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Навчання ЗСУ на ЗРК Patriot проходить у максимально стислий термін, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

Навчання українських фахівців для використання зенітно-ракетних комплексів Patriot проходить у максимально стислий термін, спочатку йшлося про кілька місяців.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу лише сказати, що навчання наших фахівців зенітно-ракетних військ проходить у максимально стислий термін, як це було з навчанням для ЗРК NASAMS та IRIS-T. Якщо технічно вже можна буде системи привезти до України та поставити на бойове чергування, ввести до складу ЗС, то фахівці вже будуть підготовлені. Це показує практика NASAMS та IRIS-T, кілька тижнів знадобилося для підготовки фахівців", - пояснив він.

Ігнат припустив, що на навчання фахівців для Patriot потрібно "трохи більше часу".

"Спочатку йшлося про кілька місяців, приблизно такі терміни і чекатимемо", - сказав речник Повітряних сил.

За його словами, навчання може пройти й швидше через велику мотивацію українських сил.

Водночас Ігнат зазначив, що наступним кроком у посиленні української ППО має стати надання багатоцільового літака.

"Без цього буде дуже важко нам протистояти тим викликам, які стоять", - додав він.

Саме тому, як наголосив Ігнат, військові та керівництво країни постійно наголошують на необхідності надання Україні F-16.

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Автор: Богдан Гуньковський
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05.01.2023 11:45 Відповісти
Про то й розмова, що США погоджувалось ПРОДАТИ Україні зброю, але Зе, заради фіг-ідеї "подивитись в очко *****" відмовився від таких закупок.
Один з кацапомовних блогерів громадян США писав, що у вересні 2021р. під час рандеву в Овальному кабінеті Байден пропонував Зе купити М777 з пострілами, але той відмовився.
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05.01.2023 11:57 Відповісти
Ні ну якщо це новина від самого Бригинця... Домовленість з ким?
https://www.slovoidilo.ua/2018/08/30/novyna/svit/derzhdep-prokomentuvav-plany-********-pro-zakupivlyu-system-ppo

Ще по цій темі
https://www.slovoidilo.ua/2018/10/03/stattja/bezpeka/czina-rosiyi-chy-dopomozhut-********-amerykanski-systemy-ppo-patriot

Шукати можливості придбання, подавати запити і домовитись про постачання з підписанням відповідних паперів (контрактів) то різні речі.

І ще
https://novynarnia.com/2020/03/17/u-vashingtoni-petriot/

Із останнього посилання: "Натомість Чалий вказує на те, що американська система ППО потрібна для безпеки України, і варто розпочинати переговори щодо поставки таких ЗРК вже зараз." Дата публікації 17.03.2020, тобто ніяких домовленостей щодо придбання цих комплексів раніше не було.
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05.01.2023 16:06 Відповісти
Перелом наступить тільки тоді, коли ми одержимо достатню кількість F16. Чмобіків треба гасити ще тоді, коли вони знаходяться на території РФ. Там само треба розносити їх військові підприємства та ремонтні бази.
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05.01.2023 11:47 Відповісти
Patriot eto sistema gde sama bez pomoci operatora mozet unictozit cel,ona sama resajet,kak eto zdelajet,Celovek nenuzen dlia puska raketi.Sami raketi takze imejet kompiuter,vydyt cel jesli ta manevrirujet i korektirujet skorost,trajektoriju stob sbit cel uze posle zapuska.NO mozno i operatam nazat pusk takze.
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05.01.2023 11:57 Відповісти
Вірю що наші Високо мотивовані фахівці впорається швидко, там профі своеї справи. Слава ЗСУ! Слава Україні!
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05.01.2023 12:14 Відповісти
Це така практика в багатьох країнах світу. Має бути логоритм дій. Наприклад я можу зробити певну роботу за 15 хвилин, американець буде ту саму роботу тиждень марудити. Бо він має купу непотрібних інструкцій, бхп і т.д. Тому лишається набратись терпіння і чекати.
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05.01.2023 13:44 Відповісти
 
 