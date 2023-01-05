Окупанти гатять по прикордонню Харківщини, - Синєгубов

Минулої доби, 4 січня, російські окупанти з артилерії, танків та мінометів вели обстріли прикордонних населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під вогнем були: Куп'янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав.

"В області залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора в районі в с. Шийківка Ізюмського району під час проведення робіт з розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки. Старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі міста Балаклія Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 44 вибухонебезпечні предмети. Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально уважними і обережними.

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"На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Підтримуємо наші ЗСУ та віримо в Перемогу", - йдеться у повідомленні.