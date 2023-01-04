РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16800 посетителей онлайн
Новости За рубежом
897 7
конфискация (531) Россия (91193) Эстония (1159) Рейнсалу (41)

Эстония возобновила работу над конфискацией активов РФ в пользу Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рейнсалу

Министерства иностранных дел и юстиции Эстонии вернулись к вопросу об использовании замороженных российских активов для помощи Украине и работают над подготовкой юридических оснований для такого шага.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ERR.

Кабинет министров Эстории дал ведомствам задачу проработать правовую сторону вопроса конфискации российских активов, замороженных в стране.

По словам эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, цель состоит в том, чтобы создать основу для дальнейшего использования этих замороженных активов для восстановления Украины.

Читайте также: Премьеры Польши и Финляндии поддержали конфискацию российских активов в пользу Украины: "Мы должны ударить по РФ сильнее, чем она ожидает"

"Замораживание означает, что имущество, скажем так, стоит. Образно говоря, находится в подвешенном состоянии. Цель должна быть в том, чтобы этот большой ресурс направить на восстановление, на поддержку Украины", - пояснил он.

Рейнсалу уверен, что создание правовых условий для этого решения необходимо и оно станет важным прецедентом.

"В перспективе это существенно ослабит Россию, запугает агрессора. Следовательно, политическое обоснование для него есть. Что касается поиска юридического обоснования, то сейчас в Европе правило, что отчуждение имущества возможно, если есть конкретное решение суда. В частности, например, в случае уголовного делопроизводства - конфискация", - подчеркнул глава МИД.

Читайте также: Путин не может победить. Ему об этом говорят со всех сторон, - премьер Эстонии Каллас

Он добавил, что международное право в целом предусматривает механизм компенсации стороной, которая причинила вред, и считает, "что в этом смысле юридически это возможно, а политически крайне необходимо сделать".

Ожидается, что в течение месяца правительство Эстонии получит конкретный список предложений, и на их основе будут принимать дальнейшие решения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в чем проблема просто взять и отнять. И сказать: если вы чем-то недовольны, то обращайтесь в суд. Пускай идут в суд, юрисдикцию (подсудность) которого они обязались исполнять. И перед тем, чтобы подать иск в суд, они должны по старым делам ответить, а их уже десятки против них.

Единственное и это очень важно, чтобы запретить любой европейской (английской, швейцарской) юридической фирме вообще представлять интересы кацапов. Любого гражданина расеи. Путем массового давления, включая даже поджоги автомобилей и зданий, где работают такие продажные юридические фирмы. Только массовый бойкот. Само по себе это не будет, никто от лишних денег, к сожалению, не откажется, даже если те пахнут кровью. Мы не лучше европейцев в этом плане, не стоит их винить.
показать весь комментарий
04.01.2023 21:34 Ответить
Гарантовано! що частина кремлівського олігархату, виграє в судах свої награбовані гроші.
показать весь комментарий
04.01.2023 21:42 Ответить
Вони не зобов'язалися. Одним з "нових" законів на московії головним є не вимоги міжнародного права, а московські писульки. До того ж, з сотен домовленостей, які підписала/ратифікувала московія порушено відсотків 90... Що їм завадить порушити ще десяток-другий?
показать весь комментарий
04.01.2023 21:47 Ответить
***** решил убрать собакабееву к себе в бункер...

показать весь комментарий
04.01.2023 21:42 Ответить
а толку то?такую же мразь и поставят.вот если бы кто нибудь убрал *****!
показать весь комментарий
04.01.2023 22:07 Ответить
А наший сонцеликий ветував такий же закон!
показать весь комментарий
04.01.2023 21:45 Ответить
Дивно, а чому я не бачив новини, що вони ПРИЗУПИНЯЛИ "роботу над конфіскацією активів РФ на користь України"?
Недопрацювання Цензор або навмистне замовчування?!
показать весь комментарий
04.01.2023 22:44 Ответить
 
 