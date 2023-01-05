Окупанти вдарили по центру Херсона, загинув 20-річний хлопець, - ОВА

Рашисти вдарили по центру Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок.

Від поранень на місці загинув 20-річний хлопець.

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