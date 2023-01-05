В ОП немає біографії новопризначеного посла в Болгарії Ілащук, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Офіс Президента перенаправив запит на надання біографії нового посла України в Болгарії Олесі Ілащук до Міністерства закордонних справ України, хоча станом на 29 грудня 2022 року новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол не перебувала в трудових відносинах з МЗС.

Про це повідомляють "Українські новини", передає Цензор.НЕТ.

"Ваш запит (щодо біографії новопризначеного Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Болгарія Олесі Ілащук), що надійшов до Управління доступу до публічної інформації Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента України, відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", надіслано до Міністерства закордонних справ України", - йдеться у відповіді ОП.

"В Офісі президента також немає біографії сексологіні Олесі Ілащук, яку Зеленський призначив послом України в Болгарії. Ілащук не має досвіду дипломатичної роботи та навіть досвіду роботи в держорганах. Її біографії також немає і в МЗС, яке все одно готує її довгострокове відрядження до Софії", - зазначає видання.

Нагадаємо, указ президента України Володимира Зеленського про призначення Олесі Костянтинівни Ілащук надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія, було опубліковано 23 грудня.

ЗМІ з’ясували, що Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Згодом у Міністерстві закордонних справ вказали, що нова пані посол України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.

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