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Ворог обстріляв дві громади Миколаївщини, - Кім
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Вчора, 4 січня, о 10:49 та 14:57 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Також вчора, 4 січня, о 18:35 під ворожими обстрілами були два населені пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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