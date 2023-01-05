В ОП нет биографии новоназначенного посла в Болгарии Илащук, - СМИ. ДОКУМЕНТ
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Офис президента перенаправил запрос на предоставление биографии нового посла Украины в Болгарии Олеси Илащук в Министерство иностранных дел Украины, хотя по состоянию на 29 декабря 2022 года новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол не состояла в трудовых отношениях с МИДом.
Об этом сообщают "Українські новини", передает Цензор.НЕТ.
"Ваш запрос (о биографии новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Болгария Олеси Илащук), поступивший в Управление доступа к публичной информации Департамента по вопросам обращений граждан Офиса Президента Украины, в соответствии с ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О доступе публичной информации", направлен в Министерство иностранных дел Украины", - сказано в ответе ОП.
"В Офисе президента тоже нет биографии сексолога Олеси Илащук, которую Зеленский назначил послом Украины в Болгарии. У Илащук нет опыта дипломатической работы и даже опыта работы в госорганах. Ее биографии также нет и в МИДе, который все равно готовит ее долгосрочную командировку в Софию", - отмечает издание.
Напомним, указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Олеси Константиновны Илащук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Болгария был опубликован 23 декабря.
СМИ уточнили, что у Илащук нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
Позже в Министерстве иностранных дел указали, что новая госпожа посол Украины в Болгарии, имеет необходимую квалификацию для прохождения дипломатической службы.
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в любую уважающую себя организацию (молчу уже про госслужащих) подается определенный стандартный пакет документов и обязательно заполняется АНКЕТА (которую перепроверят)
а тут шо??? законы шоубизнеса... чтоб получить роль надо заполучить режисера (хотябы на ночь)?
гребаный цирк....