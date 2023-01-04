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Новини За кордоном
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конфіскація (458) Росія (47118) Естонія (1028) Рейнсалу (68)

Естонія поновила роботу над конфіскацією активів РФ на користь України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рейнсалу

Міністерства закордонних справ і юстиції Естонії повернулись до питання про використання заморожених російських активів для допомоги Україні і працюють над підготовкою юридичних підстав для такого кроку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ERR.

Кабінет міністрів Естонії дав відомствам завдання опрацювати правовий бік питання конфіскації російських активів, заморожених у країні.

За словами естонського міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, мета в тому, щоб створити основу для подальшого використання цих заморожених активів для відновлення України.

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"Замороження означає, що майно, скажімо так, стоїть. Образно кажучи, перебуває в підвішеному стані. Мета має бути в тому, щоб цей великий ресурс спрямувати на відновлення, на підтримку України", - пояснив він.

Рейнсалу впевнений, що створення правових умов для цього рішення необхідне і воно стане важливим прецедентом.

"У перспективі це істотно послабить Росію, залякає агресора. Отже, політичне обґрунтування для нього є. Щодо пошуку юридичного обґрунтування, то зараз у Європі правило, що відчуження майна можливе, якщо є конкретне рішення суду. Зокрема, наприклад, у разі кримінального діловодства - конфіскація", - наголосив глава МЗС.

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Він додав, що міжнародне право загалом передбачає механізм компенсації з боку сторони, яка заподіяла шкоду, і вважає, "що в цьому сенсі юридично це можливо, а політично вкрай необхідно зробити".

Очікується, що протягом місяця уряд Естонії отримає конкретний список пропозицій, і на їхній основі ухвалюватимуть подальші рішення.

Автор: Ольга Лузан
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А в чем проблема просто взять и отнять. И сказать: если вы чем-то недовольны, то обращайтесь в суд. Пускай идут в суд, юрисдикцию (подсудность) которого они обязались исполнять. И перед тем, чтобы подать иск в суд, они должны по старым делам ответить, а их уже десятки против них.

Единственное и это очень важно, чтобы запретить любой европейской (английской, швейцарской) юридической фирме вообще представлять интересы кацапов. Любого гражданина расеи. Путем массового давления, включая даже поджоги автомобилей и зданий, где работают такие продажные юридические фирмы. Только массовый бойкот. Само по себе это не будет, никто от лишних денег, к сожалению, не откажется, даже если те пахнут кровью. Мы не лучше европейцев в этом плане, не стоит их винить.
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04.01.2023 21:34 Відповісти
Гарантовано! що частина кремлівського олігархату, виграє в судах свої награбовані гроші.
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04.01.2023 21:42 Відповісти
Вони не зобов'язалися. Одним з "нових" законів на московії головним є не вимоги міжнародного права, а московські писульки. До того ж, з сотен домовленостей, які підписала/ратифікувала московія порушено відсотків 90... Що їм завадить порушити ще десяток-другий?
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04.01.2023 21:47 Відповісти
***** решил убрать собакабееву к себе в бункер...

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04.01.2023 21:42 Відповісти
а толку то?такую же мразь и поставят.вот если бы кто нибудь убрал *****!
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04.01.2023 22:07 Відповісти
А наший сонцеликий ветував такий же закон!
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04.01.2023 21:45 Відповісти
Дивно, а чому я не бачив новини, що вони ПРИЗУПИНЯЛИ "роботу над конфіскацією активів РФ на користь України"?
Недопрацювання Цензор або навмистне замовчування?!
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04.01.2023 22:44 Відповісти
 
 