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Новости Политика Украины
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Болгария (614) МИД (6653) назначение (2047) посол (1727) Офис Президента (1687)

В ОП нет биографии новоназначенного посла в Болгарии Илащук, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ілащук

Офис президента перенаправил запрос на предоставление биографии нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук в Министерство иностранных дел Украины, хотя по состоянию на 29 декабря 2022 года новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол не состояла в трудовых отношениях с МИДом.

Об этом сообщают "Українські новини", передает Цензор.НЕТ.

"Ваш запрос (о биографии новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Болгария Олеси Илащук), поступивший в Управление доступа к публичной информации Департамента по вопросам обращений граждан Офиса Президента Украины, в соответствии с ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О доступе публичной информации", направлен в Министерство иностранных дел Украины", - сказано в ответе ОП.

"В Офисе президента тоже нет биографии сексолога Олеси Илащук, которую Зеленский назначил послом Украины в Болгарии. У Илащук нет опыта дипломатической работы и даже опыта работы в госорганах. Ее биографии также нет и в МИДе, который все равно готовит ее долгосрочную командировку в Софию", - отмечает издание.

В ОП нет биографии новоназначенного посла в Болгарии Илащук, - СМИ 01

Также читайте: МИД о назначении посла в Болгарии без дипломатического опыта: "За последние два года все некадровые дипломаты демонстрируют достойные результаты работы"

Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Олеси Константиновны Илащук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария был опубликован 23 декабря.

СМИ уточнили, что у Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Позже в Министерстве иностранных дел указали, что новая госпожа посол Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.

Читайте также: Илащук о своем назначении послом в Болгарии: "Годы взаимодействия с чиновниками других стран и глубокого изучения традиций и обычаев"
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Топ комментарии
+57
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05.01.2023 13:07
+48
Спросите на Лубянке там есть биография дело агента позывные коды досье и прочее к слову Лубянка это Москва Россия ....
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05.01.2023 12:59
+45
А В СБУ есть биография посла ? Дипломаты наверно должны проходить проверку служб безпеки и держтаемницу ???
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05.01.2023 13:00
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Страница 2 из 2
бардак...
в любую уважающую себя организацию (молчу уже про госслужащих) подается определенный стандартный пакет документов и обязательно заполняется АНКЕТА (которую перепроверят)
а тут шо??? законы шоубизнеса... чтоб получить роль надо заполучить режисера (хотябы на ночь)?
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05.01.2023 14:46 Ответить
в бардаке якраз і порядок
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05.01.2023 15:30 Ответить
а я ж так и написал - бардак !!! ))))
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05.01.2023 15:37 Ответить
Не по адресу запрос о её биографии отправил, Борис Борисович. Наде не в МИД или ОПУ обращаться по поводу её биографии и трудовой деятельности, а на киевскую окружную дорогу.
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05.01.2023 14:53 Ответить
Само по себе назначение не из КАСТЫ МИДа - это правильная и здоровая тенденция (всю эту прогнившую дипломатическию ШОБЛУ уже давно пора разогнать и не только в Украине), что касается именно этого конкретного назначения, то ничего не могу сказать (не знаю ее, способностей и личных качнств), но судя по прошлой профессиональной деятельности ее лучше было отправить в Венгрию (к Орбану), может что и сдвинулось бы с мертвой точки !
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05.01.2023 14:56 Ответить
Научись писать без ошибок, потом советы давай. И в зеркало не забудь посмотреть. Может, еще одного заметишь, для разгона.
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05.01.2023 16:01 Ответить
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05.01.2023 14:56 Ответить
Там така біографія , що краще без неї
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05.01.2023 14:58 Ответить
ой ***.................опыт походу один-разные позы и категории..........................тьфу ***ди.............................позорище..........
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05.01.2023 15:27 Ответить
поверить не могу, что это происходит на самом деле

гребаный цирк....
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05.01.2023 23:13 Ответить
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