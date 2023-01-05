Оккупанты ударили по центру Херсона, погиб 20-летний парень, - ОВА

Рашисты ударили по центру Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона – попали в дом.

От полученных ранений на месте погиб 20-летний молодой человек.

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