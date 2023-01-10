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Новини За кордоном
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Держдепартамент США (1306) Китай (1920) Росія (47208) США (14469)

Китай попереджений про наслідки у разі надання допомоги Росії, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,сі

США слідкує за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі необхідності застосувати важелі впливу.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми дуже уважно стежимо за рішеннями, які приймає КНР у відповідь на будь-які російські запити допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.

Представник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон неодноразово пояснював Китаю, "якою буде ціна", якщо Пекін вирішить допомогти Росії у систематичному ухилянні від санкцій США чи захоче надати допомогу у сфері безпеки, яка потім буде використана Росією для війни в Україні.

Також читайте: Держдепартамент США - Китаю: Ті, хто підтримає Кремль, неминуче опиняться на неправильному боці історії

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Що б там не говорили але Китай це наш ворог ,єдина країна яка могла змусити росію припинити цю війну саме Китай на який припадає майже 40% торгівлі рашистана ,перед початком війни рашиський фюрер їздив на благословення в піднебесну ,згадаймо як рашиський чорт лякав ядерною війною, як тільки Китай сказав своє слово проти зразу замовкли.До речі в нас більше двох років немає посла в Китаї.
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10.01.2023 00:48
+5
Про єдину країну це ви перегнули. Війну могли припинити США ще в 14му і багато чого залежало від позиції нашої влади. Порох якогось милого знюхався з лярвою Меркель і підписав Мінськ, а Зеля взагалі Чонгар розмінував для рашистів. Слова і дії обох президентів розходяться в різні боки, а незрозуміла поведінка пацієнта не дозволяє лікарю поставити діагноз, а вимагає спостереження. Навіть сьогодні, попри такі патріотичні щоденні виступи, Зеленський і ВР не визнали юридично стан війни як результат агресії РФ, а це вигідно тільки агресору. Чи будуть в результаті Байден і лідери інших країн цілком довіряти наших прохіндеям? Не будуть. А тому ми маємо таку обережну реакцію США і ЄС. Дякувати Богу,- Боріс Джонсон зрозумів, що позиція української ( мабуть правильніше сказати - абсолютно антиукраїнської ) влади, суперечить волі народу і діяв більш рішуче.
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10.01.2023 01:37
+4
Борис Абрамыч

@BorisAbramich

·

8 янв.

С. Садальский: Поезд Санкт-Петербург - Москва. В купе я, Собчак, Нарусова, выпиваем и закусываем. Открывается дверь, появляется сальная голова какого-то замухрышки, предлагает чай. ,, Чудо, водку неси'' - отвешиваю мужичку подзатыльник.
Через пару лет узнал, что это был Путин.

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10.01.2023 00:34
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Борис Абрамыч

@BorisAbramich

·

8 янв.

С. Садальский: Поезд Санкт-Петербург - Москва. В купе я, Собчак, Нарусова, выпиваем и закусываем. Открывается дверь, появляется сальная голова какого-то замухрышки, предлагает чай. ,, Чудо, водку неси'' - отвешиваю мужичку подзатыльник.
Через пару лет узнал, что это был Путин.

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10.01.2023 00:34 Відповісти
ehal putin cherez reku
vidit putin v reke putin
sunul putin putin v putin
putin putin putin putin
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10.01.2023 00:52 Відповісти
Китай буде виробляти зброю під виглядом КНДР, як він робив до цього часу і через КНДР передавати зброю путіну. Чи хтось думає що жебрацьке КНДР само виробляє озброєння, танки, гармати, БПЛА, ракети?
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10.01.2023 05:13 Відповісти
***, где ты такую уйню находишь. какой петербург, какая собчак, ты в своём уме?
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10.01.2023 00:55 Відповісти
А ти чого так зполошився? Прямо як півень в курнику, в який заліз лис. Хто давно знає Садальського, той без всякого примусу повірить, що він, відомий скандаліст, запросто міг втнути з чумайданоносцем таку шютку гумору.
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10.01.2023 08:13 Відповісти
Що означають всі ці слова і, найголовніше, навіщо це українцям?
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10.01.2023 00:57 Відповісти
фсбхватчик
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10.01.2023 01:26 Відповісти
komu cikavo yak laino z jopy vylizlo?
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10.01.2023 01:05 Відповісти
блеать, верните рейгана!
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10.01.2023 00:35 Відповісти
І правильно. США і країни ЄС - це основний ринок для Китаю. Є над чим подумати.
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10.01.2023 00:47 Відповісти
Що б там не говорили але Китай це наш ворог ,єдина країна яка могла змусити росію припинити цю війну саме Китай на який припадає майже 40% торгівлі рашистана ,перед початком війни рашиський фюрер їздив на благословення в піднебесну ,згадаймо як рашиський чорт лякав ядерною війною, як тільки Китай сказав своє слово проти зразу замовкли.До речі в нас більше двох років немає посла в Китаї.
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10.01.2023 00:48 Відповісти
Хламідію треба відправити.
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10.01.2023 00:55 Відповісти
Посла недавно призначили , фамілію не пам'ятаю 🙂
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10.01.2023 01:23 Відповісти
Про єдину країну це ви перегнули. Війну могли припинити США ще в 14му і багато чого залежало від позиції нашої влади. Порох якогось милого знюхався з лярвою Меркель і підписав Мінськ, а Зеля взагалі Чонгар розмінував для рашистів. Слова і дії обох президентів розходяться в різні боки, а незрозуміла поведінка пацієнта не дозволяє лікарю поставити діагноз, а вимагає спостереження. Навіть сьогодні, попри такі патріотичні щоденні виступи, Зеленський і ВР не визнали юридично стан війни як результат агресії РФ, а це вигідно тільки агресору. Чи будуть в результаті Байден і лідери інших країн цілком довіряти наших прохіндеям? Не будуть. А тому ми маємо таку обережну реакцію США і ЄС. Дякувати Богу,- Боріс Джонсон зрозумів, що позиція української ( мабуть правильніше сказати - абсолютно антиукраїнської ) влади, суперечить волі народу і діяв більш рішуче.
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10.01.2023 01:37 Відповісти
Дебілам досі той Мінськ спокою не дає....
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10.01.2023 07:58 Відповісти
Факт мінських договорняків є одним із маркерів, які вказують не тільки на дебільність клієнта а навіть на олігофренію, якщо клієнт, зробивши брезклу морду літца, робить загальний вигляд, що ніяких "мінськів" не було.
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10.01.2023 08:25 Відповісти
Саме ставлення до Мінську і є одним із маркерів, що на це вказує. (Рівень розумових здібностей)

Робити вигляд, що чогось не було - це до секти свідків Боневтіка.
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10.01.2023 09:15 Відповісти
Дебіли собі ідолів возвели. Одні - Пороха, цих менше, другі - Боневтіка, цих більше.
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10.01.2023 18:10 Відповісти
Всі хто мають розум - цінують реальні досягнення а не ідола.
Противсіхи - ще одна каста невиліковних дебілів.
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10.01.2023 19:21 Відповісти
Дебіли якраз вперлися як барани в двох ідолів, не бачать що навкруги є ще 20 млн з яких можна вибрати достойну людину, смакують досягнення, які їм впарили з екрану телевізора і категорично не сприймають іншу точку зору. Вата.
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11.01.2023 00:26 Відповісти
Є реальні досягнення а є те що впарюють з екрану. І тільки дебіли цього не розрізняють.
А ще є окрема каста дебілів, що вірить, що будь-яка кухарка може керувати державою.
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11.01.2023 05:51 Відповісти
Як накерували кондитер з клоуном ми вже відчули, то може кухарка виявиться кращою. Але в нас є ще мільйони інших спеціалістів, якщо ти не знаєш. Про які реальні досягнення ти тут шифруєш? - на скільки пунктів ці двоє " незамінних " у списку Forbes піднялись, після того як вмостили свої зади в крісло на Банковій?
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12.01.2023 01:06 Відповісти
Що ти там можеш відчути? Як державні придприємсва стають прибутковими? Як діють реально впроваджені антикорупційні реформи? Чи може як скорочується під час війни реально зміцнена армія?
"то може кухарка виявиться кращою"
Чергове "хоть паржьом"! Дебілів нічого не вчить! Вони свято вірять у миттєві зміни без додавання власних зусиль і всі їм при цьому щось виннені. А ще вони вдають, що знаються на Forbes...
Взагалі не бачу сенсу доводити черговому дебілу, що він дебіл.
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12.01.2023 06:14 Відповісти
Я якраз тут, не в Канаді. Краще мовчи про антикорупційні реформи і про реально зміцнену, рівно настільки, щоб можна було пропіаритись, армію, яку весь народ, я в тому числі, кормив, екіпірував, одягав, ремонтував техніку як в 14 - 16 роках, так і в 22 - му. Дякувати Богу сьогодні весь світ допомагає. Знаєш, чому в 22-му, знову довелось всім миром ЗСУ забезпечувати? Правильно думаєш, але не тільки тому, зелена непотріб обрізала фінансування і щось продала, а тому що з 14 - го по 19 - й роки все для ЗСУ було зроблено на 15 відсотків. Приведено до бойового стану 15 % артилерії, 15 - 20 % броніків закуплено, виробництво яких, навіть з титану, можна було налагодити в Україні, за індивідуальні аптечки і шоломи взагалі мовчу, транспорт теж відсотків на 20 держава забезпечила., отак можна по всіх пунктах. Аби для параду вистачило і трошки на АТО. Налагодити виробництво сухпаїв тривалого зберігання і зробити запас теж ніхто не почухався. Ось такі реальні досягнення. І краще не починай про томос і безвіз, залиш для себе, як заспокійливе, бо доведу, що це не досягнення президента.
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13.01.2023 00:00 Відповісти
Черговий дебіл впевнений, що держава з нулем в казні, після втечі Януковича, мала першим ділом на 100% відновити армію яку розкрадали 23 роки. І це в умовах гібридної війни....
Це в принципі можливо, якщо закрити кордони і змусити всіх працювати по 12-15 годин на добу без вихідних за миску юшки.
Цікаво як довго би трималася підтримка таких дій? Всі б оті дебіли б першими заволали - Путін прійді!
Не бачу сенсу вчергове доводити дебілу, що він дебіл.
Хоча на рахунок томаса давай. Невже здивуєш? ))
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13.01.2023 06:01 Відповісти
Піздабол, просись до зеленої шобли, там тобі місце, там всі такі. Вивчив одне слово - дебіл, яким тебе мати снідати кликала і вирішив, що воно застосовується як аргумент? Фу.
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14.01.2023 03:09 Відповісти
Бачу аргументів в дебіла не багато
Вибач але я віднедавна перестав підбирати слова для тих, хто не розуміє елементарних речей і своїми діями тягне країну у корупційну клоаку, керовану ставлениками Кремля.
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14.01.2023 09:07 Відповісти
Так я ж тобі й кажу, що в тебе аргументів нуль. Нуль це теж небагато. Не віриш, спитай вчительку математики. І по другому пункту згоден з тобою - Порох своїми діями притягнув країну у корупційну клоаку зі ставленниками кремля.
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15.01.2023 01:29 Відповісти
Одна з характерних властивостей дебілів - не бачити аргументів та фактів навіть якщо їх тицяти пикою в ці самі аргументи та факти. А також на біле казати чорне і навпаки.
Нагадаю, що саме за часів Петра було впроваджене "прозоро" та обов'язкове електронне декларування статків держпосадовців з публічним доступом а також ще багато антикорупційних заходів які потім суттєво обежали зелені.








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15.01.2023 10:46 Відповісти
Це досягнення? Доходи "Енергоатому" впали майже на мільярд

ЧЕТВЕР, 22 СЕРПНЯ 2013, 17:59

0 ПЕРЕГЛЯДІВ


0

НАЕК "Енергоатом" в січні-липні 2013 року знизила дохід від реалізації електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8% - до 11,8 млрд. грн.

Про це йдеться в звіті компанії.

Так, згідно з документом, розрахунки за відпущену підприємством електроенергію в січні-липні 2013 року становили 10,599 млрд. грн., що на 14,5% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Також у звіті компанії наголошується, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок" (оператора оптового ринку електроенергії) перед НАЕК "Енергоатом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, за 7 місяців поточного року становила 5,888 млрд. грн. Не виставляй себе ідіотом. Перерахуй досягнення команди Пороха по курсу доллара і порівняй. Порох, як і Янукович, прокатались на досягненнях Ю. Тимошенко. Старались знатно, але не змогли чи не встигли все напрацьоване нею зламати.
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16.01.2023 00:26 Відповісти
Хочеш ще по рівню життя накидаю? Але можеш і сам, якщо захочеш. Порівняй ріст мінімальних пенсій і зарплат за часів Юльки і Пороха, порівняй по курсу валют, порівняй ріст з інфляцією. Може так зрозумієш, що досягненям посадовців може бути тільки покращення рівня життя комфорту громадян.
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16.01.2023 00:39 Відповісти
Дебіл, ти щось там закидав Пороху про корупційну клоаку зі ставлениками Кремля? Так я тобі навів чергові факти та аргументи того як саме Порох з цієї клоаки країну і витягував.

З прикладом по енергоатому ти лише сам в чергове це підтвердив та навіть не зрозумів цього.
Ще одна з особливостей дебілів звичайних - не враховувати війну, пусту казну,та наслідки діяльності Януковича взагалі.

Мовчу вже за світову кризу та підсадження країни на російську нафтогазову голку та інші приклади здачи суверенітету...

Дебілам звичайно не цікаво, за рахунок чого їм ту пенсію підняли...
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16.01.2023 06:07 Відповісти
Від дебіла чую. 2014 й рік. Згідно зі звітом, чистий дохід компанії від реалізації продукції за 9 місяців поточного року збільшився порівняно з січнем-вереснем минулого року до 16,553 млрд грн з 12,579 млрд грн. Курс доллара в 2014 р. - 12 грн. Ось такий Енергоатом при Яценюку, а далі ти сам сам бачив неперевершені результати правління твоїх господарів. 4, 6 млрд грн при курсі 28 за доллар. Порох деградує раз понабирав таких тупих ботів, тупіших навіть за зебільних. бо в тих хоч хватає розуму заткнутись.
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16.01.2023 14:17 Відповісти
Ну звичайно, дебіли навіть не здогадуються чому це курс долара так підскочив у 14-му році. Навіть не смішно.
Я взагалі тобі за 18-й рік навів дані. Тоді вже все було стабільно навій борщовий набір у Мосийчучці...
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16.01.2023 16:09 Відповісти
Ідіот. Ти б хоч рахувати навчився, а то викине Порох з свиноферми ботоферми. Гудбай неук.
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16.01.2023 22:07 Відповісти
Вмикати дурня - останній козир дебілів.
Бувай.
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17.01.2023 05:18 Відповісти
Бачу.
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17.01.2023 22:53 Відповісти
"... перед початком війни рашиський фюрер їздив на благословення в піднебесну"
==================================================================
Про це чомусь завсідники на форумі Цензора забувають.
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10.01.2023 08:18 Відповісти
С кем сведёшься, от того и наберёшься..
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10.01.2023 00:52 Відповісти
іран теж попереджений?
всі сукі попереджені, а Україну кацапня бомбить всіма залізакамі які має...
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10.01.2023 01:05 Відповісти
Мало попереджати. Треба діяти. Бо якщо в украіні його не зупинити, то і в молдові і грузіі його ніхто не зупинить, потім казахстан, румуні
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10.01.2023 01:23 Відповісти
 
 