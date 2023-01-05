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Новини За кордоном
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Німеччина (4508) Держдума (675) конфіскація (458) Росія (47118) Франція (1965) Володін (77)

Голова Держдуми РФ Володін погрожує Німеччині у разі вилучення російських активів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

володин,володін

Якщо Німеччина вирішить конфіскувати російські активи на користь України, РФ може своєю чергою забрати німецькі активи.

Про це пише у телеграмі голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, інформує Цензор.НЕТ.

Він звинуватив екс-канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Франсуа Олланда в тому, що вони "саботували мінські угоди" а відтак є "винуватцями конфлікту в Україні".

"Сьогодні німецький уряд вирішив перекласти проблеми, які створили їхні попередники на нашу країну. З цією метою планують вилучити російські активи на відновлення України. Щойно таке рішення відбудеться, ми маємо право на аналогічні дії щодо активів Німеччини та інших держав", - пише Володін.

Також читайте: Естонія поновила роботу над конфіскацією активів РФ на користь України

При цьому він згадує "норми міжнародного права", які системно порушує сама Росія.

"Це започаткує процес, коли всі держави ігноруватимуть міжнародне право, на свій розсуд забирати, що вважатимуть за потрібне", - погрожує Володін.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Типовий брехливий рускій ублюд.
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05.01.2023 12:16
+17
Так что лучше танки давайте Украине
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05.01.2023 12:17
+14
Чем грозишь бестолочь Володин???? Своим Членом??
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05.01.2023 12:18
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Типовий брехливий рускій ублюд.
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05.01.2023 12:16 Відповісти
Калмик *******, підар.
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05.01.2023 15:04 Відповісти
Так что лучше танки давайте Украине
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05.01.2023 12:17 Відповісти
перше, другому не заважає ...
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05.01.2023 12:35 Відповісти
НА!!!!!!!!!!!!!!
а логистика, запчасти, персонал и ПРОЧЕЕ - как то .... оносамо?
Давай лучше Меркавы, я бы лучше на них ездил, щас полчаса с перекуром посмотрю роличек и научусь - давай меркаву, пращу голиафа давай!!!(ролик из фильма где Остам просит Дєнєг)
А че? Давай!!!
ты либо тролль либо .... ну таки да, такие ТАМ(молится) тоже бывают.
вот тока Шольц наоденет штаны и как даст!!! стотыщ Леопардов(правда Эрдоган плюется)
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05.01.2023 12:51 Відповісти
Вопрос Меркавы уже давно закрыт - она Украине НЕ ПОДХОДИТ!
Танк разрабатывался Израилем исключительно под климат, ландшафт и пр. условия своего региона.
Равно как не подходит Украине и Железный купол - он эффективен против самопальных ракет Кассам, которые из труб и всякой фигни клепают палестинцы.
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05.01.2023 14:42 Відповісти
так лео2 і абрамс аналогічно не дуже підходять,з масою майже як у меркави,тут мова про то що хто їх тут буде ремонтувати і обслуговувати
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05.01.2023 14:56 Відповісти
Справа не у масі Меркави - там загальний конструктив розроблявся під умови саме Ізраіля - грунти, температурний режим і ін. Тут на форумі декілька місяців тому вже обговорювали цю тему. Навіть хтось з їхніх вояків, хто у курсі, писав про це.
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05.01.2023 15:06 Відповісти
может и так, а может и нет, а может ..... за полгода и за миллиард евро эти Меркавы и железки уже бы спокойно ушатывали кацапские лоханки и ракеты.
ты понимаешь ли, что у западного оружия как бы.... "есть куда стремиться"? ну то есть - разработали под как ты там говоришь, под климат 30 град., но можно и доработать за месяц под климат куда скажут - ээээ, танки, танки, Байден, покапай, (опечатка)))) покупай, то же и с куполом, так что не свисти.
это не пирамида что сто лет тесал и уже так не сделаешь быстро из нее квадрат, не?
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05.01.2023 15:11 Відповісти
Чем грозишь бестолочь Володин???? Своим Членом??
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05.01.2023 12:18 Відповісти
Неувязочка...он заднеприводной...))
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05.01.2023 12:34 Відповісти
Баш на баш а хто буде в накладі .
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05.01.2023 12:18 Відповісти
Зарез цей теж за танки домовится.
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05.01.2023 12:19 Відповісти
конфіскуйте!!!!!!! а ми подивимось як шольц закрутиться як вуж на пательні
і чмеркель подякують
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05.01.2023 12:19 Відповісти
новость из жития е**анария Пе**ерастии..как там ***** не приболел часом а Володин ну как облызав **имно в ***раке *****.. зарядился пометом го***нястым и пошел ***идор делать вы***еры.. я как нахмурюсь все ох***ете со смеху...🤡
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05.01.2023 12:20 Відповісти
какой грозный Володя Голубые дали))))
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05.01.2023 12:20 Відповісти
Меркель и Шрєдера конфіскуєш? Так з них як козла молока
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05.01.2023 12:21 Відповісти
Ато що? Будеш "бамбіть Бєрлін"?
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05.01.2023 12:21 Відповісти
о норм, дибіли які залишились працювати в рашці отримають взагалі ***** )
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05.01.2023 12:23 Відповісти
Цікаво, чи багато німецьких політиків/бізнесменів додумалися зберігати свої активи в мордорі? Бо так це погроза на рівні пука в калюжу...
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05.01.2023 12:24 Відповісти
мультик про макеевское ПТУ-19....
https://twitter.com/i/status/1610938120064614401
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05.01.2023 12:25 Відповісти
Багато німецьких компаній вже вивели свої активи з кацапії. А хто не вивів і продовжує там бізнес, підтримуючи агресора, сам в тому винен.
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05.01.2023 12:26 Відповісти
Типовий кацапський дегенерат. Бридке їбaло та нульовий інтелект
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05.01.2023 12:26 Відповісти
Володін ленін, тьху , якась білібірда.
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05.01.2023 12:27 Відповісти
чим чмо кремлівське погрожує? мабуть рогами....
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05.01.2023 12:28 Відповісти
Це що виходить, маршрут сруського ваЄннАвА корабля, визначений українським солдатом, пролягає через Німеччину?
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05.01.2023 12:29 Відповісти
Володин лично сядет на БТР.
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05.01.2023 12:33 Відповісти
Мабуть кине ядрьону бімбу на Берлін.
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05.01.2023 12:33 Відповісти
Хіба що за "комір" кине, але схоже що вже і так "кинув", і не одну
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05.01.2023 12:51 Відповісти
Что-то давно не было угроз от Медведева, наверное, из запоя не выходит. Все сильнее Россия опускается, ничего хорошего, полезного не может дать цивилизованному миру, только одни угрозы. Уже практически в полной изоляции, с голой жопой, неспособна наладить самостоятельно обычные бытовые условия своих граждан (большая граждан России живет без элементарных условий, без воды, канализации, газа, во временных помещениях типа бараков) и все равно только одни угрозы. Бесполезная, лишняя страна.
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05.01.2023 12:34 Відповісти
Смотришь на этого володина (шныря володиного) и всплывает характеристика - "его лицо не было обезображено печатью интеллекта"....
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05.01.2023 12:34 Відповісти
Суто мої власні спостереження,не претендую на істину. Звичайні європейці в повній прострації. Вони не бачать війни,не розуміють що це і їм по великому рахунку пофіг що там палає в Україні. У них же не палає? І вони дуже верещать,коли падає їх ВВП і підвищуються ціни. Ось що важливо для пересічного європейця. Тому зрозуміла обережність,жадібність і повільність західних політиків. Бо ж як вони нададуть значну допомогу Україні,то заверещить їх лехторат. Одного не можу зрозуміти: нафіга вони дозволяють кацапську пропаганду по своїх ТВ і чому більш ефективно не вкладають в голову цим шлункам те,що палає сьогодні в Україні,буде палати у них? І їх же діти потім будуть проливати свою кров.
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05.01.2023 12:36 Відповісти
как они мне гордо сказали - мы в нато и нас это не коснется.
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05.01.2023 12:51 Відповісти
Типу того. А значить можна далі їсти хамон і жалітись на ВВП
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05.01.2023 15:30 Відповісти
Правильно! Конфісковуйте німецьки активи у рф, та направляйте їх на відновлення України.
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05.01.2023 12:39 Відповісти
Саме так. Бандит живе поза законом. Але у відношенні до себе вимагає закону.
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05.01.2023 12:46 Відповісти
ааа,це той педік,що запевнив про відсутність геїв в стінах державної думи....тепер ще хай мєдвєдєв запевнить що там нема алкоголіків,і ми їм повірим.
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05.01.2023 12:47 Відповісти
Часи,коли русня могла погрожувати минула,завдяки мужнім людям України.Велет виявився смішним карликом.
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05.01.2023 12:47 Відповісти
Россияне начали маскировать свои военные топливные (а возможно и другие) грузовики под лесовозы



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05.01.2023 12:53 Відповісти
Путин открыл ящик Пандоры анексировав Крым.
Больше Права не существует.
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05.01.2023 12:57 Відповісти
Вже однин допатякався, прислав уламок з жопи, другий кувалду показав, а цей язиком.
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05.01.2023 12:58 Відповісти
Ущербное дитя инцеста из заброшенной вологодской деревни, активно скрывающее свою гомосексуальную ориентацию, закомплексованное до безобразия существо, "угрожает"! Оно угрожает, бл@дь, Карл!
Цензор, дорогой, ну может хватит фриков?!
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05.01.2023 13:00 Відповісти
Ги-Ги, який сміливий. А слабо так США написати і пригрозити "повернути Аляску в "родную гавань"? США теж збираються провести конфіскацію орківських активів.
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05.01.2023 13:11 Відповісти
а чим погрожує, може газ відключать...... якого вже немає )))
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05.01.2023 13:27 Відповісти
И что ты им сделаешь?))) Минет или анал))? Вряд-ли захотят)))
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05.01.2023 13:37 Відповісти
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05.01.2023 15:09 Відповісти
 
 