Голова Держдуми РФ Володін погрожує Німеччині у разі вилучення російських активів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Якщо Німеччина вирішить конфіскувати російські активи на користь України, РФ може своєю чергою забрати німецькі активи.
Про це пише у телеграмі голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, інформує Цензор.НЕТ.
Він звинуватив екс-канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Франсуа Олланда в тому, що вони "саботували мінські угоди" а відтак є "винуватцями конфлікту в Україні".
"Сьогодні німецький уряд вирішив перекласти проблеми, які створили їхні попередники на нашу країну. З цією метою планують вилучити російські активи на відновлення України. Щойно таке рішення відбудеться, ми маємо право на аналогічні дії щодо активів Німеччини та інших держав", - пише Володін.
При цьому він згадує "норми міжнародного права", які системно порушує сама Росія.
"Це започаткує процес, коли всі держави ігноруватимуть міжнародне право, на свій розсуд забирати, що вважатимуть за потрібне", - погрожує Володін.
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а логистика, запчасти, персонал и ПРОЧЕЕ - как то .... оносамо?
Давай лучше Меркавы, я бы лучше на них ездил, щас полчаса с перекуром посмотрю роличек и научусь - давай меркаву, пращу голиафа давай!!!(ролик из фильма где Остам просит Дєнєг)
А че? Давай!!!
ты либо тролль либо .... ну таки да, такие ТАМ(молится) тоже бывают.
вот тока Шольц наоденет штаны и как даст!!! стотыщ Леопардов(правда Эрдоган плюется)
Танк разрабатывался Израилем исключительно под климат, ландшафт и пр. условия своего региона.
Равно как не подходит Украине и Железный купол - он эффективен против самопальных ракет Кассам, которые из труб и всякой фигни клепают палестинцы.
ты понимаешь ли, что у западного оружия как бы.... "есть куда стремиться"? ну то есть - разработали под как ты там говоришь, под климат 30 град., но можно и доработать за месяц под климат куда скажут - ээээ, танки, танки, Байден, покапай, (опечатка)))) покупай, то же и с куполом, так что не свисти.
это не пирамида что сто лет тесал и уже так не сделаешь быстро из нее квадрат, не?
і чмеркель подякують
https://twitter.com/i/status/1610938120064614401
Больше Права не существует.
Цензор, дорогой, ну может хватит фриков?!