Західний світ дозволить цьому статися, це буде крах світового капіталізму і демократії.
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05.01.2023 08:50 Відповісти
///
ЗСУ у середу, 4 січня, збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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04.01.2023 23:39 Відповісти
а еще сегодня были хлопки аплодисменты на Фиоленте
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04.01.2023 23:43 Відповісти
бмп це круто, Броньована машина
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05.01.2023 06:19 Відповісти
Макєєвка та Чорнобаївка кожного дня...,але моцкалями про це не кажуть...💀💀💀💀🦍🦍🦍🦍й досі встають с КАЛєн🦍🦍👹👺😝
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05.01.2023 07:55 Відповісти
Як же важко вони це все "родять"... Ну очевидно ж, що штучно затягують надання нам всього необхідного в часі.
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05.01.2023 08:34 Відповісти
Россия проиграла развязанную ею 4-ую мировую войну. Модальность ее капитуляции (щадящая или обвальная) обсуждается сейчас в столицах держав-победительниц (Киев, Вашингтон, Лондон) Безоговорочная Победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности, гарантии безопасности Украины в послевоенный период, репарации, наложенные на агрессора, привлечение к ответственности российских военных преступников, включая Путина, - таковы сегодня официальные требования лидеров G7/G8, закрепленные в их двух совместных заявлениях по Украине.

С этой приблатненной достоевщинкой в мировом масштабе надо заканчивать немедленно, нейтрализовав либо самого серийного маньяка, либо подчиненную ему по профессиональному недосмотру психиатров(С)
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05.01.2023 08:41 Відповісти
 
 