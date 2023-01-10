6 759 42
Китай попереджений про наслідки у разі надання допомоги Росії, - Держдепартамент США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США слідкує за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі необхідності застосувати важелі впливу.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми дуже уважно стежимо за рішеннями, які приймає КНР у відповідь на будь-які російські запити допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.
Представник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон неодноразово пояснював Китаю, "якою буде ціна", якщо Пекін вирішить допомогти Росії у систематичному ухилянні від санкцій США чи захоче надати допомогу у сфері безпеки, яка потім буде використана Росією для війни в Україні.
Топ коментарі
+11 Воьлодимир Омельянов
показати весь коментар10.01.2023 00:48
+5 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар10.01.2023 01:37
+4 Перехватчик
показати весь коментар10.01.2023 00:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
@BorisAbramich
·
8 янв.
С. Садальский: Поезд Санкт-Петербург - Москва. В купе я, Собчак, Нарусова, выпиваем и закусываем. Открывается дверь, появляется сальная голова какого-то замухрышки, предлагает чай. ,, Чудо, водку неси'' - отвешиваю мужичку подзатыльник.
Через пару лет узнал, что это был Путин.
vidit putin v reke putin
sunul putin putin v putin
putin putin putin putin
Робити вигляд, що чогось не було - це до секти свідків Боневтіка.
Противсіхи - ще одна каста невиліковних дебілів.
А ще є окрема каста дебілів, що вірить, що будь-яка кухарка може керувати державою.
"то може кухарка виявиться кращою"
Чергове "хоть паржьом"! Дебілів нічого не вчить! Вони свято вірять у миттєві зміни без додавання власних зусиль і всі їм при цьому щось виннені. А ще вони вдають, що знаються на Forbes...
Взагалі не бачу сенсу доводити черговому дебілу, що він дебіл.
Це в принципі можливо, якщо закрити кордони і змусити всіх працювати по 12-15 годин на добу без вихідних за миску юшки.
Цікаво як довго би трималася підтримка таких дій? Всі б оті дебіли б першими заволали - Путін прійді!
Не бачу сенсу вчергове доводити дебілу, що він дебіл.
Хоча на рахунок томаса давай. Невже здивуєш? ))
Вибач але я віднедавна перестав підбирати слова для тих, хто не розуміє елементарних речей і своїми діями тягне країну у корупційну клоаку, керовану ставлениками Кремля.
Нагадаю, що саме за часів Петра було впроваджене "прозоро" та обов'язкове електронне декларування статків держпосадовців з публічним доступом а також ще багато антикорупційних заходів які потім суттєво обежали зелені.
ЧЕТВЕР, 22 СЕРПНЯ 2013, 17:59
0 ПЕРЕГЛЯДІВ
0
НАЕК "Енергоатом" в січні-липні 2013 року знизила дохід від реалізації електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8% - до 11,8 млрд. грн.
Про це йдеться в звіті компанії.
Так, згідно з документом, розрахунки за відпущену підприємством електроенергію в січні-липні 2013 року становили 10,599 млрд. грн., що на 14,5% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.
Також у звіті компанії наголошується, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок" (оператора оптового ринку електроенергії) перед НАЕК "Енергоатом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, за 7 місяців поточного року становила 5,888 млрд. грн. Не виставляй себе ідіотом. Перерахуй досягнення команди Пороха по курсу доллара і порівняй. Порох, як і Янукович, прокатались на досягненнях Ю. Тимошенко. Старались знатно, але не змогли чи не встигли все напрацьоване нею зламати.
З прикладом по енергоатому ти лише сам в чергове це підтвердив та навіть не зрозумів цього.
Ще одна з особливостей дебілів звичайних - не враховувати війну, пусту казну,та наслідки діяльності Януковича взагалі.
Мовчу вже за світову кризу та підсадження країни на російську нафтогазову голку та інші приклади здачи суверенітету...
Дебілам звичайно не цікаво, за рахунок чого їм ту пенсію підняли...
Я взагалі тобі за 18-й рік навів дані. Тоді вже все було стабільно навій борщовий набір у Мосийчучці...
свинофермиботоферми. Гудбай неук.
Бувай.
==================================================================
Про це чомусь завсідники на форумі Цензора забувають.
всі сукі попереджені, а Україну кацапня бомбить всіма залізакамі які має...