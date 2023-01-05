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Росіяни вчора обстріляли одну з ТЕС ДТЕК, було суттєво пошкоджено обладнання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтек

Російські загарбники вчора, 4 січня, обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Учора росія знову атакувала одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. На щастя, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники.

"За останні місяці енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 24 рази. Внаслідок чого 26 енергетиків були поранені, 3 загинули", - підсумували у пресслужбі.

Також читайте: Під час ракетного удару по Краматорську постраждав енергетик ДТЕК

Автор: Богдан Гуньковський
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Так майже всі теплові тес,це Ахметова,як заробляти гроші то добре,а як ремонтувати то за рахунок держави,не погано виходить.
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05.01.2023 12:48 Відповісти
Нагадаю таким як "ярослав ильчишин", що ТЕС, та взагалі все інше обладнання компанії ДТЕК, зруйноване ударами рашистів, жодного разу не ремонтувалося за рахунок державних грошей, ба більше того, керівництво Укренерго та міністерства енергетики офіційно заявило, що держава зовсім не має наміру допомагати приватним компаніям у відновлені навіть наданням дешевих кредитів, що як на мене є ганебним!!! Але іноземні країни за власний кошт надають допомогу УСІМ енергетичним компаніям України незалежно від форми власності як фінансово, так і постачанням необхідного обладнання. А за те, що держава при нинішній владі не хоче допомагати приватним енергетикам, а значить і відновлювати нормальне життя України та її громадян, Зеленський та "слуги" ще понесуть покарання від суспільства, а можливо й не тільки!!!
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05.01.2023 13:04 Відповісти
Ярослав сказав правильно, тільки за рахунок не держави Україна, а за рахунок держав Заходу. А так усе вірно. Оновить свої основні фонди на шару. Потім скаже (та вже говорить): я герой, дайте ще. Таке...
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05.01.2023 13:35 Відповісти
підаросія утилізує радянські старі ракети і показує яка сильна(*******), ахмєтов утилізує старі трансформатори і отримає на халяву нові, єврокуки і піндоси утилізують зайву грошову масу і піднімають свій ВПК.
Всі довольні і у вийграші, окрім простих пересічних українців.
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05.01.2023 15:02 Відповісти
Напоминаю, что встречи Антикризисного комитета, на базе КабМина проходят регулярно. И на них регулярно озвучивается в цифрах - сколько оборудования получено от партнёров.
Берем на сайте КабМина и читаем.
А на счет того что данное оборудование якобы предоставляется:
а) бесплатно, а не в кредит
б) напрямую ДТЭК за их бабло

Все это... сказки Венского леса для рыбок гуппи.

Энергогенерирующие, распрпеделяющие, транспотные мощности - должны быть национализированы. При чем... за ту цену, которую господин Ахметов за них в свое время заплатил. Да-да, чтоб все было честно - за те копейки, за которые он их "приватизировал". Ну и за стоимость оборудования, перечисленного в соотв. документах - пусть заплатит государству.
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05.01.2023 14:36 Відповісти
 
 