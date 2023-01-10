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Шольц про надання танків Україні: Німеччина не піде на це сама

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він, як і раніше, впевнений у необхідності координації поставок зброї в Україну з союзниками, оскільки зростає тиск на Берлін щодо відправлення Києву своїх бойових танків Leopard 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Німеччина не піде на це сама", – сказав канцлер на заході Соціал-демократичної партії (СДПН). – "Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками... Усе інше було б безвідповідальним у такій небезпечній ситуації".

Шольц, який часто наголошував на важливості не загострювати конфлікт в Україні, сказав, що західні союзники витратили "тривалий час на підготовку, обговорення та організацію цього".

Минулого тижня Німеччина оголосила, що надасть Україні бойові машини піхоти Marder.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Зберуться зараз на Рамштайні і все узгодять.
БМП та колісні танки вже дають - значит дадуть і нормальні танки.
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10.01.2023 03:11
+16
Штольц
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10.01.2023 02:44
+11
Всі заявляють про "не піде на це сама",всі згодні дати 10 танків і ніхто нічого не робить. Вони там взагалі один з одним спілкуються? Ідиотизм.
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10.01.2023 02:45
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Чарівного пенделя чекає?
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10.01.2023 07:09 Відповісти
Казалось, больше, чем Макрель, никто не способен предать интересы Европы и Германии в угоду одной бункерной крысе. Мы все ошибались: в кадровом резерве ФСБ еще десятки ублюдков.
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10.01.2023 07:15 Відповісти
кто это вы все ? Германия помогает Украине больше всех кроме Штатов но вам неблагодарным свиньям все мало
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10.01.2023 07:25 Відповісти
Пішов геть, сраний ти бот.
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10.01.2023 09:26 Відповісти
а ты что скотина строчишь с двух аккаунтов? я же вроде не тебе писал спалился тролляка
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14.01.2023 22:06 Відповісти
наша пісня гарна починай спочатку...

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10.01.2023 07:40 Відповісти
Якщо дасть сама, то що трапиться такого страшного? Хутін нападе?
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10.01.2023 09:02 Відповісти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він, як і раніше, впевнений у необхідності координації поставок танків в Україну рашистським союзником -куйлом , а тому танки в Україну і не надають,
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10.01.2023 09:06 Відповісти
А куди ти дінешся з "колії"!
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10.01.2023 09:25 Відповісти
«А че сразу ми?» @шольц
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10.01.2023 09:29 Відповісти
Німеччина веде перемовини з Китаєм за спиною своїх союзників, зокрема, США!!!(((
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10.01.2023 09:31 Відповісти
Звідки інфа?
Ви знаєте а розвідка Америки ні..... та ви "безцінний " агент.... не Бонд вас звати часом?
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10.01.2023 09:52 Відповісти
Ви працюєте в американській розвідці ,яка займається Німеччиною? Інфа від спеціалістів по міжнародним відносинам- Наталія Глоба! Гарного дня
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10.01.2023 15:23 Відповісти
Шольц недавно ездил в Китай со всякими просьбами
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10.01.2023 10:37 Відповісти
Он ездил как посланник лидеров Запада, чтобы прояснить диспозицию с Китаем. Не выдумывайте того, чего нет - Германия и вообще НАТО, сейчас как никогда едины. Если вы не верите в общие ценности, то просто посмотрите на общие интересы - Германия теперь зависит в поставках газа и частично нефти от США, а не от россии, так что тем более не будет гадить США, тем более им и не хочется.
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10.01.2023 13:10 Відповісти
Шольц давний лоббист китайских интересов. Ещё будучи бургомистром Гамбурге он пробивал продажу порта китайсам. Он и сейчас хотел его продать - помешали коллеги из других партий
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10.01.2023 14:30 Відповісти
Щольц не тупи .... вже є країни котрі надавали танки Україні.
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10.01.2023 09:51 Відповісти
Скільки мотузочці не витись, а звіздець завжди настане.
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10.01.2023 10:00 Відповісти
Шольц хочет сам встретить рашистов под Берлином.
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10.01.2023 10:36 Відповісти
Не канцлер Германии а какая то прамакашка. Тьфу.
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10.01.2023 10:49 Відповісти
германия боится обидеть своих ,,рашенфашиков,, .
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10.01.2023 15:01 Відповісти
Фриці сцикуни позорні
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10.01.2023 15:34 Відповісти
Шольца - расстрелять
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10.01.2023 17:30 Відповісти
Германия хочет сама воевать с РФ?
тогда всё понятно
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10.01.2023 17:32 Відповісти
Германия хочет сама воевать с РФ?
флаг в жопу
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10.01.2023 17:33 Відповісти
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