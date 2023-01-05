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Рашисти обстріляли Білопільську громаду з мінометів, пошкоджено лінію електропередач, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Росіяни обстріляли Білопільську громаду з мінометів, пошкоджено лінію електропередач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, вогонь окупанти вели з російського населеного пункту Краснооктябрський. Нараховано близько двох десятків прильотів.

"Загалом вчора, 4 січня, під ворожими обстрілами ПТРК, мінометів, ствольної артилерії та ВОГів опинилися 3 громади Сумщини та 1 - Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни протягом дня обстріляли населені пункти Сумської та Чернігівської області, випустили понад 20 снарядів, - ОК "Північ"

Автор: Ірина Дашківська
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