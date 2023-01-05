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Новини Політика України
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Болгарія (480) МЗС (3559) призначення (1019) посол (1006) Офіс Президента (1745)

В ОП немає біографії новопризначеного посла в Болгарії Ілащук, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ілащук

Офіс Президента перенаправив запит на надання біографії нового посла України в Болгарії Олесі Ілащук до Міністерства закордонних справ України, хоча станом на 29 грудня 2022 року новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол не перебувала в трудових відносинах з МЗС.

Про це повідомляють "Українські новини", передає Цензор.НЕТ.

"Ваш запит (щодо біографії новопризначеного Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Болгарія Олесі Ілащук), що надійшов до Управління доступу до публічної інформації Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента України, відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", надіслано до Міністерства закордонних справ України", - йдеться у відповіді ОП.

"В Офісі президента також немає біографії сексологіні Олесі Ілащук, яку Зеленський призначив послом України в Болгарії. Ілащук не має досвіду дипломатичної роботи та навіть досвіду роботи в держорганах. Її біографії також немає і в МЗС, яке все одно готує її довгострокове відрядження до Софії", - зазначає видання.

В ОП немає біографії новопризначеного посла в Болгарії Ілащук, - ЗМІ 01

Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.

ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ілащук про своє призначення послом у Болгарії: "Роки взаємодії з високопосадовцями інших країн і глибокого вивчення традицій та звичаїв"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+57
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05.01.2023 13:07
+48
Спросите на Лубянке там есть биография дело агента позывные коды досье и прочее к слову Лубянка это Москва Россия ....
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05.01.2023 12:59
+45
А В СБУ есть биография посла ? Дипломаты наверно должны проходить проверку служб безпеки и держтаемницу ???
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05.01.2023 13:00
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бардак...
в любую уважающую себя организацию (молчу уже про госслужащих) подается определенный стандартный пакет документов и обязательно заполняется АНКЕТА (которую перепроверят)
а тут шо??? законы шоубизнеса... чтоб получить роль надо заполучить режисера (хотябы на ночь)?
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05.01.2023 14:46 Відповісти
в бардаке якраз і порядок
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05.01.2023 15:30 Відповісти
а я ж так и написал - бардак !!! ))))
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05.01.2023 15:37 Відповісти
Не по адресу запрос о её биографии отправил, Борис Борисович. Наде не в МИД или ОПУ обращаться по поводу её биографии и трудовой деятельности, а на киевскую окружную дорогу.
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05.01.2023 14:53 Відповісти
Само по себе назначение не из КАСТЫ МИДа - это правильная и здоровая тенденция (всю эту прогнившую дипломатическию ШОБЛУ уже давно пора разогнать и не только в Украине), что касается именно этого конкретного назначения, то ничего не могу сказать (не знаю ее, способностей и личных качнств), но судя по прошлой профессиональной деятельности ее лучше было отправить в Венгрию (к Орбану), может что и сдвинулось бы с мертвой точки !
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05.01.2023 14:56 Відповісти
Научись писать без ошибок, потом советы давай. И в зеркало не забудь посмотреть. Может, еще одного заметишь, для разгона.
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05.01.2023 16:01 Відповісти
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05.01.2023 14:56 Відповісти
Там така біографія , що краще без неї
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05.01.2023 14:58 Відповісти
ой ***.................опыт походу один-разные позы и категории..........................тьфу ***ди.............................позорище..........
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05.01.2023 15:27 Відповісти
поверить не могу, что это происходит на самом деле

гребаный цирк....
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05.01.2023 23:13 Відповісти
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