2 886 5
Росіяни вчора обстріляли одну з ТЕС ДТЕК, було суттєво пошкоджено обладнання
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники вчора, 4 січня, обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Учора росія знову атакувала одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. На щастя, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.
У ДТЕК зазначили, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники.
"За останні місяці енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 24 рази. Внаслідок чого 26 енергетиків були поранені, 3 загинули", - підсумували у пресслужбі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Всі довольні і у вийграші, окрім простих пересічних українців.
Берем на сайте КабМина и читаем.
А на счет того что данное оборудование якобы предоставляется:
а) бесплатно, а не в кредит
б) напрямую ДТЭК за их бабло
Все это... сказки Венского леса для рыбок гуппи.
Энергогенерирующие, распрпеделяющие, транспотные мощности - должны быть национализированы. При чем... за ту цену, которую господин Ахметов за них в свое время заплатил. Да-да, чтоб все было честно - за те копейки, за которые он их "приватизировал". Ну и за стоимость оборудования, перечисленного в соотв. документах - пусть заплатит государству.