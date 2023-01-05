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Бербок та Клеверлі обговорять підтримку України та санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бербок

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок вирушила з візитом до Лондона, де в межах першого німецько-британського стратегічного діалогу обговорюватиме з британським колегою Джеймсом Клеверлі, зокрема, додаткову підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили у МЗС ФРН.

"Ми хочемо ще тісніше обмінюватися думками, щоб підтримати українців зброєю, зимовою допомогою та санкціями, щоб вони могли виграти війну і мати змогу, як ми, жити у свободі та мирі. Чим швидше Путін зрозуміє, що його жорстока загарбницька війна приречена на провал, тим швидше з'явиться надія на припинення війни", - сказала дипломат перед відбуттям.

На порядку денному діалогу також імплементація протоколу щодо Північної Ірландії, яку Бербок назвала "ахіллесовою п’ятою відносин ЄС зі Сполученим Королівством".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін відповідає на дипломатію посиленням жорстокості, - Бербок

Автор: Богдан Гуньковський
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Єдиний вихід - заборонити їм розмножуватись.. хоча статеве життя - хлопець з хлопцем їм точно сподобається, тому що вони пітари по своїй "суті"..
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05.01.2023 14:37 Відповісти

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05.01.2023 14:57 Відповісти
 
 