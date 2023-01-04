Эстония возобновила работу над конфискацией активов РФ в пользу Украины
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Министерства иностранных дел и юстиции Эстонии вернулись к вопросу об использовании замороженных российских активов для помощи Украине и работают над подготовкой юридических оснований для такого шага.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ERR.
Кабинет министров Эстории дал ведомствам задачу проработать правовую сторону вопроса конфискации российских активов, замороженных в стране.
По словам эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, цель состоит в том, чтобы создать основу для дальнейшего использования этих замороженных активов для восстановления Украины.
"Замораживание означает, что имущество, скажем так, стоит. Образно говоря, находится в подвешенном состоянии. Цель должна быть в том, чтобы этот большой ресурс направить на восстановление, на поддержку Украины", - пояснил он.
Рейнсалу уверен, что создание правовых условий для этого решения необходимо и оно станет важным прецедентом.
"В перспективе это существенно ослабит Россию, запугает агрессора. Следовательно, политическое обоснование для него есть. Что касается поиска юридического обоснования, то сейчас в Европе правило, что отчуждение имущества возможно, если есть конкретное решение суда. В частности, например, в случае уголовного делопроизводства - конфискация", - подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что международное право в целом предусматривает механизм компенсации стороной, которая причинила вред, и считает, "что в этом смысле юридически это возможно, а политически крайне необходимо сделать".
Ожидается, что в течение месяца правительство Эстонии получит конкретный список предложений, и на их основе будут принимать дальнейшие решения.
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Единственное и это очень важно, чтобы запретить любой европейской (английской, швейцарской) юридической фирме вообще представлять интересы кацапов. Любого гражданина расеи. Путем массового давления, включая даже поджоги автомобилей и зданий, где работают такие продажные юридические фирмы. Только массовый бойкот. Само по себе это не будет, никто от лишних денег, к сожалению, не откажется, даже если те пахнут кровью. Мы не лучше европейцев в этом плане, не стоит их винить.
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