УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11895 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 254 7
армія РФ (13428) війна (56124) обстріл (20945) смерть (6550) Херсон (2314) Янушевич Ярослав (130)

Окупанти вдарили по центру Херсона, загинув 20-річний хлопець, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,острови

Рашисти вдарили по центру Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок.

Від поранень на місці загинув 20-річний хлопець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти 41 раз били по Херсонщині минулої доби, 3 особи дістали поранення, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так раділи визволенню ...але кацапи продовжують повільно вбивати мешканців і місто.
показати весь коментар
05.01.2023 11:33 Відповісти
Скільки військових своє життя віддали, щоб деокупувати Херсон, а ви пишите піррова перемога. Чи краще нехай би далі сиділи під окупацією. Звісно, що хотілось би, щоб орків вигнали одразу з нашої землі, але ж неможливо все й одразу. Страждають і херсонці, і люди в інших містах, селах. На жаль.
показати весь коментар
05.01.2023 12:00 Відповісти
Заткни рило, кацап ти пірровський
показати весь коментар
05.01.2023 12:03 Відповісти
Аби був під Бахмутом-може і був живим.
показати весь коментар
05.01.2023 11:45 Відповісти
https://youtu.be/Vq1O-jNmXgc...

Реальная история пояалениия на свет Божий настоящего путлера от польской писательницы жившей на РабZee более 10 лет...
Тихий ужас...
показати весь коментар
05.01.2023 12:33 Відповісти
цинічно звучить - косити від ЗСУ вже не потрібно...
показати весь коментар
05.01.2023 13:07 Відповісти
 
 