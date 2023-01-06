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Україна втратила 90% вітрової та 40% сонячної генерації електроенергії, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія,вітрова,вітряк

Україна внаслідок російського вторгнення втратила близько 90% вітрової та понад 40% сонячної генерації електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку міністерства.

"Зараз основне завдання – пройти осінньо-зимовий період. Однак навантаження на теплову генерацію буде зберігатися протягом усього року. росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію - ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації й до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація буде нести значне навантаження ", - зазначив міністр.

Галущенко додав, що протягом останніх трьох місяців енергетичні об’єкти України піддаються щоденним обстрілам ворога. Тому ситуація у вугільній галузі, як і в цілому в енергетичній сфері держави, досить складна.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Пару років тому каломойсьий вигнав канадську сонячну ел/станцію зі "своєї" території десь в районі Нікополя.
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06.01.2023 06:35
+4
Та не вивішуйте отієї морди Кошового, бо я злякався, чи то тільки в мене вона внизу?!
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06.01.2023 06:46
+3
Справді гидота.
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06.01.2023 07:12
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Пару років тому каломойсьий вигнав канадську сонячну ел/станцію зі "своєї" території десь в районі Нікополя.
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06.01.2023 06:35 Відповісти
Попробуйте топить поменьше! В Харькове в квартире нечем дышать, такая жара
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06.01.2023 06:35 Відповісти
А на батареї кинуть по якійсь тряпці щоб їх прикрить слабо, нема старих недоносків?!
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06.01.2023 06:44 Відповісти
Та не вивішуйте отієї морди Кошового, бо я злякався, чи то тільки в мене вона внизу?!
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06.01.2023 06:46 Відповісти
Справді гидота.
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06.01.2023 07:12 Відповісти
Сколько там было той генерации - не смешите !
Лучше продвигайте "Солар-Сити" Илона Маска в частных домовладениях.
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06.01.2023 07:11 Відповісти
Солнечная энергетика Илона Маска в США и Австралии -
прибыльное дело для пользователей, плюс свет и тепло.
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06.01.2023 08:28 Відповісти
Я тут понад 10 років з одним і тим же ніком - тутешні мене знають.
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06.01.2023 10:01 Відповісти
Прошу вибачити мене.
Той коментар не Вам.
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06.01.2023 10:18 Відповісти
У нашому положенні при бомбардуваннях Московією об'єктів енергетики зелена енергетика розосереджена в руках приватних власників врятувала б країну, але КМ показав повну незацікавленість у її розвитку, а іноземних інвесторів відвернул від України.
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06.01.2023 07:52 Відповісти
не неси проплачені нісенитниці - такі драконівськи тарифи на зеленку, пропихнуті гудком через зраду, ніяке домогосподарство не потяне .... чиста корупція, вважаючи на підзаконні акти, забороняючі часникам встановлювати панелі на подвіррі...
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06.01.2023 09:01 Відповісти
Не Україна а коломойські авакові і остальна гниль яка грабить народ
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06.01.2023 08:18 Відповісти
Коли ЗЕвлада починає рахувати спричинені кацапами збитки, мені одразу "давеча обокрадєний гражданин Шпак" згадується:

Трі магнітофона,
Трі камєри загранічних,
Трі портсігара отєчєствєнних,
замшевиє куртки...тоже трі...
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06.01.2023 08:34 Відповісти
зе-галуха новую песню завыл
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06.01.2023 10:08 Відповісти
атомная вдесятеро дешевле. и гораздо экологичней.
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07.01.2023 03:38 Відповісти
 
 