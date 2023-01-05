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Російські окупанти повідомляють про вибухи і роботу ППО в Мелітополі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

За словами колаборанта Володимира Рогова, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, у Мелітополі та передмісті в середу ввечері пролунав потужний вибух.

"Близько 23:35 у Мелітополі та найближчому передмісті було чути потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала ППО. Подробиці пізніше", - повідомив він у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"в бойні №19" більше трьох не збиратись
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05.01.2023 01:11 Відповісти
Здохніть, підори!
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05.01.2023 01:17 Відповісти
У них всегда как что то где то ***** - сразу ПВО сработало. А потом мешки черные КАМАЗами возят...
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05.01.2023 01:17 Відповісти
Всім кацапам настане спокій тільки в пеклі , а не на украінській землі 😠
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05.01.2023 01:25 Відповісти
НЛО збивали
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05.01.2023 01:34 Відповісти
Нижньогірськ, Крим зараз знов щось бововнявить
Відео - https://t.me/chp_sevastopol/10414?single
https://t.me/chp_sevastopol/10414
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05.01.2023 01:41 Відповісти
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05.01.2023 02:47 Відповісти
 
 