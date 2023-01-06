Україна втратила 90% вітрової та 40% сонячної генерації електроенергії, - Галущенко
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Україна внаслідок російського вторгнення втратила близько 90% вітрової та понад 40% сонячної генерації електроенергії.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку міністерства.
"Зараз основне завдання – пройти осінньо-зимовий період. Однак навантаження на теплову генерацію буде зберігатися протягом усього року. росіяни окупували нашу найбільшу атомну електростанцію - ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% вітрової генерації й до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація буде нести значне навантаження ", - зазначив міністр.
Галущенко додав, що протягом останніх трьох місяців енергетичні об’єкти України піддаються щоденним обстрілам ворога. Тому ситуація у вугільній галузі, як і в цілому в енергетичній сфері держави, досить складна.
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