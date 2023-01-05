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Оккупанты ударили по центру Херсона, погиб 20-летний парень, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты ударили по центру Херсона.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона – попали в дом.
От полученных ранений на месте погиб 20-летний молодой человек.
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