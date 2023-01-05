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Окупанти вдарили по центру Херсона, загинув 20-річний хлопець, - ОВА
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Рашисти вдарили по центру Херсона.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок.
Від поранень на місці загинув 20-річний хлопець.
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