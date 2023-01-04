7 808 59
Байден подтвердил, что поставка Украине БМП Bradley обсуждается
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден подтвердил, что в Соединенных Штатах идет обсуждение поставок американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ.
Об этом в Twitter сообщила журналистка Bloomberg из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
29 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на ознакомленных с вопросом неназванных собеседников сообщило, что США обдумывают передачу Украине боевых машин Bradley, однако окончательное решение пока не принято.
Топ комментарии
+21 Серая Лиса
показать весь комментарий04.01.2023 23:36
+19 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий04.01.2023 23:39
+13 переигравший ботокс
показать весь комментарий04.01.2023 23:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
а у американских политиков на первом месте интересы американцев и своей партии
чим більше тягнуть резіну, тим потужніша зброя буде потрібна
Генерал Залужний все чітко сказав:
броневий кулак - Крим буде відрізаний з суши,
МЛРС - Крим стане Херсоном
подивіться на голосування: серед республіканців всього лише 22 трампіста, а решта нормальні пацани
крутять Байден та глиста Саліван
один лисий вже направляв до Куби кораблі....
чи не так ?
вот пульне цей офіцер ЯО в Омерику, прийде додому щи хлєбать, а там жінка із спаленими від отвєтки патлами та дочка-хібакусі скажуть йому: "ну ти й мудак !"
чи не так ?
залишили ракети ?
отож, а ракети на Кубі, це не ракети в Туреччині
після того як "один лисий вже направляв до Куби кораблі" відбулась суттєва деескалація
язик не повертається назвати це пшиком
До того ж, московитам не треба далеко відправляти кораблі - Аляска поруч, тільки руку простягни! Але сцикотно...
Але ваш, пане, стьоб (якщо це був саме він) мені сподобався!
Любой конфликт с США в Тихом или Атлантическом океане сразу сместит акцент с Украины. При этом никакой эскалации не случится и моментального разгрома РФ тоже.
Микрон с Шольцем будут точно также ежедневно названивать Путину и призывать к переговорам.
Да, Путин потеряет пару кораблей и подводных лодок, но поставки оружия в Украину встанут.
Именно это ему и нужно в предверии нового наступления.
Это же элементарный ход, Ватсон!
Такий сценарій можливий хіба у випадку, якщо Захід дасть значну "слабину" і дозволить Пуйлу досягнути значного успіху у війні з нами. Ось тоді такі люди як Сі ЦзіньПін, Ким Чен Ин, іранські аятолли та інші ******* диктатори можуть дійсно "підняти голову". Я не вірю, що Західний світ дозволить цьому статися, це буде крах світового капіталізму і демократії.
ЗСУ у середу, 4 січня, збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
хлопкиаплодисменты на Фиоленте
С этой приблатненной достоевщинкой в мировом масштабе надо заканчивать немедленно, нейтрализовав либо самого серийного маньяка, либо подчиненную ему по профессиональному недосмотру психиатров(С)