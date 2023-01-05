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Російські окупанти повідомляють про вибухи і роботу ППО в Мелітополі
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За словами колаборанта Володимира Рогова, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, у Мелітополі та передмісті в середу ввечері пролунав потужний вибух.
"Близько 23:35 у Мелітополі та найближчому передмісті було чути потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала ППО. Подробиці пізніше", - повідомив він у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
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