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Оккупанты ударили по центру Херсона, погиб 20-летний парень, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина,острови

Рашисты ударили по центру Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона – попали в дом.

От полученных ранений на месте погиб 20-летний молодой человек.

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Так раділи визволенню ...але кацапи продовжують повільно вбивати мешканців і місто.
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05.01.2023 11:33 Ответить
Скільки військових своє життя віддали, щоб деокупувати Херсон, а ви пишите піррова перемога. Чи краще нехай би далі сиділи під окупацією. Звісно, що хотілось би, щоб орків вигнали одразу з нашої землі, але ж неможливо все й одразу. Страждають і херсонці, і люди в інших містах, селах. На жаль.
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05.01.2023 12:00 Ответить
Заткни рило, кацап ти пірровський
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05.01.2023 12:03 Ответить
Аби був під Бахмутом-може і був живим.
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05.01.2023 11:45 Ответить
https://youtu.be/Vq1O-jNmXgc...

Реальная история пояалениия на свет Божий настоящего путлера от польской писательницы жившей на РабZee более 10 лет...
Тихий ужас...
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05.01.2023 12:33 Ответить
цинічно звучить - косити від ЗСУ вже не потрібно...
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05.01.2023 13:07 Ответить
 
 